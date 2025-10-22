وداعًا لمشاركة أرقام الهواتف.. واتساب تستعد لإطلاق نظام أسماء المستخدمين

في مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين الخصوصية وتوسيع خيارات الهوية الرقمية، تستعد منصة المراسلة الفورية واتساب لإطلاق نظامٍ لحجز أسماء المستخدمين (Usernames)، يتيح للمستخدمين حجز الأسماء التي يفضلونها تمهيدًا للإطلاق الرسمي للميزة.

ووفقًا لتقارير نشرها موقع WABetaInfo المهتم بأخبار التطبيق، فإن هذه الخطوة تُعد تحولًا جوهريًا في نظام الهوية داخل تطبيق واتساب، الذي يعتمد حتى الآن على أرقام الهواتف لتحديد المستخدمين.

ويُنتظر أن يتيح النظام الجديد لمستخدمي التطبيق مشاركة اسم مستخدم فريد خاص بهم بدلًا من رقم الهاتف، مما يمنحهم طبقة إضافية من الحماية من الرسائل المزعجة أو الاتصالات غير المرغوب فيها.

آلية الحجز ومواصفات الأسماء

سيُدرج خيار الحجز المبكر لأسماء المستخدمين ضمن تبويب الملف الشخصي داخل التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بحجز الأسماء المفضلة لديهم قبل الإطلاق الرسمي للميزة، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية للتطبيق، وذلك لضمان العدالة ومنع الاستحواذ المبكر على الأسماء الشائعة. وتؤكد الشركة أن كل اسم مستخدم سيكون فريدًا على مستوى المنصة كاملةً، ومربوطًا بحساب واحد فقط.

ووضعت واتساب مجموعة من القواعد الخاصة بتنسيق الأسماء لضمان الوضوح وسهولة الاستخدام، إذ يجب أن يتضمن الاسم حرفًا واحدًا على الأقل، ويُسمح فقط باستخدام الأحرف الإنجليزية الصغيرة (a-z)، والأرقام (من 0 إلى 9)، والنقاط (.)، والشرطات السفلية (_).

ولا يُسمح ببدء الاسم بـ”www.” أو نهايته بامتداد نطاق مثل “.com” أو “.net”، كما يجب ألا يبدأ أو ينتهي بنقطة، وأن يتراوح طوله بين 3 و30 حرفًا.

طبقة إضافية من الحماية

تختبر المنصة أيضًا ما يُعرف بـ”مفتاح اسم المستخدم”، وهو رمز مكوّن من أربعة أرقام يعمل كطبقة أمان إضافية مشابهة لنظام التعريف الشخصي (PIN). ولن يتمكن أي شخص من مراسلة المستخدم إلا في حال معرفته كلًا من اسم المستخدم والمفتاح الخاص به، مما يعزز الخصوصية ويحد محاولات انتحال الهوية أو إرسال الرسائل العشوائية.

يُذكر أن نظام الحجز ما زال في مرحلة الاختبار التجريبي، وسيُتاح تدريجيًا لمجموعة محدودة من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُطلق عالميًا في وقتٍ لاحق من عام 2025.