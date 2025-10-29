جوجل تُطلق “Pomelli”.. أداة ذكاء اصطناعي لتصميم الحملات الإعلانية

أعلنت شركة جوجل إطلاق أداة جديدة تحمل اسم “Pomelli“، وهي أداة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك ميزانيات تسويقية ضخمة أو فرق تصميم متكاملة.

وتأتي الأداة ثمرة تعاون بين فريق Google Labs وشركة الذكاء الاصطناعي Google DeepMind التابعة لها، وتهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إنشاء حملات تسويقية احترافية ومتناغمة مع هوية علامتهم التجارية خلال دقائق.

الأداة تتعرّف طبيعة الأعمال تلقائيًا

تعتمد “Pomelli” على ما تسميه جوجل “الحمض النووي التجاري” أو Business DNA، وهي ميزة تُنشئ ملفًا دقيقًا لهوية العلامة التجارية. ويكفي أن يُدخل المستخدم عنوان موقعه الإلكتروني، لتقوم الأداة بمسح المحتوى والصور والخطوط والألوان المستخدمة، وتحليل النصوص لفهم طبيعة النشاط التجاري وهويته.

ويُستخدم هذا الملف كأساس لبناء كافة الحملات التسويقية اللاحقة، لضمان اتساق الرسائل والمظهر العام مع هوية النشاط التجاري.

وبعد بناء الهوية، تولّد الأداة أفكارًا مخصصة للحملات التسويقية، يمكن للمستخدم اعتمادها مباشرةً أو تعديلها وفق أهدافه. كما يمكن كتابة توجيهات نصية لتوليد مواد إعلانية تتناسب مع رؤيته الخاصة.

وتُنتج “Pomelli” مجموعة من المواد الجاهزة للنشر – مثل منشورات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية – مع إمكانية تحرير النصوص والصور داخل المنصة قبل تنزيلها.

تجربة عامة في أربع دول

تُطلق جوجل “Pomelli” بنسختها التجريبية العامة (Public Beta) في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وباللغة الإنجليزية فقط في أول مرحلة.

وأكدت الشركة أنّ المشروع لا يزال في مراحله الأولية، وتسعى من خلال هذه النسخة إلى جمع ملاحظات المستخدمين لتحسين الأداة وتوسيع نطاقها مستقبلًا، إذ قد تدعم الأداة لغات إضافية، وتكاملًا أعمق مع خدمات جوجل الأخرى مثل Google Ads أو Google Workspace.

ويطرح إطلاق الأداة أسئلة حول مدى دقتها في تحليل هوية العلامات التجارية التي قد تكون معقدة أو متعددة الأنشطة، وإلى أي مدى يمكنها التعامل مع لغات أو أسواق غير مُغطاة في أول مرحلة.

وكانت جوجل قد أطلقت نهاية العام الماضي أداة Google Vids المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من إنشاء مقاطع الفيديو بسهولة دون الحاجة إلى مهارات تحرير متقدمة، ثم استخدام تلك المقاطع في مختلف الأغراض داخل الشركة، ومنها الأغراض التسويقية.