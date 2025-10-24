الإنترنت تحت رحمة الحوسبة السحابية.. أعطال بسيطة تهدد اقتصادًا عالميًا

يشهد قطاع الحوسبة السحابية نموًا متسارعًا، لكنه يظلّ في قبضة عدد محدود من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكُبرى، وفي مقدمتها أمازون. وعندما تتعرض إحدى هذه الشركات لعطلٍ تقني تتردد آثاره على نطاق واسع، نظرًا إلى الاعتماد الكبير لخدمات الإنترنت على تلك البنية الحيوية.

ما الحوسبة السحابية؟

يشير مصطلح الحوسبة السحابية، أو “الخدمات السحابية”، إلى اعتماد الشركات على مراكز بيانات خارجية توفرها جهات متخصّصة مثل “أمازون ويب سيرفيسز AWS” و”مايكروسوفت آزور” بدلًا من تشغيل خوادم محلية خاصة بها.

ويسمح هذا النموذج للمؤسسات بدفع رسومٍ شهرية مقابل الموارد التي تستخدمها من الخوادم السحابية، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية أو تكاليف الصيانة المستمرة.

وتزايدت أهمية الحوسبة السحابية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع الحاجة إلى قدرات معالجة كبيرة لتشغيل روبوتات الدردشة مثل ChatGPT. وقد أكدت أمازون عزمها استثمار نحو 100 مليار دولارٍ هذا العام لتعزيز بنيتها التحتية الداعمة لتلك التقنيات.

من يسيطر على تلك السوق؟

تتصدر أمازون قائمة مزوّدي الحوسبة والتخزين السحابي عالميًا عبر ذراعها “أمازون ويب سيرفيسز AWS”، تليها مايكروسوفت عبر قطاع “آزور”، ثم جوجل عبر قطاع “جوجل كلاود”. وتتحكم هذه الشركات مجتمعة في حوالي ثلثي قطاع الحوسبة السحابية، الذي يُطلق عليه اسم “البنية التحتية كخدمة Infrastructure as a Service أو IaaS”.

دجاجة تبيض ذهبًا

تُعد هذه الخدمات ركيزة ربحية رئيسية لشركات التكنولوجيا، وتُوصف بأنها “الجوهرة الثمينة” في أعمال أمازون، إذ أسهمت بنحو 60% من أرباح الشركة العام الماضي. ويتوقع محللون أن تتجاوز إيرادات القطاع في أمازون 126 مليار دولارٍ خلال السنة المالية الجارية، وقدّرت تحليلات سابقة القيمة السوقية لهذا القطاع في الشركة بنحو 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من 57% من القيمة السوقية الإجمالية لأمازون.

ويمكن أن يُلاحظ هذا النمو المتزايد أيضًا في النتائج المالية للشركات الأخرى مثل مايكروسوفت وجوجل وغيرها من الشركات.

ماذا يحدث عند توقف الخدمات السحابية؟

شهد شهر أكتوبر الجاري قبل أيام انقطاعًا واسعًا في خدمات أمازون السحابية AWS، مما أدى إلى تعطل منصات واسعة الاستخدام منها ChatGPT وسناب شات وواتساب، وواجه مستخدمون في أنحاء العالم صعوبة في الوصول إلى مواقع إلكترونية وخدمات حكومية ومصرفية متعددة.

هذا العطل الذي أصاب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على وجه التحديد، كان قليل الأثر في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وعزت أمازون الخلل إلى مشكلات في مركز بياناتها بولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث تسبب عطل في خدمة قواعد البيانات DynamoDB بتعطيل عملية مطابقة أسماء المواقع بعناوين بروتوكول الإنترنت، مما أعاق تحميل التطبيقات والصفحات.

وامتدت تداعيات العطل إلى البنية التحتية الحرجة في بعض الدول، ومنها المملكة المتحدة على وجه الخصوص، إذ تأثرت خدمات البيانات التابعة لـ”بورصة لندن”، وموقع هيئة الضرائب البريطانية، فضلًا عن بنوك محلية.

هل تعاني الحوسبة السحابية هشاشة؟

يؤكد محللون أنّ الانقطاعات تحدث بنحو دوري، لكن مصدر أكبر قلق يكمن في تركّز السوق بيد عدد قليل من الشركات، واعتمادها على خوادم كُبرى مركزية، وقد يتسبب عطل واحد في أحدها بخسائر تُقدَّر بمليارات الدولارات بين عشية وضحاها، وشل قطاعات حيوية من الاقتصاد.

ويُحذر خبراء الأمن السيبراني من أنّ هذا التركّز المفرط لا يعرّض الاقتصاد العالمي فقط لأخطار الأعطال التقنية، بل أيضًا لهجمات إلكترونية واسعة النطاق، إذ يُمكن لاختراقٍ واحدٍ في منظومة شركة كُبرى أن يمتدّ أثره إلى آلاف الشركات حول العالم في لحظات.

سوق احتكارية بحاجة إلى ضوابط

في المملكة المتحدة، فتحت هيئة المنافسة والأسواق CMA في عام 2023 تحقيقًا في سوق الخدمات السحابية. وأوصت لجنة مستقلة تابعة لها في يوليو الماضي بفرض ضوابط على أمازون ومايكروسوفت لتعزيز المنافسة في هذا القطاع.

وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC في ممارسات مايكروسوفت في هذا القطاع، بحسب تقارير سابقة.

ويدعو خبراء التقنية والاقتصاد الرقمي الحكومات إلى تبنّي إستراتيجيات وطنية واضحة لتقليل الاعتماد المفرط على الشركات الأمريكية، من خلال تشجيع تطوير مراكز بيانات محلية وتعزيز الاستثمارات في البنية السحابية الإقليمية. ويُعدّ تنويع الشركاء ومصادر الخدمة أحد أهم الإجراءات لتقليل المخاطر التشغيلية في حال وجود أي أعطال.

ويُوصى أيضًا بإنشاء أطر تنظيمية أكثر صرامة تلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن جاهزية أنظمتها في مواجهة الأعطال، وخطط الاستجابة للأزمات، ومنها التزاماتها تجاه العملاء عند حدوث انقطاعات طويلة.

وقد يشكّل بناء شراكات دولية في مجال الحوسبة السحابية خطوة إستراتيجية لحماية الأمن الرقمي الوطني، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في حالات الطوارئ.

ومع زيادة مكانة الحوسبة السحابية كدعامة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العالمية، يجب على الهيئات التنظيمية التدخل لضمان استقرار السوق وتقليل الأخطار المحتملة الناجمة عن المركزية المفرطة والاعتمادية العالية على عدد محدود من الشركات.