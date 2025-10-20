مقارنة بين iPad Pro M5 و iPad Pro M4.. ما الجديد في أقوى جهاز لوحي من آبل؟

بعد أن رسّخ iPad Pro M4 مكانته كأقوى جهاز لوحي في فئته، تعود آبل هذا العام لتدفع الأداء إلى مستوى أعلى مع iPad Pro M5، الذي صُمم لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين وتقديم تجربة استخدام أكثر قوة وسلاسة. والسؤال الآن: ما الجديد الذي يقدّمه هذا الجهاز الرائد؟ وهل يجب على مستخدمي iPad Pro M4 الترقية؟

لا يختلف iPad Pro M5 كثيرًا عن iPad Pro M4 من حيث الشكل العام والمزايا الأساسية، لكن التحسينات الجوهرية التي قدمتها آبل هذا العام تتركّز في الأداء، بفضل المعالج الجديد M5 الذي يتمتع بقوة استثنائية.

إليك أبرز الفروق بين جهازي iPad Pro M5 و iPad Pro M4:

أداء أقوى مع معالج M5

الفرق الجوهري بين جهازي iPad Pro M5 و M4 يكمن في المعالج الجديد M5 الذي ظهر للمرة الأولى هذا العام في الجهاز اللوحي iPad Pro الجديد، بالإضافة إلى حاسوب MacBook Pro الجديد، ونظارة Apple Vision Pro، ويُعد أقوى معالج تنتجه آبل حتى الآن.

وتشير آبل إلى أن M5 يقدّم تحسينًا بمعدل يبلغ مرة ونصف في سرعة عرض الرسومات الثلاثية الأبعاد مع تقنية تتبع الأشعة مقارنةً بشريحة M4. وزيادة بمقدار يبلغ 6.7 مرات مقارنةً بشريحة M1 الأقدم.

ويعود ذلك إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) الجديدة المكونة من عشر نويات، والتي تضم مسرّعًا عصبيًا مدمجًا في كل نواة؛ مما يعزز الأداء بنحو شامل. كما يضم المعالج وحدة معالجة مركزية (CPU) جديدة مكونة من عشر نويات: 4 نويات للأداء و 6 نويات للكفاءة.

وهذه الزيادة في القوة الحاسوبية تنعكس إيجابيًا على تجربة الاستخدام اليومية، سواء لمصممي الجرافيك أو للمستخدمين المحترفين الذين يعملون على عدة تطبيقات في وقت واحد.

معالجة أفضل وأسرع لمهام الذكاء الاصطناعي مع M5

يساهم تصميم وحدة معالجة الرسومات الجديد في M5 في تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في جهاز iPad Pro. وتؤكد آبل أن شريحة M5 تمنح iPad Pro تفوقًا واضحًا على المنافسين من حيث الأداء الفعلي في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي.

إذ يقدّم المسرّع العصبي المتوفر في كل نواة من أنوية وحدة معالجة الرسومات GPU تحسينًا في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بمعدل يبلغ 3 مرات ونصف مقارنة بمعالج M4، و 5.6 مرات أسرع من M1. وهذا يُمكّن المعالج من تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة، ونماذج الانتشار (Diffusion Models)، بسرعة عالية مباشرة في الجهاز.

كما يُسرّع المحرك العصبي المكون من 16 نواة أداء مهام الذكاء الاصطناعي التوليدية على الجهاز مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

ذاكرة أكبر وسرعة استجابة أعلى في iPad Pro M5

بالإضافة إلى قوة المعالجة، رفعت آبل النطاق الترددي للذاكرة الموحدة ليصل إلى أكثر من 150 جيجابايت في الثانية، أي أسرع بنحو 30% من M4. وهذا يعني أداءً أفضل في المهام المتعددة، ومهام الذكاء الاصطناعي، والتنقل داخل النظام.

من ناحية أخرى، أصبحت سرعة القراءة والكتابة في وحدة التخزين أسرع بمرتين مقارنة بالطراز السابق. والطرز التي تأتي مع وحدة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت أصبحت تحتوي على سعة تبلغ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بدلًا من 8 جيجابايت في طرز M4.

اتصال خلوي أسرع مع مودم C1X

النسخة الخلوية من iPad Pro M5 تأتي مع مودم آبل الجديد C1X، الذي ظهر للمرة الأولى في iPhone Air. وتقول آبل إن المودم الجديد يتمتع بالمواصفات التالية:

يقدّم زيادة بنسبة تبلغ 50% في سرعة بيانات الاتصال الخلوي.

أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تبلغ 30% من مودم M4.

يدعم نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بدلًا من شبكات الجيل الرابع (4G LTE).

دعم مُحسّن للشاشات الخارجية

إذا كنت تستخدم iPad Pro كبديل للحاسوب الشخصي مع شاشة خارجية، فستستفيد من هذه الترقية كثيرًا؛ إذ يدعم الجهاز الجديد:

الاتصال بشاشات خارجية بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تقنية (المزامنة التكيفية) Adaptive Sync الجديدة من آبل التي تقلل زمن الاستجابة وتحد من التقطّع البصري.

الأسعار والتوفر

حتى مع القفزة الكبيرة في الأداء مع معالج M5 الجديد، فإن آبل لم ترفع الأسعار هذا العام؛ إذ يتوفر iPad Pro بمعالج M5 للطلب الأولي الآن عبر متجر آبل الإلكتروني، بسعر يبدأ من 4199 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي بمقاس يبلغ 11 بوصة. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة فهو متاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5499 درهمًا إماراتيًا.

هذه الأسعار هي نفسها الخاصة بطراز M4 السابق، لكنه لم يَعُد متوفرًا في متجر آبل الإلكتروني الرسمي، ويمكن الحصول عليه من متاجر إلكترونية أخرى.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يأتي iPad Pro M5 بالمواصفات والمزايا الأساسية نفسها في iPad Pro M4 لكنه يقدم مستوى غير مسبوق من قوة الأداء. فهو يعمل بأقوى معالج من آبل، وهو معالج M5 الذي يأتي مع وحدة معالجة مركزية أسرع، وتحسينات في وحدة معالجة الرسومات، وذاكرة أكبر.

ومع ذلك، لا يختلف الجهاز الجديد من حيث التصميم الخارجي عن iPad Pro M4. وكلا الجهازين يتوفران بحجمين، هما: 11 بوصة و 13 بوصة، ويأتيان مع شاشة OLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصميم نحيف، ويعملان بنظام iPadOS 26.

فإذا كان أداء جهاز آيباد برو M4 يلبي احتياجاتك، فقد لا تكون هناك حاجة مُلحّة إلى الترقية.