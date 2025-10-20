فوجيتسو تكشف عن FMV UX-K3.. أخف حاسوب محمول في العالم

كشفت شركة فوجيتسو عن أحدث أجهزتها FMV UX-K3، وهو حاسوب محمول بشاشة قياسها 14 إنشًا لا يتجاوز وزنه 634 جرامًا فقط، ليُصبح بذلك الأخف وزنًا في فئته عالميًا، في خطوة تعزز ريادتها في سوق الحواسيب المحمولة الفائقة الخِفة.

ويتميز الجهاز بهيكل فائق الخفة مصنوع من مزيج من ألياف الكربون وسبائك المغنيسيوم والليثيوم، مما يمنحه متانة عالية مع سُمك لا يتعدى 17.6 ملم.

ويعادل الجهاز في وزنه جهاز Lifebook WU5/J3 الصادر العام الماضي، لكن فوجيتسو تؤكد أن التصميم الجديد يحافظ على الصلابة المطلوبة للاستخدام اليومي والتنقل المستمر.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 7 255U الذي يضم نواتين للأداء، وعشر نوى للكفاءة مع سرعة تصل إلى 4.8 جيجاهرتز، مدعومًا بذاكرة قدرها 16 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت من نوع SSD، مما يجعله مناسبًا لأعمال الإنتاجية والمونتاج الخفيف.

ويعتمد الجهاز على بطاقة الرسومات Intel Arc المدمجة التي تحقق توازنًا بين الكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء الجيد.

وأما الشاشة، فهي من نوع IPS بقياس قدره 14 إنشًا بدقة قدرها 1920×1200 بكسل، وسطوع قدره 400 شمعة، لتوفر وضوحًا عاليًا مع كفاءة في استهلاك الطاقة.

ويتضمن الجهاز مجموعة واسعة من منافذ الاتصال، تشمل Wi-Fi 7، و Bluetooth 5.4، ومنفذ USB-C بقوة شحن قدرها 65 واطًا، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ Ethernet، ومدخل سماعات 3.5 ملم، وقارئ بطاقات microSD، إلى جانب كاميرا بدقة قدرها 1080 بكسلًا مع غالق خصوصية مدمج.

ويحتوي الجهاز على بطارية توفر ما يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الفيديو، مع شاحن USB-C بوزن قدره 150 جرامًا فقط، ليبقى الوزن الإجمالي خفيفًا للغاية، وإن كان موجهًا بنحو أساسي لسهولة الحمل، وليس للعمل لساعات طويلة دون توصيله بمصدر للطاقة.

ويُطرح جهاز Fujitsu FMV UX-K3 حاليًا عبر متجر فوجيتسو FMV وعدد من المتاجر اليابانية المختارة بسعر يعادل 1,860 دولارًا أمريكيًا في السوق اليابانية. ولم تُعلن الشركة بعدُ موعد توفره عالميًا، لكن من المتوقع طرحه من خلال موزعين خارجيين كما جرت العادة مع أجهزة السلسلة السابقة.

ويُعد هذا الجهاز خيارًا مثاليًا للمسافرين وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن أقصى درجات الخفة دون التضحية بقابلية الاستخدام، علمًا بأن وزنه قد يعادل وزن بعض الأجهزة اللوحية المحمولة في السوق.