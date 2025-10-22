Galaxy XR.. نظارة سامسونج الجديدة تناطح نظارة آبل Vision Pro بنصف السعر

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن نظارتها الجديدة للواقع الممتد Galaxy XR، لتدخل بها في منافسة مباشرة مع نظارة Apple Vision Pro من آبل ونظارة Meta Quest 3 من ميتا. وتُعد هذه النظارة أول جهاز في العالم يعمل بنظام التشغيل Android XR، مما يجعلها خطوة إستراتيجية كبرى في سوق تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

دمج Gemini يميّز النظارة الجديدة

تأتي Galaxy XR مع دمجٍ أصيلٍ لمساعد Gemini، أحد أكثر المساعدين الذكيين تطورًا حاليًا، مما يمنح المستخدمين تجربة تفاعلية مميزة. ويمكن لـ Gemini رؤية ما يراه المستخدم وسماع ما يسمعه، لمساعدته في تعرّف الأشياء، وترجمة اللغات آنيًا، وتلخيص المستندات، والتحكم في الجهاز، وتقديم اقتراحات سياقية لحظية.

شاشة عالية الدقة وتجربة غامرة

تحمل النظارة تصميمًا فاخرًا مع واجهة معدنية مغطاة بزجاجٍ منحنٍ يخفي مجموعة من الكاميرات والمستشعرات. ومن الداخل، تحتوي على شاشتين بتقنية Micro-OLED بدقة قدرها 4.3K، مع مجال رؤية أفقي يبلغ 109 درجات وتغطية لونية قدرها 95% من معيار DCI-P3. وتدعم الشاشتان معدل تحديث افتراضيًا قدره 72 هرتزًا، ويمكن رفعه إلى 90 هرتزًا، مع دعم تقنيات HDR10 و HLG لعرض الفيديو.

وتأتي العدسات ضمن وسادة مريحة، مع حاجبٍ قابل للإزالة يمنع تسرب الضوء الخارجي لتوفير تجربة مشاهدة غامرة. ويمكن للمستخدمين تعديل المسافة البؤرية (54 – 70 مم)، واستخدام عدسات تصحيح بصرية اختيارية.

تجربة صوتية متقدمة

تتضمن النظارة نظامًا صوتيًا ثنائي الاتجاه (Tweeter + Woofer) يدعم Dolby Atmos والصوت الفائق الدقة Hi-Res، مع 6 ميكروفونات تلتقط الصوت بوضوح. كما تضم أربع كاميرات لتتبع العين وتقنية تعرّف قزحية العين لتأمين الجهاز والمصادقة البيومترية داخل التطبيقات.

وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرتان بدقة عالية للمرور البصري، وهي التي تنقل صورة البيئة المحيطة إلى الشاشتين الداخليتين أمام عيني المستخدم، بالإضافة إلى ست كاميرات تتبع موجّهة للعالم الخارجي، وكاميرا استشعار العمق، مما يمكّن النظارة من تتبع حركة اليدين وفهم البيئة المحيطة بدقة.

أداء قوي مع معالج Snapdragon XR2+ Gen 2

تعتمد النظارة على معالج Snapdragon XR2+ Gen 2 مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4. وتتوفر أداة تحكم لاسلكية مع ردود فعل لمسية. ويمكن التبديل بين وضعي الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) عبر النقر المزدوج على لوحة اللمس. كما تأتي البطارية الخارجية بمدة تشغيل تبلغ نحو ساعتين من الاستخدام العام.

أول نظارة بنظام Android XR

طوّر نظام التشغيل الجديد Android XR بالتعاون بين سامسونج وجوجل وكوالكوم. ويوفر النظام تطبيقات أصلية من جوجل وسامسونج بالإضافة إلى تطبيقات مطورين آخرين. ويعتمد على معيار OpenXR المفتوح، مما يسهل تطوير التطبيقات والألعاب باستخدام Unity و WebXR.

ويمكن للمستخدمين تشغيل الألعاب، وعرض الصور ومقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K، ومتابعة عدة مباريات رياضية في الوقت نفسه، إضافةً إلى عكس شاشة الهاتف أو الحاسوب في النظارة، كما يمكن تشغيل تطبيقات أندرويد التقليدية غير المخصصة للواقع الممتد.

السعر وموعد الإطلاق

أعلنت سامسونج أن Galaxy XR ستكون متاحة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسعر 1800 دولارٍ أمريكي. ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد توفرها في أسواقٍ أخرى أو عن سعر العدسات البصرية الإضافية.

ويُعد هذا التوفر المحدود مفاجئًا للكثيرين، خاصةً أن آبل تمكّنت من طرح نظارتها Vision Pro في أكثر من عشرة أسواق حول العالم. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن السعر البالغ 1800 دولارٍ أمريكي يمنح سامسونج أفضلية سعرية واضحة مقارنةً بنظارة آبل الأغلى سعرًا؛ إذ يعادل سعر نظارة سامسونج نصف سعر نظارة آبل تقريبًا الذي يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي.

وقد يحد هذا الإطلاق المحدود انتشار النظارة عالميًا في الوقت الراهن، لكن قد يكون خطوة تمهيدية قبل التوسع التدريجي في أسواق إضافية لاحقًا.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد عامين من أول إشارة من سامسونج إلى دخولها هذا السوق، لتضع نفسها منافسًا رئيسيًا لآبل وميتا في تقنيات الواقع الممتد أو الواقع المختلط.

التجارب الأولية لنظارة Galaxy XR

أفادت التجارب الأولية لاستخدام نظارة Galaxy XR الجديدة من سامسونج بوجود انطباع قوي بأنها تشكّل نهجًا مختلفًا عن نظارة Vision Pro من آبل، إذ تجمع بين تصميمٍ متطور، وأداءٍ عالٍ، وسعرٍ يقلّ بنحو النصف.

وحتى مع تشابه التصميم العام مع نظارة آبل، فإن نظارة سامسونج Galaxy XR تتميز بوزنٍ أخف يبلغ 545 جرامًا فقط، مقابل ما يصل إلى 800 جرام في أحدث إصدارات Vision Pro، وقد كان الوزن من أبرز شكاوى مستخدمي نظارة آبل. ويمنح الحزام الخلفي للنظارة المزود بعجلة ضبط سهولة أكبر في الارتداء، وتساعد الحشوة السميكة على توزيع الوزن وتقليل الضغط على الرأس في أثناء الاستخدام المطوّل.

وأشار بعض أوائل المستخدمين إلى أن جودة الصورة لافتة، وتفوقت على نظارة آبل من ناحية الحدة والوضوح، حتى مع غياب شاشة خارجية لعرض ملامح الوجه مثل نظارة Vision Pro.

وتعتمد النظارة على نظام التشغيل الجديد Android XR من جوجل، وهو امتداد طبيعي لنظام أندرويد، مما يجعل استخدامه سهلًا ومألوفًا، ويمكن للمستخدمين التنقل في الواجهة عبر إيماءات اليد، مثل ضمّ الإبهام والسبابة لفتح القوائم أو تحريك النوافذ الافتراضية.

وخلال العرض التجريبي، أتاحت النظارة استخدام تطبيقات مثل تطبيق الصور Google Photos لتحويل الصور المسطحة إلى صور ثلاثية الطبقات تضيف عمقًا بصريًا، وتطبيق الخرائط Google Maps للتجول الافتراضي داخل أماكن عامة، إلى جانب دعم تطبيق يوتيوب مقاطع بزاوية قدرها 360 درجة بجودة عرض ممتازة.

ويتيح إدماج مساعد Gemini بنحو واسع في النظام استخدام الأوامر الصوتية الطبيعية دون الحاجة إلى كلمات تنبيه افتراضية. ويستطيع Gemini إدارة الإعدادات والتطبيقات، والإجابة عن الأسئلة، وترتيب النوافذ، مما يجعل التفاعل مع النظارة أكثر سلاسة من الهواتف.

وتوفر النظارة دعمًا للألعاب التقليدية في أندرويد، مع إمكانية ربطها بالحاسوب عبر Steam Link لتشغيل ألعاب سطح المكتب. كما يمكن توصيلها بأجهزة تحكم لاسلكية أو لوحات مفاتيح وفأرات بلوتوث، مما يعزز تعدد الاستخدامات.

وإلى جانب السعر التنافسي البالغ 1800 دولارٍ أمريكي، أعلنت سامسونج وجوجل حزمة من العروض المرفقة مع كل نظارة، وهي تضم اشتراكات مجانية لمدة قدرها عام في خدمات مثل Google AI Pro ويوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك و Google Play Pass، بالإضافة إلى محتوى XR مخصص وتطبيقات إضافية.

ختامًا، تقدم Galaxy XR تجربة واقعٍ ممتدٍ راقية مع أداء بصري وصوتي مميز، وواجهة مفتوحة تستفيد من نظام Android XR وشراكة سامسونج مع جوجل وكوالكوم. ويُتوقع أن تسهم مزاياها وسعرها المنخفض مقارنةً بنظارة آبل Vision Pro في جذب فئة واسعة من المستخدمين.

ومع أن مستقبل السوق يميل تدريجيًا نحو النظارات الذكية الخفيفة الوزن ذات التصميم التقليدي، فإن Galaxy XR تُعدّ حاليًا إحدى أبرز النظارات المتقدمة في تقنيات الواقع المعزز والواقع المختلط.