دخلت شركة OpenAI سوق متصفحات الإنترنت عبر متصفحها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي “ChatGPT Atlas”، وهو متصفح طرحته حديثًا ليكون منافسًا مباشرًا لمتصفح جوجل كروم.

ومع الإمكانات الواعدة التي يقدمها، حذّرت الشركة من مخاطر أمنية ما زالت قيد المعالجة، في وقت يعمل فيه فريق التطوير على طرح مزايا وتحسينات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن متصفح Atlas ما زال متاحًا حتى الآن فقط لحواسيب ماك العاملة بنظام macOS، ومن المنتظر طرحه لاحقًا لنظام ويندوز، وأنظمة الأجهزة المحمولة مثل iOS وأندرويد.

مخاطر الاختراق وتحديات الأمن السيبراني

أوضح داين ستوكي، رئيس قسم الأمن في OpenAI، أن أبرز التهديدات التي تواجه Atlas هي هجمات “حقن التعليمات Prompt Injections”، إذ تُخفَى أوامر خبيثة في مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني لاستغلال قدرات “الوكيل الذكي” المُدمج في المتصفح في تنفيذ إجراءات ضارة. وقد تشمل هذه الهجمات التلاعب بقرارات الشراء أو سرقة بيانات حساسة مثل محتويات البريد الإلكتروني وبيانات الدخول.

يُذكر أن الوكيل الذكي هو أداة ذكاء اصطناعي مدمجة في المتصفح لإجراء بعض المهام التقليدية نيابةً عن المستخدم، مثل إجراء الحجوزات والتسوق عبر الإنترنت وغيرها.

وأشار ستوكي إلى أن الشركة أجرت اختبارات مكثفة، وطبّقت نماذج تدريب جديدة، وأدمجت آليات حماية متقدمة في المتصفح لحد هذه الأخطار. لكن التهديد ما زال قائمًا، ولم يُقضى عليه نهائيًا.

ولتقليل احتمالات الاختراق، يتضمن Atlas وضع “التصفح دون تسجيل دخول Logged Out Mode” لمنع الوصول إلى بيانات المستخدم، بالإضافة إلى “وضع المراقبة Watch Mode” المُخصص للمواقع الحساسة، وهو يتطلب إشرافًا مباشرًا من المستخدم. كما تعمل الشركة على تطوير مزايا أمنية إضافية وأنظمة أسرع للاستجابة للهجمات المحتملة.

وظائف جديدة وتحسينات متواصلة للمتصفح

في سياقٍ موازٍ، كشف آدم فراي، قائد فريق تطوير متصفح Atlas في OpenAI، أن فريق التطوير “يعمل دون توقف” لإضافة مجموعة من المزايا الشائعة في المتصفحات المنافسة إلى متصفح الشركة الجديد.

وتشمل التحديثات المنتظرة دعم الملفات الشخصية Profiles، ومجموعات التبويبات Tab Groups، إضافة إلى مانع إعلانات اختياري، مع وعد بطرح هذه المزايا تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وتتضمن التحسينات أيضًا ترقيات لتجربة الاستخدام مثل قائمة مُخصصة للإشارات المرجعية، وتوسيع اختصارات المتصفح، كما تطوّر قدرات “الوكيل الذكي” المتاح لمشتركي ChatGPT Plus و Pro عبر تعزيز سرعة الاستجابة، إلى جانب تحسين التكامل مع خدمات Google Drive و Excel السحابية.

وأشار فراي إلى أن الشركة تدرس مقترحات المستخدمين، ومنها ميزة تُمكّن نسخ النصوص مباشرةً من الشريط الجانبي الخاص بالتفاعل مع ChatGPT وإدراجها داخل الصفحات المفتوحة، إضافةً إلى إعادة فتح التبويبات المثبتة تلقائيًا عند تشغيل المتصفح مجددًا، وغيرها من التحسينات.

طموح كبير وتحديات مستمرة

تراهن OpenAI من خلال متصفح Atlas على جمع الذكاء الاصطناعي والتصفح التقليدي لتقديم تجربة مختلفة كليًا للمستخدمين، لكن الأخطار الأمنية التي تحيط بهذا التوجه الجديد تؤكد أنّ المعركة لا تقتصر على التفوق على “كروم” وغيره من المتصفحات، بل تمتد إلى كسب ثقة المستخدمين وحماية بياناتهم في تلك التجربة الجديدة.