منصة واحدة لكل شيء.. ChatGPT يجمع بيانات الشركات في مكانٍ واحد

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة تُسمى “معرفة الشركة Company Knowledge” عبر روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وهي توفر للمستخدمين ضمن الاشتراكات التجارية (Business و Enterprise و Edu) إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات مؤسساتهم عبر تطبيقات العمل المختلفة، مثل Slack و Google Drive و SharePoint و Gmail و GitHub و HubSpot وغيرها.

وتتيح هذه الميزة للموظفين الحصول على المعلومات المطلوبة داخل محادثات ChatGPT نفسها مباشرةً، بدلًا من التنقل بين تطبيقات متعددة. وقالت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية لتطبيقات OpenAI، عبر منصة إكس إن الميزة تجمع البيانات من تطبيقات المؤسسات، وتضعها داخل ChatGPT للحصول على إجابات دقيقة تخص طبيعة العمل.

وتستخدم الميزة إصدارًا مطورًا من نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5 قادرًا على تحليل مصادر متنوعة من البيانات لتقديم إجابات أكثر دقةً وشمولًا.

معلومات مؤسسية موثوقة داخل المحادثات

تركز الميزة على تسهيل وصول الموظفين إلى البيانات المهمة، مع توفير روابط استشهادية للمصادر الأصلية داخل الإجابات، مما يساعد على التحقق من صحة المعلومات وزيادة الإنتاجية في بيئة العمل.

وأوضح براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI، أنّ هذه الميزة “غيرت طريقة استخدامه لـChatGPT في العمل أكثر من أي ميزة سابقة.

أمان وحماية عالية للبيانات

تؤكد OpenAI أنّ ChatGPT لا يستطيع الوصول إلّا إلى البيانات التي يمتلك المستخدم صلاحية عرضها من قبلُ، ولا تُستخدم بيانات الشركات في تدريب نماذج الشركة.

وتشمل إجراءات الأمان في الميزة:

تشفير البيانات بمعايير متقدمة

دعم تسجيل الدخول الموحد SSO

إدارة الصلاحيات على مستوى الأقسام والفرق

توفير سجلات تدقيق لمتابعة الاستخدام والامتثال التنظيمي

ويمكن لمسؤولي تقنية المعلومات تفعيل ربط الميزة بالتطبيقات داخل مساحة عمل ChatGPT، وتقييد الوصول إليها إلا لفِرَق محددة، كما يستطيع كل مستخدم ربط حسابه في التطبيقات التي يحتاج إليها في عمله.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدم اختيار أداة “معرفة الشركة Company Knowledge” عند بدء محادثة جديدة وسؤال ChatGPT مباشرة عن مستندات أو معلومات موجودة داخل تطبيقات العمل المتصلة. ويعرض ChatGPT الإجابة مع روابط إلى الملفات أو الرسائل التي اعتمد عليها.

ويمكن أن يستفيد من تلك الميزة موظفو الأقسام المختلفة، مثل فرق التطوير لمتابعة المشروعات، وفرق المبيعات لتلخيص حالة العملاء، وفرق التمويل لمراجعة الميزانيات والطلبات.

توفر عالمي وتحديثات مقبلة

أوضحت OpenAI أن الميزة باتت متاحة عالميًا لمستخدمي ChatGPT ضمن الخطط المأجورة للمؤسسات والتعليم. وتعمل OpenAI على توسيع عدد التطبيقات الداعمة لها، مع تحسين التكامل مع أدوات ChatGPT الأخرى مثل التصفح وإنشاء الرسوم البيانية.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى جعل ChatGPT أداة مركزية للوصول إلى بيانات المؤسسات والعمل عليها بموثوقية وسرعة أكبر.