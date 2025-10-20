يوسف عمورة: “صقر درون” تقود الثورة الصناعية الخامسة بمنصة موحدة لإدارة بيانات الطائرات المسيّرة

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، تقف شركة (صقر درون) Sager Drone، في طليعة المبتكرين الذين يعيدون تعريف دور الطائرات المسيّرة، ليس كأدوات طيران فحسب، بل كركيزة أساسية في بنية الثورة الصناعية الخامسة. بهذه الرؤية افتتح يوسف عمورة، الرئيس التنفيذي لشركة (صقر درون)،حديثه خلال مقابلة خاصة مع البوابة التقنية ضمن فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025) في دبي. وكشف عمورة عن منصة الشركة الجديدة ورؤيتها لتوحيد إدارة البيانات في القطاعات الحيوية.

منصة (صقر سبيس).. مركز بيانات موحد للطائرات المسيّرة:

يرى يوسف عمورة، أن التحول نحو الثورة الصناعية الخامسة بات واقعًا ملموسًا، وأن الطائرات المسيّرة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة. وقال: “من خلال شراكاتنا الإقليمية والدولية، نعمل على تمكين القطاعات المختلفة عبر بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم التحول نحو الثورة الصناعية الخامسة 5.0”.

وأشار عمورة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العملاء هو تشتت البيانات؛ إذ تستخدم المؤسسات طائرات مسيّرة من جهات تصنيع مختلفة، ولكل منها نظام تشغيل خاص لا يتكامل مع الآخر.

ولمعالجة هذه الفجوة، طورت الشركة منصة (صقر سبيس) Sager Space، التي تمكّن المستخدمين من تشغيل الطائرات، وإدارة البيانات، وتحليلها وربطها بعملياتهم اليومية.

البيانات أولًا.. لا الطائرات:

يرى يوسف عمورة أن القيمة الحقيقية للطائرات المسيّرة لا تكمن في الطائرة نفسها، بل في البيانات التي تولّدها. وأوضح أن ما يبحث عنه العميل اليوم ليس الطائرة، بل البيانات والمخرجات التي تمكّنه من اتخاذ قرارات أدق وأسرع.

ولذلك ركزت شركة (صقر درون) في بناء منصة موحدة لإدارة الطائرات المسيرة وتشغيلها وتحليل البيانات، بما يضمن سلاسل تشغيل وإمداد متكاملة، ويتيح للعميل المرونة في اختيار نوع الطائرة أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي المناسبة لاحتياجاته.

حل جذري لمشكلة البيانات المبعثرة في المشاريع:

سلّط عمورة الضوء على ضرورة الدقة في البيانات، مُشيرًا إلى أن منهجية عمل (صقر درون) تضمن أعلى دقة ممكنة للصور والبيانات الملتقطة، والتي قد تصل إلى سنتيمتر واحد في بعض المشاريع الحساسة مثل مشاريع الحفاظ على التراث.

وقد دعم عمورة ذلك بنتائج دراسة عالمية أجرتها شركتا FMI وAutodesk، أظهرت أن قطاع الإنشاءات يخسر نحو 1.2 تريليون دولار سنويًا بسبب البيانات المبعثرة وضعف بروتوكولات تبادلها.

وقال: “من هنا انطلقت فكرة تطوير منصة (Sager Space)، لنوفر للعملاء صورًا جوية عالية الدقة مدمجة مع الملفات الهندسية، ونعززها بالذكاء الاصطناعي لحساب نسب الإنجاز بدقة وتحديد مواقع التأخير أو الأعطال”.

وأشار إلى أن هذه المنهجية تُستخدم أيضًا في قطاع الطاقة الشمسية لاكتشاف أعطال الألواح بدقة عالية وتسريع أعمال الصيانة، ما يقلل التكاليف ويرفع الكفاءة التشغيلية.

البيانات الجوية لدعم قطاع الإنشاءات والطاقة

تعمل (صقر درون) كذراع لتمكين القطاعات الحيوية، من خلال تزويدها بصور جوية مُحدّثة وذات دقة عالية، ومن أبرز استخدامات هذه البيانات:

الإنشاءات والعقارات: تُدمج الصور التي تلتقطها الطائرات في الملفات الهندسية لتقييم معدل الإنجاز، وتحديد نسبة التأخير، وتمكين الإدارة من وضع خطط بديلة للتسليم في الموعد.

توسع عالمي ورؤية شاملة:

لا يقتصر عمل (صقر درون) على القطاعات المدنية، فهي تعمل كشريك إستراتيجي في بناء البنية التحتية الرقمية لقطاعات الأمن والدفاع المدني والشرطة وشركات النفط، بالإضافة إلى قطاعات إدارة البيئة والمحميات. وبدلًا من بيع الأجهزة، لخص عمورة شعار الشركة في ثلاثة محاور هي: (Build، و Operate، و Response) أي بناء المشروع، وتشغيله، وحمايته.

وأكد عمورة أن الشركة تتوسع بسرعة في السعودية والإمارات والعراق وسوريَة، وتمتلك مكاتب في أبوظبي والرياض والدمام وعمّان، مع خطط للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقال: “بدأنا بالمنطقة العربية؛ لأنها أكثر نشاطًا في مشاريع الإعمار والبنية التحتية، لكننا اليوم نتلقى طلبات من الولايات المتحدة وأوروبا لتبني منصتنا (Sager Space)”.

واختتم عمورة حديثه برسالة صادقة إلى رواد القطاع، قائلًا: “الثورة الصناعية الخامسة محيط واسع ومتغير بسرعة. لذلك علينا أن نشارك الخبرات ونتعلم من إخفاقاتنا قبل نجاحاتنا؛ لأن بناء خريطة طريق جماعية هو السبيل الوحيد لتميزنا على مستوى المنطقة والعالم”.