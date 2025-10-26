هواتف “Find X9”.. خطوة أوبو الجريئة نحو عصر التصوير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي المتكامل

في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار التقني وتتلاشى الحدود بين الكاميرات الاحترافية والهواتف الذكية، تقتحم شركة أوبو (OPPO) المشهد بسلسلتها الرائدة الجديدة (Find X9) معلنةً معايير غير مسبوقة، فبعد نجاحها المدوّي في السوق الصينية، تستعد السلسلة لإطلاقها العالمي الكبير في مدينة برشلونة في 28 من أكتوبر 2025، حاملةً معها إعلانًا صريحًا لإعادة تعريف مفهوم الهاتف الرائد.

ولا تقتصر التطورات هنا على مجرد تحديث للمواصفات، بل تتجسد في منظومة متكاملة تجمع بين القوة والأداء البصري الاستثنائي، مدعومةً بتجربة ذكية سلسة عبر واجهة (ColorOS 16) المبنية على نظام أندرويد 16.

وتضم السلسلة هاتفين جديدين هما: Find X9 و Find X9 Pro، لكنهما ليسا مجرد تحديث، بل يشكلان نقطة تحول تقنية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لتعريف الهاتف الرائد المستقبلي، وهي: التصوير الفوتوغرافي والفيديو الاحترافي، والأداء القوي وعمر البطارية الطويل، وتجربة المستخدم ونظام التشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لذلك، لا تُعدّ سلسلة (Find X9) مجرد هواتف ذكية جديدة، بل هي أدوات إبداع مصممة لإحداث نقلة نوعية وجذرية في جودة التصوير المحمول، ومستلهمةً حقبة جديدة من الإمكانيات غير المحدودة للمحترفين والمستخدمين على حدٍ سواء.

كاميرا (Hasselblad) تفتتح عصر التصوير الحاسوبي:

في صميم فلسفة سلسلة (Find X9) تكمن الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين أوبو و(Hasselblad)، التي تُوّجت بإطلاق نظام الكاميرات الجديد (Hasselblad Master)، المعزز بمحرك الصور (LUMO)، وهو حل التصوير الحاسوبي من أوبو.

يأتي هاتف (Find X9 Pro) بكاميرا (Telephoto) متطورة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وهذه العدسة المقربة، التي طُوّرت بالتعاون الكامل مع خبراء (Hasselblad) في مراحل التصميم وأدق تفاصيل المعايرة البصرية للمستشعر، تضمن تقديم تفاصيل ووضوح لا يُضاهيان حتى في أقصى لقطات التقريب، لتلبية المعايير الصارمة للعلامة السويدية الأسطورية.

وبالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي، تقدم سلسلة (Find X9) إمكانيات فيديو استثنائية، إذ تدعم التسجيل بدقة تصل إلى 4K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية بتقنية (Dolby Vision)، لضمان لقطات سينمائية فائقة السلاسة. وللمحترفين، تقدم السلسلة ميزة تسجيل (LOG) مع دعم (ACES) مما يضمن تكاملًا سلسًا ومثاليًا مع أقوى برامج الإنتاج الاحترافي.

كما تقدم هواتف السلسلة وضع المسرح (Theatre Mode)، والتركيز الصوتي المعزز بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل العروض والحفلات الموسيقية بجودة استثنائية حتى من المسافات البعيدة.

هواتف (Find X9) تجمع بين قوة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة:

تعمل هواتف (Find X9) بأحدث معالج من (MediaTek) وهو (Dimensity 9500) المُصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، وتُعدّ هواتف السلسلة من أوائل الهواتف في العالم، التي تحتضن هذه المنصة الفائقة التطور.

ويتكامل هذا الأداء القوي مع ثورة في تكنولوجيا البطاريات، إذ تعتمد السلسلة على بطاريات السيليكون والكربون المتطورة من الجيل الثالث من أوبو، ويعمل الإصدار العادي ببطارية تبلغ سعتها 7025 ميلّي أمبير في الساعة، في حين يعمل الإصدار البرو (Pro) ببطارية تبلغ سعتها 7500 ميلّي أمبير في الساعة.

ويضمن هذا المزيج التقني للمستخدمين عمر بطارية مذهلًا يصل إلى يومين كاملين عند الاستخدام المتوسط، محطِمًا بذلك القلق التقليدي من نفاد الشحن بسرعة.

واجهة (ColorOS 16).. الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة السلاسة والتخصيص:

تأتي هواتف (Find X9) بواجهة (ColorOS 16)، الجديدة كليًا، مُعلنة وضع معايير جديدة للسلاسة الفورية والذكاء الفائق والاتصال المتقدم، فقد تجاوزت أوبو مرحلة التحديث، لتبني نظامًا يهدف إلى جعل كل تفاعل أكثر سلاسة واستجابة.

وتتجلى هذه الفلسفة في محركات متقدمة، ابتداءً من محرك العرض الضوئي، الذي يعرض العناصر البصرية بالتوازي لتجنب التداخل، ووصولًا إلى محرك (Trinity)، الذي يضمن السرعة الثابتة عبر التخصيص الذكي للموارد.

كما يمتد التزام أوبو بالسلاسة إلى الهواتف المتوسطة بفضل مبادرة (Project Breeze)، التي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة والسلاسة في الهواتف ذات المواصفات المتوسطة والاقتصادية.

ويأتي التصميم الجديد لواجهة (ColorOS 16) مستوحى من الطبيعة، مع تحسينات جمالية عميقة تعزز التخصيص، مثل: خلفيات شاشة Motion Photos وأنماط النصوص المُقترحة بالذكاء الاصطناعي، وشاشة العرض الدائمة (AOD) عبر الشاشة بأكملها. ومع شاشة (Flux) الرئيسية، يمكن للمستخدمين إعادة ترتيب حجم الملفات والأيقونات وتغييرها بسلاسة فائقة وحركة ديناميكية.

وأما على صعيد الإبداع، فتحول واجهة (ColorOS 16) الهاتف إلى استديو احترافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك:

ميزة (AI Portrait Glow): لتحسين درجات لون البشرة وموازنة الإضاءة في صور البورتريه بلمسة واحدة.

لتحسين درجات لون البشرة وموازنة الإضاءة في صور البورتريه بلمسة واحدة. أدوات التحرير: تضم الهواتف أدوات قوية مثل الممحاة (AI Eraser)، وإزالة الضبابية (AI Unblur)، ومزيل الانعكاس (AI Reflection Remover)، وجميعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تضم الهواتف أدوات قوية مثل الممحاة (AI Eraser)، وإزالة الضبابية (AI Unblur)، ومزيل الانعكاس (AI Reflection Remover)، وجميعها مدعومة بالذكاء الاصطناعي. Master Cut : مُحرر الفيديو الجديد الذي يجمع أدوات القص وإدماج الموسيقا وإضافة الفلاتر والتعديلات اليدوية الدقيقة في واجهة واحدة.

مُحرر الفيديو الجديد الذي يجمع أدوات القص وإدماج الموسيقا وإضافة الفلاتر والتعديلات اليدوية الدقيقة في واجهة واحدة. الاتصال المتعدد (O+ Connect): يدعم نظام (O+ Connect) أجهزة ويندوز، و Mac، مما يضمن منظومة عمل متكاملة، إذ يمكن للمستخدمين إدارة الملفات والتحكم من بُعد والبث لما يصل إلى خمسة تطبيقات من الهاتف إلى الحاسوب، مما يجعله مثاليًا لتعدد المهام في بيئة العمل الاحترافية.

منصة التراث العالمي.. هواتف (Find X9) تلتقط نبض كل ثقافة:

تؤمن أوبو بأن الكاميرا هي أداة لحفظ القصص، ولذلك تعاونت مع قناة (Discovery) لإطلاق حملة تُسمى (لكل ثقافة مسرحها الخاص) Every Culture Finds Its Stage، وتشجع هذه الحملة المجتمعات العالمية لمشاركة قصصها الثقافية من خلال عدسة (Hasselblad Telephoto) في سلسلة هواتف (Find X9).

وقد شهد عام 2025 الفصل الثاني من الحملة تحت عنوان (ثقافة في لقطة) Culture in a Shot، وقد شمل أكثر من 15 دولة، ومن خلال قدرات التصوير المقرب المذهلة، تهدف الحملة إلى تمكين الجميع من الاقتراب من التفاصيل وإبراز التنوع الثقافي العالمي بمنظور جديد.

الخلاصة:

تُقدم سلسلة (OPPO Find X9) حزمة تقنية متكاملة ومقنعة، تفرض نفسها بقوة في صدارة الهواتف الرائدة. ويُعدّ هاتف Find X9 Pro تحديًا مباشرًا للمنافسين من خلال جمعه بين أقوى كاميرا مقربة على الإطلاق بدقة تبلغ 200 ميجابكسل، و معالج مُصنع بتقنية 3 نانومتر، و بطارية ذات سعة كبيرة.

ومن المتوقع أن يضع الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف (Find X9) معيارًا جديدًا يجب على شركات تصنيع الهواتف الرائدة اتباعه، فالأمر لم يَعد مجرد سباق على الأداء القوي، بل تحوّل إلى تحدٍ لتقديم تجربة إبداعية شاملة واستخدام سلس، وهو ما تسعى أوبو إلى تحقيقه بجرأة.