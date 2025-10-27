إعلانات على الطريق.. آبل تخطط لعرض الإعلانات في خرائطها

في إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز المنافسة في سوق الخدمات الرقمية، تستعد شركة آبل إلى إدماج الإعلانات في خدمة الخرائط التابعة لها “Apple Maps” ابتداءً من العام المقبل، في خطوة قد تغيّر تجربة المستخدم في أجهزتها المختلفة.

إعلانات مدمجة بآليات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن خطة آبل لجلب مزيدٍ من الإعلانات إلى نظام iOS تزداد تقدمًا، مع اختيار تطبيق الخرائط ليكون الاختيار التالي. وستسمح الشركة للمطاعم والمتاجر وسائر الأنشطة التجارية بالدفع مقابل إبراز بياناتها داخل نتائج البحث، على غرار نظام إعلانات متجر آب ستور.

ويُتوقع أن تعتمد الشركة على خوارزميات ذكاءٍ اصطناعي متقدمة لتقديم نتائج ملائمة ومفيدة في واجهة استخدام مُحسّنة مقارنةً بخدمات منافسة مثل خرائط جوجل، ولكن مع احتمال مواجهة آبل انتقادات عملائها الذين اعتادوا استخدام خرائطها دون محتوى إعلاني ظاهر.

تحديثات واسعة لتعزيز تجربة المستخدم

شهدت خدمة خرائط آبل خلال السنوات الأخيرة سلسلة تحسينات ملحوظة، منها تحسين تغطية الخرائط وتجديد البيانات، وتحسين البحث والاكتشاف المحلي للمواقع، ودعم تقييمات الخبراء والمراجعات المتخصصة، بالإضافة إلى إطلاق نسخة مُخصصة للويب مع دعم متصفحات متعدّدة، وغيرها من المزايا.

وجعلت هذه التحسينات وغيرها خرائط آبل تتحول تدريجيًا إلى منصة غنية لا تقتصر على الملاحة فقط، بل تقدّم خدمات مصاحبة تدعم أنماط الحياة المختلفة.

منافسة محتدمة مع خرائط جوجل

ومع النمو المتسارع لخرائط آبل، ما زالت جوجل تحتفظ بأفضلية واضحة في كثافة البيانات الضخمة والبنية التحتية للبحث، ووفرة المراجعات وتعليقات المستخدمين التي تمنح ثقة أكبر عند استكشاف الأنشطة المختلفة، فضلًا عن تغطية أفضل في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.

وفي المقابل، تتمتع خرائط آبل بنقاط قوة لا تقل أهمية، منها الاندماج العميق في منظومة أجهزة آبل، والتركيز الشديد على حماية خصوصية مالكيها، وارتفاع نسب استخدامها بين مالكي أجهزة آيفون في الولايات المتحدة بنحوٍ تدريجي في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعلها منصة مناسبة للإعلانات هناك.

توازن صعب بين الربحية وتجربة المستخدم

يرى مراقبون أن إدراج الإعلانات في خرائط آبل يأتي كخطوة طبيعية لتعزيز أرباح الشركة التي باتت تعتمد على خدماتها كمورد رئيسي للعائدات.

ومع ذلك، ستواجه آبل تحديًا حاسمًا في تقديم الإعلانات بصورة غير مزعجة تحافظ على جودة التجربة التي يثمّنها المستخدمون، وإلا فقد تنشأ ردود فعل سلبية تعرقل خطط التوسع.

ترقّب لتفاصيل الإطلاق

من المتوقع أن تكشف آبل خلال عام 2026 مزيدًا من المعلومات المتعلقة بآليات ظهور الإعلانات، ومستوى التحكم المتاح للمستخدمين، والدول التي ستبدأ فيها تلك الإعلانات بالظهور.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن تغيّرات أوسع في إستراتيجيات خدمات آبل الساعية إلى تعظيم الإيرادات خارج سوق الأجهزة التقليدي.