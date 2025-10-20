سوريَة تحتضن “تكسبو لاند” لدعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد

ينطلق معرض (تكسبو لاند) للتكنولوجيا والابتكار، في دورته الأولى، كمنصة محورية تستقطب شركات عربية وأجنبية رائدة في قطاع الحلول التقنية والرقمية. ويهدف المعرض إلى عرض أحدث المنتجات في مجالات التكنولوجيا، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي.

كما يوفر (تكسبو لاند) فرصة حيوية لاستكشاف آفاق التعاون داخل السوق السورية، وتقديم الخبرات العالمية للمساهمة الفاعلة في دعم مسار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد.

ويشارك في المعرض، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي على أرض مدينة المعارض بريف دمشق ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري، 80 علامة تجارية محلية وعربية وعالمية، تمثل مختلف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث التكنولوجي المهم بالتزامن مع بيانات رسمية تُظهر حيوية القطاع الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة وصول عدد الشركات المسجلة في سوريَة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 11172 شركة، وهذا النمو يعكس البيئة الخصبة التي يسعى معرض “تكسبو لاند” إلى أن يكون المنصة الداعمة والمحفزة لتحولها الرقمي، مؤكدًا أهمية الابتكار التكنولوجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

منصة لأحدث التقنيات:

يشكل معرض “تكسبو لاند” ملتقى معلوماتيًا يطرح أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية والرقمية والابتكارية، إذ يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أبرز ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات، والأنظمة السحابية، والأمن السيبراني، وتخزين البيانات، والتكنولوجيا المالية، ومنصات التعليم من بُعد، والتقنيات المساعدة لتحسين التجربة التعليمية، إضافة إلى تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

دفع التحول الرقمي:

وفي هذا السياق، أوضح مدير شركة ديجيديا لتنظيم المعارض والمؤتمرات، صلاح عزيزية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن معرض “تكسبو لاند” الذي يقام بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، “يهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات السورية، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية قوية ومستدامة على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية من خلال توفير فرص نوعية في سوق متنام”.

كما أشار عزيزية إلى أن الحدث يشكل محطة انطلاق تجمع المستثمرين والمبتكرين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يدفع عملية التحول الرقمي في سوريَة نحو الأمام، ويسهم في تحقيق النمو المستدام للشركات والمستثمرين.

تعزيز للنمو الاقتصادي والاستثماري:

يبدو أن هذا التوجه نحو تحفيز الاستثمار والابتكار يتقاطع مع الجهود الحكومية المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تعكسه الإحصائية الأخيرة للشركات المسجلة. إذ بينت إحصائية الوزارة أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 8693 شركة، بينما وصل عدد شركات الأشخاص إلى 1044 شركة، وعدد شركات الأموال إلى 1435 شركة.

ويستمر معرض “تكسبو لاند” حتى العشرين من الشهر الجاري، متوزعًا على 81 جناحًا، فيما حُدّدت أوقات الزيارة من الخامسة مساءً حتى العاشرة ليلًا، مع تأمين نقل مجاني للزوار من وإلى مدينة المعارض عبر حافلات تنطلق من مركزي انطلاق بدمشق، الأول تحت جسر الحرية والثاني قرب فندق الشام.

وبهذه الخطوة، لا يقتصر “تكسبو لاند” على كونه معرضًا تقنيًا فحسب، بل يمثل ركيزة عملية في إستراتيجية أوسع تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متين، يدعم نمو الشركات ويواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي الشامل.