OpenAI تعلن إعادة هيكلة كُبرى.. وشراكة جديدة تعيد رسم العلاقة بمايكروسوفت

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI يوم الثلاثاء أنها أنهت عملية إعادة هيكلة داخلية، لتُصبح رسميًا مؤسسة غير ربحية تمتلك السيطرة على ذراعها التجارية التي تُدرّ الأرباح.

وأوضحت الشركة في بيانٍ لها أن الكيان غير الربحي سيُعرف الآن باسم OpenAI Foundation، في حين أصبحت الشركة التجارية تحمل اسم “OpenAI Group PBC”، وهي شركة ذات منفعة عامة.

وتبلغ قيمة حصة المؤسسة غير الربحية في الشركة التجارية نحو 130 مليار دولار، وتمتلك 26% من الأسهم، في حين يمتلك الموظفون والمستثمرون الحاليون والسابقون 47%.

وأما شركة مايكروسوفت، التي استثمرت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019، فأكدت أنها تدعم هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن حصتها في الشركة أصبحت 27% بعد أن كانت 32.5% سابقًا. وتقدَّر قيمة استثمار مايكروسوفت في الكيان الجديد بنحو 135 مليار دولار.

وقالت OpenAI في بيانها إن الهدف من هذا التغيير هو ضمان أن يعود نجاح الشركة التجارية بالنفع على المؤسسة غير الربحية، التي ستستخدم أرباحها في تمويل الأبحاث والمشروعات الخيرية، كما أعلنت مبادرة قيمتها 25 مليار دولار لدعم الأبحاث الصحية وتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر أمانًا ومرونة.

وبموجب الاتفاق الجديد بين OpenAI ومايكروسوفت، ستشتري الشركة خدمات Azure السحابية بقيمة 250 مليار دولار إضافية، لكن مايكروسوفت لن تكون بعد الآن المزوّد الحصري لخدمات الحوسبة في OpenAI.

واتفق الطرفان على أنه في حال إعلان OpenAI وصولها إلى مرحلة الذكاء العام الاصطناعي (AGI) – وهو النظام الذي يضاهي الذكاء البشري أو يتجاوزه – فسوف تتولى لجنة مستقلة التحقق من هذا الإعلان قبل أي تغييرات في اتفاقية تقاسم الأرباح بين الشركتين.

ويسمح الاتفاق الجديد لمايكروسوفت بتطوير تقنيات AGI بنحو مستقل أو بالتعاون مع شركات أخرى، في حين يمكن لـ OpenAI أيضًا العمل مع أطراف خارجية لتطوير بعض المنتجات.

وأكدت الشركتان أن شراكتهما مستمرة، وأن مايكروسوفت ستظل الشريك الرئيسي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة حتى عام 2032.

خلفية العلاقة بين مايكروسوفت و OpenAI

منذ عام 2019، بدأت مايكروسوفت بدعم OpenAI باستثمار يقدَّر بمليار دولار تقريبًا، وقد زاد هذا الاستثمار في مراحل لاحقة ليصل إلى 13 مليار دولار، ضمن رغبتها في تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي واستغلال نماذج OpenAI في منتجاتها.

وتوسّعت الشراكة لاحقًا عبر استخدام منصة الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت (Azure) لتشغيل منتجات OpenAI، بصفقة جعلتها المزود الرئيسي للبنية التحتية الحاسوبية لنماذجها.

ولكن مع نمو OpenAI وتوسّع طموحاتها – خاصةً نحو ما يُعرف بـ “الذكاء العام الاصطناعي” – بدأت تظهر توترات في العلاقة، إذ سعت OpenAI إلى الحصول على استقلال أكبر، في حين رغبت مايكروسوفت في الحفاظ على حقوق واسعة في التكنولوجيا والعوائد المشتركة.

تعقيد هيكل OpenAI

يتميّز هيكل OpenAI بكونه مزيجًا غير مألوف، وهو كيانٌ غير ربحي يسيطر من الناحية المؤسسية على كيان ربحٍ تجاري، مما يجعله مختلفًا عن الشركات التقليدية.

وفي هذا النموذج، تستثمر أطراف مثل مايكروسوفت مبالغ ضخمة، وتُبرم صفقات لتوفير الحوسبة أو لتسويق النماذج، وتحتوي الاتفاقات على بنود مشاركة في الإيرادات، وقد تتضمّن شروطًا خاصة إن حققت OpenAI مرحلة “الذكاء الاصطناعي العام”.

ومن ثمّ، فإن إعادة الهيكلة المُعلَنة تُعد محاولة لتبسيط هذا الهيكل المعقّد، وضبط الملكية والعوائد بنحو أوضح، مما سيُسهّل التحكم المؤسسي ووضوح المهمة والهيكل المالي للشركة الناشئة التي هي أكثر قيمةً وأوسع تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي.