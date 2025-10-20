من البرمجة إلى البيولوجيا.. نماذج أنثروبيك تساعد العلماء في المختبرات الطبية

في ظل تسارع السباق بين شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات متخصصة في المجالات العلمية، أعلنت شركة أنثروبيك الأمريكية توسيع استخدام نموذجها اللغوي “كلود Claude” ليخدم الباحثين وشركات علوم الحياة، عبر إدماجه في برامج إدارة المختبرات والمنصات الجينومية وقواعد البيانات الطبية الحيوية.

وقالت الشركة عبر بيان رسمي إن الخطوة تهدف إلى تسريع العمليات البحثية وتقليل الوقت المستغرق في تحليل البيانات ومراجعة الأوراق العلمية. وأوضحت أن شركة الأدوية “نوفو نورديسك” استخدمت “Claude” لخفض زمن إعداد الوثائق الخاصة بالدراسات السريرية من أكثر من عشرة أسابيع إلى عشر دقائق فقط، في حين أكدت شركة سانوفي أن معظم موظفيها يستخدمون النموذج يوميًّا في أعمالهم.

الذكاء الاصطناعي في سباق نحو المختبرات

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تضخ فيه شركات التقنية العالمية مليارات الدولارات لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الإيمان بقدرته على إحداث تحول جذري في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتعليم. وقد شمل ذلك تركيزًا خاصًا على علوم الحياة، إذ تراهن الشركات على قدرة الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الأدوية ومعالجة الأمراض المعقدة.

وأعلنت حديثًا شركات ذكاء اصطناعي مثل OpenAI و Mistral وحدات جديدة متخصصة في البحث العلمي، في حين كشفت جوجل في فبراير الماضي عن أداة “العالِم المشارك” (“Co-Scientist”) للمساعدة في توليد الفرضيات العلمية، كما أعلنت الأسبوع الماضي أن نموذجها المفتوح “Gemma” أسهم في اكتشاف مسار جديد محتمل لعلاج السرطان.

“كلود” للعلماء كما هو للمهندسين

وقال إيريك كودرر-أبرامز، رئيس قطاع علوم الحياة في أنثروبيك: “إن ما نسعى إليه هو أن نمنح علماء الأحياء تجربة شبيهة بما يعيشه مهندسو البرمجيات مع أدوات توليد الأكواد. يمكنك الجلوس مع كلود لتبادل الأفكار وصياغة الفرضيات معًا”.

وأشار إلى أن أداء أداة البرمجة Claude Code تتفوق على منافسيها، مما يمنح الشركة ميزة تنافسية في المجال العلمي.

وأكدت أنثروبيك أنها حسّنت نماذجها لتقليل ما يُعرف بـ”الهلوسات” أو الأخطاء الواقعية، ووفّرت مسارات تدقيق تضمن الامتثال التنظيمي وإمكانية التحقق من كل نتيجة علمية بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، كما شددت على حظر أي طلبات تتعلق بعوامل محظورة قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة.

ويأتي توسّع أنثروبيك في مجال علوم الحياة بعد سلسلة من الإنجازات في أداء النماذج اللغوية الكبيرة، إذ أثبتت دراسات حديثة قدرة هذه النماذج على المساهمة في البحث العلمي عبر تحليل بيانات الجينوم وتسلسل البروتينات.