ChatGPT يودّع واتساب بعد أقل من عام على إطلاقه

أعلنت شركة OpenAI، مطوّرة ChatGPT، إيقاف عمل روبوتها الشهير بنحو كامل داخل تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، مؤكدةً أن هذا الإجراء سوف يدخل حيز التنفيذ بدايةً من يوم 15 يناير 2026.

وأرجعت OpenAI هذا القرار، الذي أعلنته عبر موقعها الرسمي، إلى “تغييرات في السياسات والشروط” من جانب منصة واتساب المملوكة لشركة “ميتا”. وكانت الشركة قد أعلنت إتاحة ChatGPT في واتساب قبل نحو عام

وذكرت الشركة في بيانها: “لقد كنا نفضل بشدة الاستمرار بخدمتكم في واتساب، لكننا نركز الآن على جعل عملية الانتقال سهلة قدر الإمكان لكافة مستخدمينا”.

وفيما يخص سجلات المحادثات، أوضحت OpenAI أنه لن تكون هناك طريقة تلقائية لنقل الدردشات بعد الموعد النهائي، نظرًا إلى أن واتساب لا يدعم ميزة تصدير المحادثات.

ومع ذلك، قدمت الشركة حلًا بديلًا للمستخدمين الراغبين في الاحتفاظ بسجلاتهم؛ إذ يمكنهم حاليًا ربط حساباتهم في ChatGPT مباشرةً من داخل صفحة ملف الاتصال الخاص بالروبوت (1-800-ChatGPT) في واتساب.

وبمجرد اختيار هذا الرابط، سوف تُدمج كافة الاستفسارات السابقة في واتساب مع سجل المستخدم المحفوظ في المنصة الرئيسية لـ ChatGPT.

ومع أن السبب الرسمي المعلن هو تغيير السياسات، تذهب التكهنات إلى احتمالية وجود “حرب نفوذ” بين الشركتين؛ فمع تحول “ميتا” نفسها إلى شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يُعتقد أن وجود 50 مليون مستخدم يعتمدون على روبوت دردشة منافس (ChatGPT) داخل تطبيقها الرئيسي واتساب لا يصب في مصلحتها التجارية.

ومن الجدير بالذكر أنه سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى ChatGPT عبر منصاته الرسمية الأخرى، التي تشمل تطبيقات الهواتف الذكية (أندرويد و iOS)، وأنظمة التشغيل المكتبية (ويندوز و macOS)، بالإضافة إلى نسخة الويب التي تعمل عبر المتصفح مباشرةً.

خلفية قرار OpenAI

يأتي هذا الإعلان كتطبيق مباشر لتحديث أعلنته ميتا الأسبوع الماضي في سياسات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ “واتساب للأعمال WhatsApp Business API”.

وتنص الشروط الجديدة صراحةً على حظر “مساعدات الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة”. ويؤكد هذا أن القرار لا يستهدف ChatGPT وحده، بل يشمل كافة الروبوتات المنافسة مثل “Perplexity” و “Luzia” التي اكتسبت شعبية عبر المنصة، مما يغلق الباب فعليًا أمام أي منافسة خارجية في مجال الذكاء الاصطناعي التفاعلي داخل واتساب.

وبررت مصادر من ميتا هذا التغيير بأن البنية التحتية لواجهة برمجة التطبيقات لم تُصمم لهذا الحجم من الاستخدام الكثيف والمجاني، وأن نماذج التسعير الحالية مخصصة لرسائل خدمة العملاء وليس للدردشة المفتوحة، مما شكل “عبئًا إضافيًا” على الخوادم.

ويفسح هذا الإجراء المجال بالكامل لـ “Meta AI”، مساعد ميتا الخاص، ليصبح الخيار الوحيد المدمج بعمق في التطبيق، وقد بدأت الشركة في دفعه بقوة للمستخدمين عبر شريط البحث وفي المحادثات الجماعية.