الهواتف الفائقة النحافة تفقد بريقها.. آبل تخفض الإنتاج وسامسونج تتراجع

في تطور يعكس فتور الإقبال على الهواتف الفائقة النحافة، كشفت تقارير حديثة أن آبل تخطط لخفض إنتاج هاتفها النحيف “آيفون آير iPhone Air” بنحو مليون وحدة خلال العام الجاري، في ظل مبيعات أقل من التوقعات في الأسواق الغربية، لكن مع إقبال قوي على الهاتف في الصين.

ووفقًا لتقديرات شركة Mizuho Securities اليابانية، فإن طرازي آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس تحقق مبيعات مرتفعة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي، في حين سجل الإصدار الأساسي من آيفون 17 نجاحًا كبيرًا متفوقًا على سلسلة آيفون 16 السابقة، لكن آيفون أير كان الاستثناء الوحيد، مما دفع الشركة إلى تعديل خططها الإنتاجية.

وبموجب هذا التعديل، ستزيد آبل إنتاج باقي الطُرُز بمقدار مليوني وحدة، لترتفع توقعات الإنتاج الكلي لسلسلة آيفون 17 من 88 إلى 94 مليون وحدة مع بداية عام 2026. ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الشركة أيضًا لطرح أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن خططها المستقبلية.

فشل Galaxy S25 Edge يسرّع قرار سامسونج

بالتوازي مع هذه التطورات، أكدت تقارير تقنية متطابقة أن شركة سامسونج قررت رسميًا إلغاء خط إنتاج Galaxy S26 Edge القادم، وعدم طرح أي جيل ثانٍ من الهاتف الفائق النحافة، بعد الأداء التجاري الضعيف لإصدار S25 Edge الذي أطلقته قبل أشهر قليلة.

وكانت سامسونج قد راهنت على منافسة آبل من خلال طرح Galaxy S25 Edge قبل وصول آيفون أير إلى الأسواق، لكن الهاتف لم يحقق النجاح المتوقع بسبب سلسلة من التنازلات التقنية التي شملت تقليص سعة البطارية، وضعف أنظمة التبريد، والاكتفاء بكاميرا محدودة الأداء مقارنةً بالأجهزة المنافسة.

ووفقًا لمراجعات تقنية، فإن تصميم الهاتف الرفيع جاء على حساب تجربة الاستخدام، إذ أدى ضعف التبريد إلى ارتفاع حرارة المعالج Snapdragon 8 Elite وانخفاض الأداء عند الاستخدام المكثف، إلى جانب تراجع عمر البطارية البالغة سعتها 3900 ميلي أمبير.

دروس مشتركة لعمالقة السوق

يرى محللون أن التجربتين المتزامنتين لآبل وسامسونج تكشفان حدود رهان الشركتين على التصميمات الفائقة النحافة، التي لم تُترجم إلى إقبال واسع كما كان متوقعًا. ويشير الخبراء إلى أن المستهلكين لا يبحثون عن هواتف نحيفة بقدر ما يهتمون بقدرات الأداء والكاميرا والبطارية.

ومن المتوقع أن تركز آبل في المدة المقبلة على تعزيز مبيعات إصدارات “برو” من خلال توسيع الإنتاج، في حين ستعمل سامسونج على إعادة توظيف التقنيات التي طورتها في إصدار Edge في أجهزة أخرى أكثر انتشارًا.