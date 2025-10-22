“زجاج سائل” مُربك.. آبل تُعيد ضبط تصميم أنظمتها بعد انتقادات المستخدمين

في استجابةٍ لشكاوى المستخدمين، أطلقت شركة آبل خيارًا جديدًا في النسخة التجريبية من نظام iOS 26.1 لهواتف آيفون يتيح تعديل درجة شفافية تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass”، وهو التصميم الجديد الذي أثار حديثًا موجة من الانتقادات بسبب مشكلات بصرية غير متوقعة.

وكانت آبل قد قدّمت واجهة “الزجاج السائل” لأول مرة خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025، لتمنح نظامها مظهرًا زجاجيًا ديناميكيًا بتأثيرات إضاءة وانعكاسات واقعية.

وكان عدد من المستخدمين قد أفادوا بأن التصميم الجديد يجعل أيقونات التطبيقات تبدو مائلة أو غير مستقيمة، مما تسبب لدى بعضهم بشعور بالارتباك أو الدوار، خاصةً عند تفعيل تأثيرات Parallax التي تحاكي العمق الثلاثي الأبعاد عند تحريك الجهاز.

ووفقًا لشهادات نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة تظهر بوضوح في أوضاع العرض المختلفة، مثل الوضع الداكن (Dark) والوضع الشفاف (Clear) والوضع الملوّن (Tinted)، خاصةً عند استخدام خلفيات داكنة، في حين تساعد الخلفيات الملوّنة على تقليل حدة الانعكاسات.

وأشار مستخدمون إلى أن إعدادات “تقليل الحركة Reduce Motion” وخيارات “تقليل الشفافية” في قسم إمكانية الوصول لم تُثبت فاعلية في حد التأثيرات البصرية المزعجة.

آبل تحاول إصلاح المشكلة عبر تحديث iOS 26.1

وردًّا على تلك الشكاوى، أضافت آبل في تحديث iOS 26.1 التجريبي إعدادًا جديدًا يتيح للمستخدمين اختيار مدى وضوح عناصر تصميم “الزجاج السائل”.

ويمكن إجراء ذلك من خلال الذهاب إلى: الإعدادات Settings > العرض والإضاءة Display and Brightness > ثم الضغط على Liquid Glass، مع خيارين هما “Clear” (شفاف) و”Tinted” (معتم قليلًا).

وأُدرجت الميزة ذاتها في تحديثي iPadOS 26.1 و macOS 26.1 لأجهزة آيباد وحواسيب ماك، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية.

ويرى بعض المستخدمين أن النسخة الجديدة تمنح واجهة النظام توازنًا أفضل بين الجمالية والراحة البصرية، في حين يأمل آخرون أن تُضيف آبل لاحقًا أداة تحكم متقدمة إلى إعدادات إمكانية الوصول لضبط مستوى الشفافية حسب تفضيل كل مستخدم.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان الجدل الذي صاحب إطلاق iOS 7 عام 2013، حين تسببت حركة تكبير الأيقونات بشعور بعض المستخدمين بالغثيان، مما دفع آبل حينها إلى إضافة خيار “تقليل الحركة Reduce Motion” لمعالجة الأمر.

يُذكر أن تحديث iOS 26.1 ما زال في مرحلته التجريبية، ومن المتوقع أن تطلق آبل النسخة النهائية منه خلال الأسابيع المقبلة، مع تحسينات إضافية تشمل إمكانية تعطيل السحب لفتح الكاميرا من شاشة القفل لحماية الخصوصية.