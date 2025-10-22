سامسونج و Perplexity.. تعاون جديد لإتاحة الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز

أعلنت شركة سامسونج توقيع اتفاق جديد مع شركة Perplexity لتضمين محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها في أحدث أجهزة التلفاز الذكية من الشركة، في خطوة تُشير إلى أن “شاشات التلفاز في غرفة المعيشة” ستكون ساحة المنافسة التالية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ووفقًا لما كشفته الشركتان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فإن الاتفاق يتيح لمستخدمي عدد من إصدارات شاشات سامسونج الجديدة اختيار “Perplexity” كمساعد ذكي مدمج عند الضغط على زر الذكاء الاصطناعي في جهاز التحكم، إلى جانب خيارات أخرى مثل مساعد “Copilot” من مايكروسوفت والمساعد الذكي الخاص بسامسونج.

وأوضح “دان غلاسمن”، المدير الأول في سامسونج، أن هذه الخطوة “ليست سوى البداية”، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع Perplexity لتقديم مزايا جديدة مستقبلًا.

يُذكر أن هذه الشراكة تُعد الأولى عالميًا لـ Perplexity في أجهزة التلفاز، بعد اتفاق سابق مع شركة “تليفونيكا” الإسبانية لإدراج الخدمة في أجهزة Movistar.

ومن جانبه، قال “ريان فاوْتي”، نائب رئيس الأعمال في Perplexity، إن هدف الشركة هو “الوجود في كل مكان يطرح فيه الناس أسئلتهم”، في إشارة إلى سعيها إلى جعل محركها متاحًا في مختلف المنصات اليومية.

اشتراك مجاني لمدة عام في Perplexity Pro

ويتوفر تطبيق Perplexity TV الآن في كافة أجهزة تلفاز سامسونج لعام 2025، وسيُطرح لاحقًا خلال هذا العام لأجهزة عامَي 2023 و 2024 بعد حصولها على الترقية الأخيرة لنظام التشغيل. وكعرضٍ إضافي، تقدّم Perplexity اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها 12 شهرًا في خدمة Perplexity Pro الاحترافية لكافة المستخدمين، ويمكن تفعيله بسهولة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المعروض في تطبيق Perplexity في التلفاز.

وتُبرز هذه الخطوة توجه الشركات التقنية الكبرى نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في أجهزة التلفاز، التي تُشكّل محور تجربة المشاهدة المنزلية بعد الهواتف والحواسيب. فقد بدأت “جوجل” أيضًا بتضمين مساعدها “Gemini” في نظام “Google TV”.

ويرى خبراء أن التلفاز يُعد بيئة مثالية للاستفسارات السريعة، مثل تعرّف الممثلين أو البحث عن محتوى معين، بفضل قدرة المساعدات الذكية على التفاعل الصوتي، خاصةً أن أغلب أجهزة التلفاز تفتقر إلى لوحات مفاتيح.

وأشار غلاسمن إلى أن الذكاء الاصطناعي “يُعد أحدث مرحلة من تطور التلفاز الذكي”، بعد محاولات سابقة لتحويل الشاشة إلى منصة للألعاب. ومع ذلك، يبقى التحدي في كيفية جعل التجربة التفاعلية مجدية حقًا في ظل فشل العديد من التطبيقات السابقة التي حاولت تجاوز الوظيفة التقليدية للتلفاز كوسيلة للعرض.

ويُجمع محللون على أن شاشات التلفاز ما زالت تحتفظ بمكانتها كقلب تجربة الترفيه المشتركة في المنازل، لكنها تواجه تحديًا متزايدًا لإثبات أهميتها في عالم باتت فيه المشاهدة الفردية عبر الهواتف والأجهزة المحمولة جزءًا من العادات اليومية.

توسّع سامسونج في إدماج الذكاء الاصطناعي في التلفاز

تزامنًا مع شراكتها مع Perplexity، تواصل سامسونج تطوير منظومتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم Samsung Vision AI، التي تهدف إلى تحويل التلفاز إلى رفيق ذكي يتكيف مع المستخدم ويقدّم تجربة مشاهدة شخصية. وتضم هذه المنظومة مزايا متقدمة مثل:

ميزة Click to Search، التي تتيح التعرف الفوري على الممثلين أو المواقع أو المنتجات الظاهرة على الشاشة دون إيقاف العرض.

ميزة Live Translate، التي توفّر ترجمة فورية للنصوص أو الحوارات المعروضة بلغة أجنبية، اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي تعمل محليًا داخل الجهاز.

تحسين جودة الصورة والصوت تلقائيًا عبر خوارزميات AI Upscaling و Adaptive Sound Pro، لتقديم تجربة سينمائية أكثر واقعية.

وتُخطّط سامسونج لجعل التلفاز مركزًا للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية عبر المساعد الصوتي المحدّث Bixby ونظام SmartThings، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في الإضاءة والمكيّف والأجهزة المتصلة عبر أوامر صوتية بسيطة، مع حماية بياناته عبر نظام الأمان Samsung Knox.

وأعلنت الشركة حديثًا شراكة جديدة أخرى مع مايكروسوفت لتوفير مساعدها كوبيلوت “Microsoft Copilot” في أجهزة التلفاز الخاصة بها، من أجل تجربة ذكية للبحث والتفاعل داخل التلفاز، تشمل تلخيص الحلقات، وتقديم توصيات مخصصة، وحتى المساعدة في تعلم اللغات مباشرة من الشاشة.

ومن جهة أخرى، أكدت سامسونج التزامها بتقديم تحديثات طويلة الأمد لنظام التشغيل Tizen OS تصل إلى سبع سنوات لأجهزة التلفاز المزودة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز الثقة وتزيد عمر الأجهزة الافتراضي.