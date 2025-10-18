“تاتش رايب”.. أول جهاز إماراتي للتحقق الفوري من نضج الفاكهة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تؤكد ريادتها في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى حلول تجارية ذات أثر ملموس، أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جهاز (تاتش رايب) TouchRipe، وهو أول جهاز محمول في دولة الإمارات مصمم للتحقّق الفوري من نضج الفاكهة بالذكاء الاصطناعي.

وقد جاء هذا الإنجاز ضمن عرض الجامعة خلال مشاركتها المزدوجة في معرضي (جيتكس جلوبال 2025) و(إكسباند نورث ستار 2025). ويُمثّل جهاز (تاتش رايب) قفزة نوعية في سلاسل الإمداد الغذائي، إذ طُوِّر ليعمل من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مستخدمًا مستشعرًا لمسيًا مدعومًا بذكاء اصطناعي مُدمج يحاكي حاسة اللمس لدى الإنسان.

ويجسد هذا الابتكار، الذي قدّمت جامعة خليفة طلبًا للحصول على براءة اختراع أمريكية له، رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار المستدام.

(تاتش رايب).. محاكاة اللمس البشري لتقليل الهدر الغذائي:

يُعدّ جهاز (تاتش رايب) ثمرة جهود باحثي جامعة خليفة، ويتميز بتصميمه الميداني العملي وتقنياته المتقدمة، ومزاياه المتعددة، التي تشمل:

العمل الميداني بدون إنترنت: يزن الجهاز 135 جرامًا فقط ويعمل من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الحقول والمزارع.

يزن الجهاز 135 جرامًا فقط ويعمل من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الحقول والمزارع. التقنية والسرعة: يُثبت الجهاز على الإبهام ويرتبط بالمعصم، ويستخدم مستشعر لمسي يعتمد على الرؤية والذكاء الاصطناعي المدمج لتقدير صلابة الفاكهة خلال أقل من 30 ثانية.

يُثبت الجهاز على الإبهام ويرتبط بالمعصم، ويستخدم مستشعر لمسي يعتمد على الرؤية والذكاء الاصطناعي المدمج لتقدير صلابة الفاكهة خلال أقل من 30 ثانية. الاستباقية والجودة: يسمح الجهاز للمزارعين والمفتشين وشركات القطاع الزراعي بتقييم نضج الفاكهة دون إتلافها، ويسهم ذلك بنحو مباشر في تقليل الهدر الغذائي، وتعزيز إمكانية تقدير موعد الحصاد، وضبط ضوابط الجودة عبر سلسلة الإمداد بأكملها.

وأكد البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، أن إطلاق (تاتش رايب) يُجسّد دور الجامعة المحوري في تحويل البحوث إلى أثر ملموس في العالم الواقعي، مما يعزز ريادة الدولة في مجال الابتكار والاستدامة.

أهمية الابتكار في عصر الزراعة الذكية:

يمثل جهاز (تاتش رايب) تجسيدًا لتقاطع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحسية مع الأمن الغذائي، في وقت تتجه فيه دول الخليج نحو توطين حلول الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.

البروفيسور يحيى الزويري، مدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة، وماشود محسن، باحث مشارك في الجامعة، يتحدّثان عن جهاز "تاتش رايب" لاختبار نضج الفاكهة، ودوره في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، ما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. pic.twitter.com/wC6an9xCWM — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 17, 2025

ويبرز هذا المشروع كيف يمكن للبحث العلمي الإماراتي أن يتحول إلى منتجات ذكية قابلة للتطبيق التجاري، تضع الإمارات في طليعة الدول التي توظف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

مركز خليفة للابتكار.. منصة التكنولوجيا العميقة:

تتزامن جهود إطلاق (تاتش رايب)، مع عرض مركز خليفة للابتكار، الذي يعمل كحاضنة أعمال، لعشر شركات ناشئة يقودها باحثون من الجامعة ضمن فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار 2025).

وتركز هذه الشركات الناشئة على تطوير حلول متقدمة في مجالات حيوية مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والصحة، والطاقة، والاستدامة،ومن أبرزها:

(نيوتريجينيكس كير): وهي منصة علاجية متقدمة للتغذية، إذ تعتمد في عملها على بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة الأنظمة الغذائية. وقد تم اختيارها آخرًا للانضمام إلى برنامج (مايكروسوفت فاوندرز هاب).

وهي منصة علاجية متقدمة للتغذية، إذ تعتمد في عملها على بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارة الأنظمة الغذائية. وقد تم اختيارها آخرًا للانضمام إلى برنامج (مايكروسوفت فاوندرز هاب). شركة (ديب فوركاست): توفر حلولًا ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم الاستخبارات الجغرافية المكانية البالغة الدقة في مجال مراقبة البيئة.

توفر حلولًا ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم الاستخبارات الجغرافية المكانية البالغة الدقة في مجال مراقبة البيئة. شركة (درون ليف): تساهم في تطوير طائرات مسيّرة ذاتية القيادة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام متقدمة.

تساهم في تطوير طائرات مسيّرة ذاتية القيادة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام متقدمة. شركة (قمرة للذكاء الاصطناعي): وهي شركة ناشئة من مركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة، وتتخصص في تطوير أنظمة الرؤية العصبية المتقدمة للروبوتات وتطبيقات التفتيش الصناعي.

وهي شركة ناشئة من مركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة، وتتخصص في تطوير أنظمة الرؤية العصبية المتقدمة للروبوتات وتطبيقات التفتيش الصناعي. شركة (إبصار تكنولوجيز): وهي شركة متخصصة في البحوث والاستشارات المتقدمة في مجال تحليل الصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي .

وهي شركة متخصصة في البحوث والاستشارات المتقدمة في مجال تحليل الصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي شركة (لابوس تكنولوجيز): تعمل على تطوير أجهزة طبية قابلة للارتداء تتميز بكفاءة فائقة في استهلاك الطاقة.

دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والاستدامة:

تُبرز مشاركة جامعة خليفة في معرضي (جيتكس جلوبال 2025) و(إكسباند نورث ستار 2025)، وإطلاق (تاتش رايب) دور الجامعة المحوري كمحفّز لتطوير الكفاءات الوطنية وتسويق التكنولوجيا ودعم رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ولا تقتصر هذه التكنولوجيات العميقة على خدمة القطاع الزراعي المحلي فقط، بل لديها القدرة على أن تصبح حلولًا عالمية لضمان جودة الأغذية وتقليل الهدر، مما يرسخ مكانة الإمارات في مجال الابتكار المستدام القائم على التكنولوجيا.