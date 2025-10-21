ميتا تعزّز أدوات الحماية من الاحتيال في واتساب وماسنجر

أعلنت شركة ميتا إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات والمزايا المصممة لتعزيز حماية المستخدمين من محاولات الاحتيال والمخاطر السيبرانية عبر منصاتها المختلفة، مثل فيسبوك وإنستاجرام وثريدز وواتساب وماسنجر.

وأوضحت الشركة أن تطبيق “فيسبوك ماسنجر” سيصبح قادرًا على اكتشاف المحادثات المشبوهة وتحذير المستخدمين منها تلقائيًا، مع إمكانية طلب مراجعة الدردشة عبر أداة الذكاء الاصطناعي التابعة لميتا للتحقق من سلامتها.

وأما في واتساب، فقد أُضيفت ميزة جديدة تُحذّر المستخدمين في أثناء مكالمات الفيديو من مشاركة شاشتهم إلا مع أشخاص يثقون بهم، وذلك بهدف تقليل احتمالات الاحتيال أو الوصول غير المصرّح به إلى البيانات الشخصية.

وأعلنت الشركة أن تطبيقات فيسبوك وماسنجر وواتساب باتت تدعم الآن خاصية مفاتيح المرور (Passkeys) التي تُعدّ أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية، إذ تتيح تسجيل الدخول بطريقة مشفّرة وأكثر حماية من محاولات الاختراق.

وتتضمّن التحديثات الجديدة أيضًا لوحة مختصرة لعرض إعدادات الأمان في فيسبوك وإنستاجرام تسهّل على المستخدمين مراجعة خيارات الخصوصية وإدارة حساباتهم بسرعة، إلى جانب دليل جديد في واتساب يقدّم إرشادات عملية لتعزيز الخصوصية.

ويأتي هذا التوسّع في مزايا الأمان ضمن جهود ميتا المستمرة لحماية أكثر من 3 مليارات مستخدم من تهديدات الإنترنت، وتأكيد التزامها بتطوير بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.

وأشارت ميتا إلى أنها منذ بداية عام 2025 أوقفت تقريبًا ثمانية ملايين حساب مرتبط بمراكز احتيال عبر منصّاتها، تعمل من دول مثل ميانمار ولاوس وكمبوديا والفلبين.

وذكرت الشركة أن هذه المراكز تستهدف بنحو خاص فئة كبار السن، الذين غالبًا ما يُستدرَجون عبر رسائل تظهر كخدمة عملاء أو عروض كاذبة لتسديد ديون أو ترميم المنازل.

وإلى جانب أدوات الحماية، أطلقت ميتا مبادرات توعية؛ فقد وسّعت الشركة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات الهندية، حملة تُقدّم محتوى مرئيًا باللغات المحلية لكبار السن حول كيفية اكتشاف الاحتيال والإبلاغ عنه.

ورحّب مستخدمون بهذه الخطوات، وعدّوها “تحولًا مهمًا في نهج ميتا تجاه حماية المستخدمين”، خاصةً في ظل التنامي الكبير لأساليب الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.