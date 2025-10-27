OpenAI تعزف أنغامًا جديدة.. مشروع جديد للشركة لإنتاج الصوتيات بالذكاء الاصطناعي

تواصل شركة OpenAI، المطوّرة لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، توسيع حضورها في سوق المحتوى الإبداعي، إذ تعمل حاليًا على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لإنتاج الموسيقى والصوتيات، مما يضعها في منافسة مباشرة مع منصات ناشئة متخصصة في هذا المجال مثل Suno و Udio.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن الشركة تتعاون مع طلاب من مدرسة جوليارد المرموقة في نيويورك، حيث يعمل الطلاب على إعداد نوتات موسيقية تُستخدم في تدريب النموذج.

ويستهدف المشروع تمكين المستخدمين من توليد مقاطع موسيقية اعتمادًا على نصوص مكتوبة أو مدخلات صوتية، مثل إنشاء مقطع غيتار أو إضافة موسيقى تصويرية إلى مقطع فيديو.

وتدرس OpenAI أيضًا توجيه هذه التقنية إلى قطاع الإعلانات، مما قد يفتح الباب أمام حلول إنتاج صوتي سريعة التكلفة للاستخدام التجاري.

ومع أن OpenAI سبق أن خاضت تجربة في هذا المجال مع أداة Jukebox التي أطلقتها عام 2020، فإن الشركة تخلت عنها لاحقًا قبل أن تعود الآن بقوة إلى مشهد الموسيقى المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، في مرحلة تشهد تدفقًا غير مسبوق لهذا النوع من المحتوى عبر منصات الاستماع إلى الصوتيات.

ويقابل العاملون في هذه الصناعة هذه الخطوات بحذر وقلق متزايد، إذ رفعت شركات الإنتاج دعاوى قضائية على شركتي Suno و Udio، متهمةً إياهما بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وكان المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان قد أكّد ضرورة أن يحصل أصحاب الحقوق على نصيب من العائدات مستقبلًا، وهو موقف أعاد تأكيده خلال الجدل المصاحب لإطلاق تطبيق Sora المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو، لكن آلية تحقيق ذلك ما زالت غامضة حتى الآن.

جدل لا يتوقف

تشير تقارير إلى أن بعض المحتوى الصوتي المُنشأ بالذكاء الاصطناعي تمكن من خداع المستمعين في منصات مثل يوتيوب، بل ووصلت بعض المقاطع المصطنعة إلى مراتب متقدمة في قوائم التشغيل الأكثر انتشارًا، واستغل محتالون هذه التقنية في الاحتيال في منصات البث لجني إيرادات إضافية.

ويُتوقع أن تُسلط هذه الأداة المقبلة من OppenAI مزيدًا من الضوء على النقاش الدائر بشأن مستقبل الإبداع الفني وحقوق المبدعين، وحدود استخدام بياناتهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وحتى اللحظة، لم تُصدر الشركة أي بيان رسمي حول المشروع أو موعد الكشف عنه.

ويخشى العاملون في مجال صناعة الصوتيات حول العالم أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تُقلّص فرصهم في سوق العمل. ويرى مراقبون أن تزايد الاعتماد على نماذج توليد الصوت قد يغيّر تلك الصناعة على نحوٍ جذري، ويجبر العاملين فيها على التكيف مع واقع رقمي جديد يقوم على إنتاج أسرع وتكاليف أقل.

ويستبعد محللون أن تتراجع وتيرة التطور، خاصةً مع توجّه الشركات الناشئة إلى طرح أدوات تمنح المستخدمين قدرات احترافية بمجرد كتابة جملة نصية واحدة.

ويرى هؤلاء أن الجيل الجديد من النماذج يسعى إلى إزالة الفواصل بين الهواة والمحترفين، مما قد يؤدي إلى طفرة في الإنتاج الصوتي، وفي المقابل منافسة أكبر على انتباه الجمهور.

وعلى صعيد مجال الفيديو، تتسابق شركات التقنية الكبرى في سياق موازٍ على إطلاق نماذج توليد فيديو متقدمة. فقد طرحت OpenAI في 2024 نموذج Sora المتوفر ضمن اشتراك ChatGPT، لتوليد مقاطع فيديو قصيرة من نصوص بسيطة، في حين تمتلك جوجل نماذج Veo المُخصصة للغرض نفسه.