اسم يساوي ثروة.. إكس تفتتح سوقًا لبيع الحسابات غير النشطة بملايين الدولارات

في خطوة جديدة لتعزيز إيراداتها من المشتركين، أعلنت منصة إكس، تويتر سابقًا، أنها ستتيح قريبًا إمكانية شراء أسماء المستخدمين غير النشطة (Handles@) مقابل مبالغ قد تصل إلى ملايين الدولارات، وذلك ضمن سوق مخصصة لفئات محددة من المشتركين المميزين.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي “@XHandles” أنها ستطلق هذه الخدمة أولًا لعملاء “بريميوم بيزنس” الذين يدفعون 1000 دولار شهريًا لقاء “الوصول الكامل” لمزايا المنصة، قبل أن تتيحها لاحقًا لمشتركي “بريميوم بلس” الذين تبلغ قيمة اشتراكهم الشهري 40 دولارًا.

وأكدت إكس أنه لا توجد خطط حاليًا لتوسيع الخدمة إلى مشتركي بريميوم العاديين، الذين تبلغ قيمة اشتراكهم 8 دولارات شهريًا أو إلى فئة “بريميوم بيزنس الأساسية”.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها المنصة، سيُتاح للمشتركين المؤهلين خياران للحصول على أسماء المستخدمين غير النشطة؛ إما شراء مباشر، أو الحصول عليها من خلال “طرحٍ عام” يراعي معايير محددة، منها مساهمة المستخدم السابقة في المنصة، ونوعية الاستخدام المقترح للاسم، ومستوى التفاعل العام لحسابه.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل رغبتهم في أسماء معينة، مما يفتح المجال أمام مزادات على أسماء نادرة أو مطلوبة.

وتشير الشركة إلى أن بعض هذه الأسماء قد تُباع بمبالغ تتراوح بين مليون و 10 ملايين دولار، مما يجعل السوق الجديدة واحدة من أكثر المبادرات الجريئة في تاريخ المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.

يُذكر أن أسماء المستخدمين في “إكس” تُعد هوية رقمية فريدة لا يمكن تكرارها، وقد شهدت المنصة في السنوات الأخيرة توجهًا واضحًا نحو نموذج الإيرادات المعتمد على الاشتراكات، في إطار سعيها إلى تعزيز مصادر الدخل بعيدًا عن الإعلانات التقليدية.

وتكتسب أسماء المستخدمين في المنصات الاجتماعية أهمية متزايدة؛ لأنها تُمكّن الأفراد والعلامات التجارية من تعزيز حضورهم عبر الإنترنت. وغالبًا ما ترتبط الأسماء القصيرة أو المميزة بقيمة تسويقية عالية، مما يجعلها هدفًا للمؤثرين والشركات الراغبة في تمييز علامتها في المنصة.