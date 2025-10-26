عصر النقرات الصفرية.. لماذا تتراجع زيارات المواقع مع ثبات ترتيبها في جوجل؟

بقلم: عماد صروف، مدير تنفيذي أول – الإعلام الرقمي والتسويق، ArabyAds

شهد قطاع النشر الرقمي خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية ظاهرة مقلقة وغير مألوفة، فقد بدأ الناشرون حول العالم يواجهون انخفاضات كارثية في زيارات مواقعهم، تراجعات لا تقل عن 30% وقد تصل إلى 50%، ولكن الغريب والمحير أن أدوات قياس تحسين محركات البحث (SEO) تؤكد أن كل شيء يبدو طبيعيًا، فالتصنيفات مستقرة، والروابط الخلفية قوية، وسرعة الموقع مثالية، والتحسين التقني للموقع (Technical SEO) لا تشوبه شائبة.

والسؤال الذي بات يؤرق الجميع هو: إذا كانت جميع المؤشرات سليمة، فلماذا تتراجع الزيارات؟ لأن المشكلة ليست في أداء المواقع، بل في جذر عملية البحث نفسها، لقد تطور البحث، وانتقل إلى مرحلة جديدة تتجاوز المفاهيم التقليدية التي اعتمد عليها الناشرون لعقود، وذلك بسبب الذكاء الاصطناعي.

مشكلة النقرات الصفرية:

تظهر (ملخصات الذكاء الاصطناعي) AI Overviews من جوجل نفسها الآن في نسبة تبلغ 13.14% من جميع عمليات البحث عبر محركها، بعد أن كانت هذه النسبة تبلغ 6.49% فقط في يناير 2025، مما يعني أن هذه النسبة تضاعفت تقريبًا في ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه، وصل (ChatGPT) إلى 700 مليون مستخدم أسبوعيًا، وتعتمد نسبة تبلغ 10% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة عليه للبحث بدلًا من جوجل. كما تُقدم منصات مثل: Perplexity، و Claude غيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن إجابات مباشرة عن الأسئلة، التي كانت في السابق مصدر زيارات رئيسيًا للناشرين.

لقد أصبح النمط واضحًا، يطرح المستخدم سؤالًا، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص الإجابة من مصادر متعددة وموثوقة، وفي النهاية يحصل المستخدم على المعلومة كاملة داخل منصة الذكاء الاصطناعي، دون النقر على أي رابط. والنتيجة النهائية هي: صفر في النقرات، وصفر في الزيارات، وصفر الإيرادات.

لقد استثمر الناشرون ملايين الدولارات في بناء هذا المحتوى النوعي. والآن، دَربت منصات الذكاء الاصطناعي نماذجها على هذه البيانات. ويحصل المستخدم على القيمة المعرفية دون أن يكلف نفسه عناء زيارة المصدر الأصلي. أهلًا بكم في عصر النقرات الصفرية.

لماذا لم يَعد تحسين محركات البحث التقليدي كافيًا؟

كان تحسين محركات البحث (SEO) في الماضي يرتكز على هدفٍ واحد، وهو دفع المستخدمين للنقر على رابط موقعك الإلكتروني من صفحة نتائج البحث، إذ تركز الإستراتيجية على تصنيف الكلمات الرئيسية، وبناء الروابط الخلفية، وتحسين سرعة الصفحة، وإنشاء أوصاف تعريفية مغرية.

وكانت كل الجهود تصب في اتجاه واحد وهو الحصول على المزيد من الزيارات، والمزيد من النقرات، والمزيد من الجلسات. لكن البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي لا يخضع لهذه القواعد.

فالبحث اليوم لا يتطلب النقر، فعندما يطرح المستخدم سؤالًا على منصات مثل ChatGPT أو Claude، لن ترسله إلى موقعك، بل تُنشئ الإجابة مباشرة من بيانات التدريب الضخمة، وسواء ذكرت المصادر أو لم تذكرها، ففي كلتا الحالتين، يبقى المستخدم داخل منصة الذكاء الاصطناعي نفسها.

وهنا تفقد تصنيفاتك في جوجل أهميتها؛ لأن المستخدم ببساطة لم يبحث عبر جوجل، وتصبح إستراتيجية الكلمات المفتاحية بالية أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على فهم المعنى الدلالي العميق للنص، بدلًا من مجرد مطابقة الكلمات.

كما يفقد ملف الروابط الخلفية تأثيره؛ لأن منصات الذكاء الاصطناعي تمنح الأولوية للمصادر الموثوقة وفق معايير تختلف جذريًا عن خوارزمية (PageRank) التقليدية.

لقد تغيرت اللعبة بأكملها جذريًا، ومع ذلك لا يزال معظم الناشرين يطبّقون القواعد القديمة.

التحول إلى “AIO”.. الجيل الجديد من تحسين المحتوى:

يتسابق خبراء الصناعة حاليًا لوضع مصطلح جامع لوصف هذا التحول الجذري في عالم البحث، إذ يطلق بعضهم عليه اسم (AI Optimization) أي (التحسين للذكاء الاصطناعي) ويُعرف اختصارًا باسم (AIO)، ويسميه آخرون GEO (تحسين المحرك التوليدي)، أو AEO (تحسين محرك الإجابة)، أو LLMO (تحسين النموذج اللغوي الكبير).

تختلف التسميات، لكن الهدف واحد وجوهري، وهو تحسين المحتوى بحيث تستشهد به منصات الذكاء الاصطناعي عند الإجابة عن الأسئلة، إذ لم يَعد الهدف هو (تحسين الزيارات)، بل (تحسين فرص الاستشهاد) Optimization for Citation.

والفرق بين الإستراتيجيتين جوهري:

تحسين محركات البحث (SEO) : تسعى إلى تحقيق التصنيف المرتفع، الذي يؤدي إلى النقر، ومن ثم توليد الزيارات المباشرة للموقع.

تسعى إلى تحقيق التصنيف المرتفع، الذي يؤدي إلى النقر، ومن ثم توليد الزيارات المباشرة للموقع. التحسين للذكاء الاصطناعي (AIO): تتحول الأولوية إلى ضمان فهم النماذج اللغوية الكبيرة للمحتوى، بهدف الحصول على استشهاد صريح، مما يضمن ذكر العلامة التجارية في سياق الإجابة المقدمة للمستخدم.

وهنا لم يَعد النجاح يُقاس بعدد الزوار، بل بمدى ظهورك كمصدر موثوق داخل وعي نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.

ولكن كيف تعمل إستراتيجيات (AIO) فعليًا؟

لقد اختبرتُ إستراتيجيات تحسين الذكاء الاصطناعي (AIO) مع مجموعة من الناشرين، على مدار العام الماضي، ووجدتُ أن هناك عناصر محددة تدفع فعليًا إلى زيادة فرص الاستشهاد بمحتواك، وهي تشمل:

بنية المحتوى: يفضل الذكاء الاصطناعي المحتوى النظيف والقابل للاقتباس مباشرة؛ لذا قسّم النص إلى فقرات قصيرة مكونة من جملتين أو ثلاثة جمل يمكن الاستشهاد بها بسهولة، واستخدم عناوين فرعية واضحة، وأضف أقسام الأسئلة الشائعة، وأجب عن الأسئلة مباشرة دون مقدمات منمقة.

يفضل الذكاء الاصطناعي المحتوى النظيف والقابل للاقتباس مباشرة؛ لذا قسّم النص إلى فقرات قصيرة مكونة من جملتين أو ثلاثة جمل يمكن الاستشهاد بها بسهولة، واستخدم عناوين فرعية واضحة، وأضف أقسام الأسئلة الشائعة، وأجب عن الأسئلة مباشرة دون مقدمات منمقة. الوضوح الدلالي: لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بمطابقة الكلمات؛ بل يفهم المعنى العميق، لذلك يجب استخدام لغة غنية بالكيانات، أي التركيز على المفاهيم المحددة والأشخاص والأماكن ذات الصلة بالموضوع لتسهيل فهم العلاقات الدلالية على الذكاء الاصطناعي، كما ينبغي إضافة ترميز (Schema) إلى كود الموقع؛ وهو عبارة عن بيانات مهيكلة تخبر محركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل صريح وموحد عن طبيعة ومحتوى الصفحة، مما يعزز من وضوحه الدلالي ويزيد من فرصة استشهاد النموذج به.

لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بمطابقة الكلمات؛ بل يفهم المعنى العميق، لذلك يجب استخدام لغة غنية بالكيانات، أي التركيز على المفاهيم المحددة والأشخاص والأماكن ذات الصلة بالموضوع لتسهيل فهم العلاقات الدلالية على الذكاء الاصطناعي، كما ينبغي إضافة ترميز (Schema) إلى كود الموقع؛ وهو عبارة عن بيانات مهيكلة تخبر محركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل صريح وموحد عن طبيعة ومحتوى الصفحة، مما يعزز من وضوحه الدلالي ويزيد من فرصة استشهاد النموذج به. عامل (E-E-A-T) ما زال مهمًا: لم تفقد عوامل تصنيف جوجل – التي هي (الخبرة والتجربة والسلطة والثقة) – أهميتها، بل تتحوّل اليوم إلى فرص لاستشهاد الذكاء الاصطناعي، لذلك قدّم رؤى أصلية وبيانات فريدة لا يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها في أي مكان آخر.

لم تفقد عوامل تصنيف جوجل – التي هي (الخبرة والتجربة والسلطة والثقة) – أهميتها، بل تتحوّل اليوم إلى فرص لاستشهاد الذكاء الاصطناعي، لذلك قدّم رؤى أصلية وبيانات فريدة لا يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها في أي مكان آخر. النبرة الحوارية: يطرح المستخدمون أسئلة على الذكاء الاصطناعي كما لو كانوا يتحدثون إلى شخص، مثل: (ما هي أفضل طريقة لـ…) وليس (أفضل طريقة + كلمة رئيسية + 2025″). لذلك يجب عليك مواءمة محتواك لتلك النبرة الحوارية؛ ليكون أقرب إلى الإجابة المباشرة.

يطرح المستخدمون أسئلة على الذكاء الاصطناعي كما لو كانوا يتحدثون إلى شخص، مثل: (ما هي أفضل طريقة لـ…) وليس (أفضل طريقة + كلمة رئيسية + 2025″). لذلك يجب عليك مواءمة محتواك لتلك النبرة الحوارية؛ ليكون أقرب إلى الإجابة المباشرة. ابدأ بالإجابة أولًا: توقف عن تقديم الجواب في الفقرة الخامسة، وابدأ بالإجابة مباشرةً في الفقرة الأولى، ثم أضف السياق والتفاصيل لاحقًا.

ما يجب على الناشرين فعله الآن؟

توقف عن قياس الأداء بحركة الزيارات فقط، وبدلًا من ذلك، ابدأ بتتبع ذِكر علامتك التجارية في استجابات الذكاء الاصطناعي، وقد بدأت الأدوات اللازمة بالظهور؛ فمنصات مثل: Semrush Enterprise، و Writesonic،و Otterly، و RivalSee تتيح الآن تتبع (AIO) ورصد الاستشهادات.

لذلك الأسئلة المهمة التي يجب أن تجيب عنها هذه المقاييس، هي: كم مرة يُذكر اسم علامتك التجارية؟ وما طبيعة المشاعر المرتبطة بها؟ وهل يُستشهد بك كمصدر موثوق؟ وكيف تقارن بالمنافسين؟

بالإضافة إلى ذلك؛ افتح الأبواب لـ (زواحف الذكاء الاصطناعي) AI Crawlers، بمعنى لا ترتكب خطأ حظر روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT أو Claude. فقد يبدو حظرها وقائيًا للحفاظ على محتواك، لكنه يضمن أيضًا أن الذكاء الاصطناعي لن يستشهد بك أبدًا، لذلك امنحها الإذن لتتعلم وتستشهد.

وتذكّر أن الذكاء الاصطناعي يفضّل التنظيم، فليس كل محتوى يحتاج أن يكون صحافة استقصائية طويلة، بل يجب أن يكون المحتوى الصديق للذكاء الاصطناعي منظمًا بامتياز، وواضحًا، ومُصممًا للإجابة المباشرة عن أسئلة المستخدمين.

كما يجب أن تبني سلطة معرفية في مجالات محددة؛ لأن منصات الذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للمصادر الموثوقة، لذلك من الأفضل أن تكون المصدر النهائي والموثوق في ثلاثة مواضيع رئيسية، بدلًا من أن تكون مصدرًا متوسطًا في ثلاثين موضوعًا.

تحدي الوجود.. كيف يحوّل الناشرون الاستشهاد إلى إيرادات؟

يعني المستقبل القائم على (النقرات الصفرية) أن نماذج الأعمال التي تعتمد كليًا على الزيارات تنهار، فذلك يُترجم مباشرة إلى انخفاض حاد في انطباعات وإيرادات الإعلانات الآلية، وتراجع في تحويلات الاشتراكات، لأن عددًا أقل من المستخدمين يكتشف الموقع أساسًا. وهنا تكمن الفجوة الحرجة: الحصول على استشهاد من الذكاء الاصطناعي لا يحقق أي إيرادات.

وهذه هي الفجوة الوجودية التي يجب على الناشرين سدها: كيف يمكن تحقيق الدخل من مجرد ذكر العلامة التجارية؟ وما الآلية التي تحوّل استشهادات الذكاء الاصطناعي الثمينة إلى إيرادات فعلية؟ لقد بدأت الاستجابات تظهر:

بعض الناشرين يتجهون نحو ترخيص محتواهم لشركات الذكاء الاصطناعي.

بعض الناشرين يراهنون على المحتوى المدفوع وحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي.

يركز آخرون على بناء علاقات مباشرة وقوية مع الجمهور تتجاوز محركات البحث تمامًا.

لم تُكتشف الإجابة المثالية بعد، ومع ذلك هناك إجماع على أن تجاهل البحث بالذكاء الاصطناعي لم يَعد خيارًا إستراتيجيًا. لقد تغيرت قواعد لعبة تحسين محركات البحث نهائيًا، والناشرون الذين يتكيفون مع التحسين بالذكاء الاصطناعي (AIO) أولًا هم من يضمنون بقاءهم في الساحة، وأما أولئك الذين يُصرّون على التحسين لجوجل فقط، فسيراقبون اختفاء الزيارات وهم يتساءلون لماذا تبدو تصنيفاتهم جيدة، غير مدركين أن الجمهور لم يعد يبحث هناك أصلًا.

لذلك السؤال الحاسم في هذا العصر هو: لمَن تُحسّن محتواك فعلًا؟