إطلاق متصفح ChatGPT Atlas.. حقبة جديدة لتصفح الإنترنت بالذكاء الاصطناعي

من أجل تعزيز ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة OpenAI رسميًا عن متصفحها الجديد ChatGPT Atlas، وهو أول متصفح يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إعادة صياغة تجربة تصفح الإنترنت.

وجاء الإعلان خلال بثٍ مباشر مساء الثلاثاء، إذ أوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن المتصفح متاح بدءًا من اليوم لمستخدمي حواسيب ماك بنظام macOS حول العالم، في حين سيصل إلى أنظمة ويندوز و iOS وأندرويد في وقتٍ لاحق.

مزايا متصفح ChatGPT Atlas

ومن أبرز مزايا المتصفح وضع “الوكيل الذكي Agent Mode” الذي يتيح للذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم، مثل حجز الرحلات أو تعديل المستندات مباشرةً، كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على “ذكريات” المتصفح وإدارتها من الإعدادات، أو فتح نوافذ تصفح خفي لحماية الخصوصية.

ويتيح المتصفح ميزة الذاكرة التفاعلية، التي تجعل المتصفح “أكثر تخصيصًا وفهمًا للمستخدم”، وفقًا لما ذكرته OpenAI.

وأشار ألتمان إلى أن وضع “الوكيل الذكي Agent Mode” سيكون متاحًا حصرًا لمشتركي خطتي ChatGPT Plus و Pro بنحو مبدئي، موضحًا أن الهدف من Atlas هو “تقديم تجربة تصفح تتفاعل مع المستخدم وتفهم احتياجاته بطريقة طبيعية وسلسة”.

ويعتمد المتصفح على واجهة مقسّمة تُظهر نتائج البحث إلى جانب المحادثات مع ChatGPT في الوقت نفسه، مما يوفر مساعدًا دائمًا في أثناء التصفح. كما استعرض فريق التطوير ميزة تلخيص الصفحات وميزة أخرى تُعرف باسم “Cursor Chat”، تتيح للمستخدم تحديد نص في البريد الإلكتروني لتصحيحه أو إعادة صياغته فوريًا داخل الصفحة.

وقال ألتمان في ختام الحدث: “إنه متصفح متكامل وسريع وسلس وممتع في الاستخدام”.

ومن المُلاحظ مشاركة عدد من مهندسي ومصممي OpenAI في إعلان المتصفح، منهم آدم فري، المسؤول عن أداة البحث الذكي ChatGPT Search، وبن غودجر الذي أسهم سابقًا في تطوير متصفحي كروم وفايرفوكس، إلى جانب مصمم الواجهة ريان أورورك والمهندس جاستن راشينغ القادم من شركة آبل.

المنافسة في سوق المتصفّحات الذكية

يأتي إطلاق ChatGPT Atlas في وقتٍ تشهد فيه سوق المتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي منافسةً متصاعدة؛ إذ أطلقت شركة Perplexity حديثًا متصفحها الذكي Comet، في حين تعمل جوجل على إدماج مساعدها Gemini بعمق داخل متصفح كروم، تمهيدًا لجعل المساعد قادرًا على تنفيذ مهامٍ مثل التسوق الإلكتروني أو حجز المواعيد تلقائيًا.

ويشكّل إطلاق ChatGPT Atlas من OpenAI خطوة إستراتيجيّة في مواجهة سيطرة جوجل كروم على وجه التحديد، إذ يستحوذ متصفح جوجل على نحو 68% من سوق المتصفّحات على مستوى العالم.

وقد يدفع هذا جوجل إلى تسريع إدماج مساعدها الذكي Gemini وتوسيع قدرات التصفّح الذكيّ المدمجة في كروم.

تحدّيات الأمان والخصوصيّة

في ظل الحماس المُصاحب لإطلاق متصفحٍ ذكيّ، لا يمكن إغفال بعض التداعيات التي نجمت عن إطلاق متصفحات الذكاء الاصطناعي، إذ كشفت تجارب أخيرة لمتصفح Comet، وهو أحد المتصفّحات المنافسة، عن ثغرات أمنيّة خطِرة، منها استغلال تقنيات “حقن الأوامر غير المباشرة” (prompt injection) من مخترقين.

ويشير هذا إلى أن نجاح ChatGPT Atlas سيكون مرهونًا ليس فقط بأداء الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا بقدرة OpenAI على الحفاظ على الخصوصيّة، وصدّ التهديدات في بيئة التصفّح المتطورة.

منتجات جديدة لأرباح أكثر

تطلق OpenAI متصفحها ChatGPT Atlas في وقتٍ تسعى فيه OpenAI إلى تنويع مصادر الإيرادات بعد توسّع استخدام مساعدها ChatGPT، وسط خسائر تشغيلية ملحوظة. كما أن إدخال المتصفح ضمن خطط الاشتراكات (Plus/Pro) عبر “وضع الوكيل الذكي” يُعدّ دلالة على أن المتصفّحات الذكيّة قد تتحوّل إلى منصّات إنتاجيةّ مُربِحة، وليست مجرّد أدوات تصفّح. وهذا يفتح الباب أمام دخول سوق أكبر من مجرد البحث في الإنترنت، ويضع المتصفّحات في قلب أدوات العمل والإنتاج اليومية.