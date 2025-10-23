كوبايلوت يتطور.. مايكروسوفت تطلق أكبر سلسلة تحديثات لمساعدها الذكي

أعلنت شركة مايكروسوفت مجموعة من التحديثات الكُبرى لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبايلوت Copilot”. وتشمل التحديثات الجديدة تحسينات واسعة تمتد من ويندوز 11 و 10 إلى تطبيق الهواتف المحمولة.

“Groups”.. تعاون ذكي في الوقت الحقيقي

من أبرز الإضافات ميزة “Groups” التي تتيح للمستخدمين دعوة أشخاص آخرين إلى محادثة واحدة عبر “Copilot”، للتفاعل الجماعي وطرح الأسئلة وتبادل الأفكار في الوقت الفعلي، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو التخطيط للرحلات.

وقال جاكوب أندريو، نائب الرئيس لمنتجات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، إن الميزة “تُعيد تعريف طريقة تعاون البشر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أنها تُوقف استخدام خاصية الذاكرة الشخصية مؤقتًا للحفاظ على الخصوصية عند مشاركة الآخرين في المحادثة.

“Mico”.. وجه جديد للذكاء الاصطناعي

قدّمت الشركة شخصية رقمية جديدة باسم “مايكو Mico”، وهي مزيج بين كلمتي “مايكروسوفت” و”كوبايلوت”، لتُشكّل واجهة تفاعلية “معبرة وقابلة للتخصيص”، وفقًا لمايكروسوفت.

وتتغير ملامح “Mico” تبعًا لطبيعة الحوار، فتعكس الحالة المزاجية للمستخدم؛ ابتسامة عند الفرح أو ملامح حزينة عند الحديث عن موضوع مؤلم، في تجربة تُعيد إلى الأذهان شخصية “Clippy” القديمة المُستخدمة لإرشاد المستخدم ومساعدته في أنظمة ويندوز القديمة، لكن بتقنيات أكثر تطورًا.

“Real Talk”.. حوار أكثر واقعية وتنوعًا

من ضمن التحديثات أيضًا ميزة “Real Talk” التي تُقدّم أسلوب تواصل جديدًا طبيعيًا، إذ يمتلك “Copilot” فيها شخصية مستقلة قادرة على مناقشة الأفكار بذكاء وطرح وجهات نظر مختلفة، بعيدًا عن الطابع المبالغ في الإيجابية الذي يميّز بعض النماذج الأخرى.

وأوضحت مايكروسوفت أن الهدف هو جعل المحادثات “أعمق وأكثر صدقًا”، مضيفةً أن النموذج الجديد سيُتاح كخيار للمستخدمين دون فرضه على الجميع.

“Journeys”.. متابعة أنشطتك الرقمية

وفي متصفّح Edge، كشفت مايكروسوفت عن تفعيل “وضع كوبايلوت Copilot Mode” رسميًا، إلى جانب ميزة “الرحلات Journeys” التي تُساعد المستخدم في استئناف مهامه الرقمية السابقة من حيث توقّف، عبر تحليل سجل التصفح واقتراح الخطوات التالية تلقائيًا.

وتُضيف تلك الميزة صفحة رئيسية جديدة أكثر تكاملًا تُظهر الملفات والتطبيقات والمحادثات الأخيرة، لتصبح نقطة انطلاق لجلسة التصفح الجديدة.

ذكاء صحي مدعوم بمصادر طبية

أشارت مايكروسوفت إلى أن نحو 40% من مستخدمي Copilot يطرحون أسئلة طبية خلال الأسابيع الأولى من الاستخدام، لذا زوّد النظام بآلية تعتمد على مصادر طبية موثوقة، مثل “Harvard Health”، مع إمكانية توجيه المستخدم إلى أطباء أو مراكز طبية قريبة عند الحاجة.

وأكدت الشركة أن Copilot “لن يحل محل الاستشارة الطبية البشرية”، بل يهدف إلى تقديم معلومات دقيقة قبل إحالة المستخدم إلى متخصصين.

شراكة مستمرة مع OpenAI

ومع التغييرات التقنية، شدّدت مايكروسوفت على استمرار تعاونها مع OpenAI لتشغيل النماذج المتقدمة داخل Copilot، مع احتفاظها بمرونة إدماج أفضل النماذج المتاحة من فرقها أو من المصادر المفتوحة أو من الشركات الأخرى.

وأكدت الشركة في بيانها أن إستراتيجيتها “تركّز على استخدام أفضل النماذج لتحقيق أعلى جودة في التجربة اليومية لملايين المستخدمين”.

ويتميّز تحديث Copilot الجديد بأنه متاح مجانًا دون اشتراك مأجور، ولا يتطلّب حسابًا خاصًا بمايكروسوفت؛ إذ يمكن استخدامه عبر حسابات جوجل أو آبل أيضًا.