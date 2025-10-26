ملتقى الصحة العالمي 2025 في الرياض.. الذكاء الاصطناعي والجينوم يقودان التحول نحو رعاية صحية مستدامة

تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة السعودية، الرياض، فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الحدث الأضخم الذي يجمع تحت مظلته قادة القطاعات الصحية وصُنّاع القرار والمبتكرين من مختلف دول العالم. ويأتي الملتقى تجسيدًا حيًا لطموح المملكة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وابتكارًا واستدامة، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

ويُقام الملتقى تحت رعاية وزارة الصحة، وبدعم مباشر من برنامج تحوّل القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتنظمه شركة (تحالف) – المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري – بالشراكة مع شركة (إنفورما) العالمية، مما يؤكد المكانة المتنامية للمملكة كمنصة عالمية للابتكار في الرعاية الصحية.

ويُعدّ ملتقى الصحة العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 30 من أكتوبر 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، منصة رائدة ليس فقط لتطوير منظومة الرعاية الصحية المحلية، بل لتعزيز فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الشامل نحو نماذج عمل حديثة ترتكز على الكفاءة، والاستدامة، وجودة الحياة، وتأكيدًا لأهمية هذا التحول، تشهد نسخة هذا العام تركيزًا مكثفًا على إدماج التقنيات المتقدمة في صميم الرعاية الصحية.

محاور التحول.. الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية أولًا:

تستقطب نسخة 2025 من الملتقى أكثر من 2000 علامة تجارية و20 جناحًا دوليًا و500 متحدث بارز من مختلف دول العالم، لتسليط الضوء على أبرز التطورات التكنولوجية التي تعيد تعريف مفهوم الرعاية الصحية.

غدًا تُفتح الأبواب… ويبدأ المشهد الصحي الأكبر.. المسرح جاهز، ممرات "عِش بصحة" تنبض بالحياة، ومنطقة التسجيل تنتظر أوائل الواصلين.#ملتقى_الصحة_العالمي pic.twitter.com/MoeApSyYwK — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 26, 2025

وترتكز النقاشات على محاور حيوية أبرزها: الصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الجينوم، والتقنيات الطبية، ويعكس هذا التركيز توجه المملكة والعالم نحو الطب الشخصي والرعاية الوقائية القائمة على البيانات.

قمة القادة.. رؤى مشتركة لمستقبل الصحة العالمية:

تتجه الأنظار إلى قمة القادة التي تُعقد في يوم 27 من أكتوبر ضمن فعاليات الملتقى، بمشاركة وزراء ومسؤولين من داخل المملكة وخارجها، لمناقشة مستقبل التعاون الصحي الدولي، وأطر التكامل بين الأنظمة الوطنية والعالمية في مواجهة التحديات المستقبلية للقطاع الصحي.

وتمثل هذه القمة مساحة لتبادل التجارب حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وعلوم الجينوم لتحسين إدارة الموارد الصحية وتعزيز الوقاية المبكرة من الأمراض.

إطلاق (فايب).. مبادرة للصحة الشاملة

في إطار تعزيز الترابط بين الابتكار ونمط الحياة الصحي، يشهد ملتقى الصحة العالمي 2025، إطلاق منصة (فايب) الجديدة، وهي مبادرة تُعنى بالصحة الشاملة وتجديد الشباب، وتُقام بدعم من مبادرة (عِش بصحة) التابعة لوزارة الصحة، لتؤكد الأهمية المتزايدة للصحة الوقائية كجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية.

وتهدف المنصة إلى استكشاف العلاقة بين الابتكار ونمط الحياة والوقاية، وتسليط الضوء على كيفية إدماج التقنيات الحديثة في حلول العافية الشخصية لتعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.

حضور عالمي وشراكات محلية قوية:

يؤكد ملتقى الصحة العالمي مكانته المتنامية كمنصة تجمع الخبراء وصُنّاع القرار والمستثمرين في منظومة واحدة تُحوّل الأفكار إلى حلول واقعية، وتعكس قائمة المشاركين ضخامة ونوعية هذا التجمع.

إذ تشارك شركات تكنولوجية وصناعية طبية كبرى مثل: جنرال إلكترك، وسيمنز هيلثينيرز، وفوجي فيلم، وجونسون آند جونسون، وسامسونج، إلى جانب المؤسسات الوطنية التي تقود التحول، مثل: شركة الصحة القابضة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وشركة نوبكو، وشركة دلة للخدمات الصحية، وشركة لين، وشركة الاتصالات السعودية (stc).

تم تأكيد رحلتك بنجاح ✈️

والحمدلله على سلامة الوصول… رحلة عنوانها الإنسان.. ووجهتها الصحة 💚 الذهاب: 27 أكتوبر

العودة : 30 أكتوبر pic.twitter.com/8CpC8BmTg0 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 26, 2025

ويفتح هذا التنوع في الحضور آفاق التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة، مما يعزز الاستثمار في القطاع الصحي ويجعله إحدى الركائز الرئيسة في دفع مسيرة التحول الصحي ليس فقط في المملكة، بل على الصعيد العالمي.

ركيزة أساسية لرؤية 2030:

يمثل ملتقى الصحة العالمي 2025 ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع الصحة، فمن خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، وتقديم منصات للتعاون الإستراتيجي مثل: (قمة القادة) وإطلاق منصة (فايب)، تبرهن الرياض على التزامها بتوفير رعاية صحية ذات كفاءة عالية ومستدامة، وقيادة التحول نحو مستقبل تكنولوجي للصحة يعزز جودة الحياة للجميع.