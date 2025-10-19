“EZVIZ” تتفوق في الخليج.. 50 مليون جهاز متصل عالميًا والذكاء الاصطناعي يُعالج البيانات محليًا

في مقابلة خاصة مع (البوابة التقنية) على هامش فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، سلَّط عبدالله المنشاوي، مدير قطاع تطوير الأعمال في شركة (EZVIZ)، الضوء على إستراتيجية الشركة لترسيخ مكانتها كأكبر مزود بالأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة في المنطقة، كاشفًا عن أرقام النمو الضخمة ومزايا الخصوصية الفريدة.

شركة (EZVIZ).. من المراقبة إلى المنظومة المتكاملة للمنزل الذكي:

أوضح المنشاوي أن شركة (EZVIZ)، المعروفة بابتكاراتها في كاميرات المراقبة، تجاوزت هذا النطاق لتقدم منظومة متكاملة من المنتجات الذكية التي تشمل: الأقفال الذكية، وهواتف الباب الذكية (Video Intercom)، وأجهزة الدخول الذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، وغيرها من الحلول التي تقدم للمستخدم تجربة منزل ذكي متكاملة.

وأضاف أن الشركة عرضت في معرض جيتكس هذا العام تطورات كبيرة في جميع فئات منتجاتها، سواء في الكاميرات أو أنظمة الأمان أو الإضاءة الذكية، مشيرًا إلى إدخال مستوى أعمق من التكامل والأتمتة مع الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة من الأجهزة الجديدة مثل كاميرات الجيل الرابع (4G)، والطرز المتقدمة من الأقفال الذكية مثل: HP90X و Y3000.

المركز الأول في الشرق الأوسط ونمو محلي:

أكد المنشاوي أن (EZVIZ) أصبحت اليوم العلامة التجارية رقم واحد في الشرق الأوسط في قطاعها، مشيرًا إلى وجود قوي وبارز في أسواق رئيسية مثل: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وأوضح المنشاوي أن (EZVIZ) هي شركة صينية موجودة في أكثر من 50 دولة، ومع ذلك تعتمد على موزعين وفِرق عمل محلية في المنطقة، وقال: “نحن شركة عالمية ومحلية في الوقت نفسه، ولدينا فرق عربية تعمل من داخل أسواق الشرق الأوسط لتقديم الدعم الكامل للمستخدمين”.

الخصوصية أولًا.. المعالجة المحلية للبيانات:

أكد المنشاوي أن الشركة تولي أمن المستخدمين وخصوصيتهم أولوية قصوى، وأوضح أن حماية المستخدمين تبدأ من مستوى المكونات المادية (Hardware)، فبعض الكاميرات الداخلية مجهزة بميزة غالق الخصوصية المادي (Physical Privacy Shutter) الذي يقوم بتغطية العدسة فعليًا.

وأما على مستوى البرمجيات، فقد كشف عن ميزة تنافسية كبرى، وهي: المعالجة المحلية للبيانات (Locally Processing). ففي تقنيات مثل تعرف الوجه أو راحة اليد أو البصمة، تُجرى النمذجة والحسابات المعقدة بواسطة شريحة الذكاء الاصطناعي (AI Chip) الموجودة داخل الجهاز نفسه، دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، مما يمنح المستخدمين خصوصية وأمانًا عاليين.

وأضاف المنشاوي أن عملية نمذجة تعرف الوجه لا تعتمد على مقارنة الصور، بل تُحول الصورة إلى مجموعة من الأرقام واللوغاريتمات الرياضية المعقدة، مما يضمن أن هوية المستخدم ليست مكشوفة حتى للجهاز نفسه.

وأشار المنشاوي إلى أن الشركة تركز على مفهوم المنظومة المتكاملة (Ecosystem) بين منتجاتها المختلفة، بحيث تعمل الكاميرات، والأقفال، وأجهزة الإنتركم، والمكانس الذكية بتناغم تام، لتوفير تجربة أكثر راحة وسلاسة للمستخدم.

نمو متواصل في الشرق الأوسط:

حول توسع الشركة في المنطقة، قال المنشاوي إن حضور EZVIZ في الشرق الأوسط قوي جدًا، وخاصة في السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين، إذ تتصدر الشركة اليوم الحصة السوقية في فئة كاميرات المراقبة المنزلية، مع توسع سنوي متواصل في المنتجات والخدمات.

الاستجابة لمتطلبات السوق وتطوير مستمر:

اختتم المنشاوي حديثه برسالة شكر لمستخدمي الشركة، مؤكدًا أن (EZVIZ) تطور منتجاتها بناءً على استطلاعات وآراء المستخدمين في المنطقة.

وقال: “نستمع دائمًا لعملائنا، ونطوّر منتجاتنا بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية. فعلى سبيل المثال، تدعم كاميرات الجيل الرابع الآن مزايا مخصصة مثل: تعرف الحيوانات، لتلبية متطلبات الأسواق المحلية في الخليج”.

وكشف المنشاوي أن الشركة وصلت حاليًا إلى 50 مليون جهاز متصل في أكثر من 50 دولة، مع انتشار منصاتها عبر الهواتف الذكية والحواسيب وأجهزة التلفاز الذكية، وقال: “نشكر كل مستخدمينا على ثقتهم، ونعِدهم بأن نواصل رفع معايير الجودة والابتكار في السنوات القادمة”.