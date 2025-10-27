من فوتوشوب إلى ChatGPT.. كيف تسهّل أدوات الذكاء الاصطناعي تزوير الفواتير؟

تشهد الشركات حول العالم ارتفاعًا مقلقًا في محاولات الاحتيال عبر فواتير مزيفة تُنشئها أدوات الذكاء الاصطناعي، في عودة حديثة لأساليب قديمة لكن بقدرات تقنية متطورة.

وأفادت منصات متخصصة في إدارة النفقات بأن الأشهر الأخيرة شهدت تدفقًا كبيرًا لفواتير مُولدة عبر نماذج الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركات تقنية رائدة مثل OpenAI وروبوتها ChatGPT، وجوجل وروبوتها Gemini، مما أسهم في سهولة إنشاء وثائق تبدو واقعية للغاية خلال ثوانٍ قليلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وقالت شركة AppZen المتخصصة في تطبيقات الأتمتة المالية إن الفواتير الاحتيالية المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي شكّلت نحو 14% من إجمالي المستندات المزورة التي رُفعت في سبتمبر الماضي، مقارنةً بـ 0% العام الماضي، كما كشفت شركة إدارة النفقات Ramp أنها رصدت فواتير مزيفة قيمتها تتجاوز مليون دولار خلال 90 يومًا عبر نظام التحليل الجديد لديها، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأظهر استطلاع أجرته منصة Medius لإدارة النفقات أن زهاء 30% من المتخصصين الماليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاحظوا ارتفاعًا في الفواتير المزيفة بعد إطلاق نموذج GPT-4o العام الماضي.

وأكد كريس جونيو، نائب الرئيس الأول ورئيس تسويق المنتجات في منصة SAP Concur، التي تُجري أكثر من 80 مليون عملية تحقق شهريًا بالذكاء الاصطناعي، أنّ تلك الفواتير باتت بالغة الدقة إلى حد يجعل التحقق البشري غير موثوق، مُضيفًا: “إننا نخبر عملاءنا دائمًا: لا تثقوا بما ترونه بأعينكم”.

وبحسب عدد من المنصات، فقد تسارع انتشار هذه الفواتير منذ طرح OpenAI نموذجها المطوّر لإنتاج الصور في مارس الماضي. وأوضحت الشركة لفايننشال تايمز أنها تتخذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة سياساتها، مشيرةً إلى أنّ الصور الصادرة عن نماذجها تتضمّن بيانات تعريفية مميزة تُظهر أنها صُنعت عبر ChatGPT.

وبالمقارنة مع الماضي، حين كان تزوير الوثائق يحتاج إلى مهارات تصميم أو دفع مبالغ مالية لمزوّري الصور، فقد أصبحت الأدوات المجانية المتاحة اليوم قادرة على إنتاج فواتير مُقنعة للغاية بمجرد كتابة تعليمات نصية قصيرة.

وعرضت منصات إدارة النفقات عددًا من الأمثلة تُظهر مدى واقعية هذه الفواتير، التي تتضمن تفاصيل دقيقة مثل تجاعيد الورق وتنسيق البنود والخطوط وتوقيعات مطابقة للواقع.

وفي ظل هذا التحدي المتصاعد، تتجه الشركات للاعتماد على الذكاء الاصطناعي ذاته لكشف التلاعب، نظرًا إلى صعوبة اكتشاف الأخطاء بالعين المجردة. وتعتمد البرامج على تحليل بيانات الصور وبيانات التعريف المرتبطة بها، إلى جانب التحقق من عوامل أخرى مثل تكرار التوقيتات.

وكشفت دراسة أجرتها شركة البرمجيات الألمانية SAP في يوليو الماضي أن نحو 70% من المديرين الماليين يعتقدون أنّ موظفيهم يحاولون تزوير فواتير السفر باستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين أكد 10% منهم وقوع ذلك بالفعل داخل شركاتهم.

ويُجمِع خبراء مكافحة الاحتيال على أن سهولة الوصول إلى أدوات توليد الصور تجعل من هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا قد يتزايد خلال الآونة المقبلة.