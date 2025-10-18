بعد أسبوع من الزخم التقني.. “جيتكس جلوبال 2025” يختتم فعالياته معلنًا انطلاق حقبة “تِك-كايشن” الجديدة

بعد خمسة أيام من الزخم غير المسبوق في عقد الصفقات والإعلانات النوعية، أسدل معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الستار على فعالياته أمس، مؤكدًا مكانته كقوة عالمية دافعة لرسم ملامح العقد القادم من التكنولوجيا.

فقد استقطب الحدث أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة و1,200 مستثمر من 180 دولة، موزعين بين مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر، ليصبح منصة مفصلية لكبرى الإنجازات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمّية، والتقنيات الحيوية.

وفي تأكيد على مكانة الحدث كقوة عالمية دافعة لريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، قال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: “تقف دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي، ويواصل جيتكس كونه منصة قوية تدفع هذه المسيرة قدمًا. لقد صنعت القيادة الرشيدة بيئة يزدهر فيها الابتكار، ابتداءً من تبنّي الذكاء الاصطناعي بمسؤولية ووصولًا إلى بناء منظومة رقمية عالمية المستوى تستقطب التعاون والاستثمار العالميين”.

حصاد الابتكار.. من التنظيم إلى السيادة الرقمية:

شهدت منصات (جيتكس جلوبال 2025) لحظات محورية، كان أبرزها محادثة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (G42) الإماراتية، حول (هندسة المجتمعات الأصيلة للذكاء الاصطناعي)، التي ناقشا فيها كيفية بناء شراكات عابرة للحدود لصياغة أسس اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي.

كما شهدت القاعات الرئيسية نقاشات مكثفة لوزراء ومسؤولين من أكثر من 100 دولة، تناولت قضايا الثقة، والتنظيم، والسيادة في عصر الذكاء، بدءًا من سنّ قوانين للأنظمة الذاتية والدفاع ضد تهديدات العصر الكمّي، ووصولًا إلى تأمين تدفقات البيانات عبر الحدود، وقد عكست النقاشات والصفقات داخل المعرض تحولًا عالميًا، إذ أصبحت الدول شريكة في صياغة الابتكار بدلًا من ملاحقته.

جيتكس جلوبال.. ابتكارات ترسم مستقبل الإنسان والآلة:

شهدت القطاعات الحاسمة للمستقبل تصدرًا ملحوظًا، مع إطلاقات جديدة ضمن معارض متخصصة شملت: (جيتكس للكم)، و(الذكاء الاصطناعي الفيزيائي)، و(أشباه الموصلات)، و(مراكز البيانات العملاقة)، و(جيتكس للصحة الرقمية والتقنيات الحيوية).

وعرض المبتكرون تقنيات من الجيل التالي، منها: عدسات لاصقة تقيس مستويات الجلوكوز من المؤشرات الحيوية، وزراعات دماغية تفك شيفرات الإشارات العصبية، وحلول تحرير جيني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد برمجة الحمض النووي لمكافحة الأمراض.

تحول التركيز نحو البنية التحتية.. الذكاء الاصطناعي السيادي:

كشفت الشركات التقنية العالمية وشركات تصنيع الرقاقات الإلكترونية، مثل: جي 42، وهواوي، وجوجل، ومايكروسوفت، وعلي بابا كلاود، وأوراكل، و HPE، و AMD، وغيرها الكثر، عن إنجازات نوعية،شملت: الجيل التالي من أشباه الموصلات، ونماذج لمراكز بيانات فائقة مصممة خصوصًا لتشغيل أعباء الذكاء الاصطناعي السيادي، في إشارة إلى تحول واضح من التطبيقات إلى العتاد وشبكات الطاقة التي ستغذي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى الدول.

وقد أكد زيد غطاس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في AMD، على الأثر البالغ للحدث، قائلًا: “”كان جيتكس هذا العام حدثًا لا يُنسى بالنسبة لـ AMD، ونشكر فريق مركز دبي التجاري العالمي على تنظيم فعالية استثنائية أخرى. يظل جيتكس جلوبال فرصة حيوية للتواصل الإستراتيجي مع منظومتنا الواسعة، وعرض محفظتنا المتنامية في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة. إننا نتطلع بشوق إلى جيتكس 2026، الذي سيستمر في عكس النمو الرقمي المثير وغير المسبوق في الإمارات والمنطقة”.

كما شدد ميجيل فيجا من شركة أوراكل، على أن المعرض جسّد التزام الشركة بـ”تمكين مستقبل الإمارات المدفوع بالذكاء الاصطناعي”، في حين أشار طارق مسعود، من سنوفليك إلى أن الحدث مثّل “مرحلة انتقالية من التجريب إلى تحقيق نتائج أعمال ملموسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي”.

جيتكس جلوبال.. شراكات نوعية ذات أثر وطني:

شهد الحدث توقيع عدد قياسي من مذكرات التفاهم التي رسخت تحالفات بين القطاعين العام والخاص، منها:

بريسايت ودبي للنقل بسيارات الأجرة: تعاون إستراتيجي لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تُسرّع التنقّل الحضري ليصبح أكثر ذكاءً واستدامةً.

تعاون إستراتيجي لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تُسرّع التنقّل الحضري ليصبح أكثر ذكاءً واستدامةً. أمازون ويب سيرفِسز (AWS) ومجموعة (&e): إطلاق برنامج وطني رائد يستهدف تدريب 30,000 شخص في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرة “أمّة الذكاء الاصطناعي – آفاق”.

إطلاق برنامج وطني رائد يستهدف تدريب 30,000 شخص في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرة “أمّة الذكاء الاصطناعي – آفاق”. دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: أعلنت الدائرة 19 شراكة إستراتيجية في اليوم الثاني وحده، شملت الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعقارات، والمدن الذكية، وأنظمة التنقّل. يمثل هذا أكبر التزام يُسجَّل خلال يوم واحد منذ بدء المشاركة التاريخية لحكومة أبوظبي في الحدث.

وتؤكد هذه الصفقات دور (جيتكس جلوبال) كمنصة محورية لدفع الابتكار الرقمي على المستوى الوطني والإقليمي.

(إكسباند نورث ستار).. العاصمة العالمية للشركات الناشئة:

في دبي هاربر، واصل معرض (إكسباند نورث ستار)، الحدث الأكبر عالميًا في ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال، فقد تواصل مؤسسون من أكثر من 100 دولة مع مستثمرين يديرون أصولًا تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي. وشهد المعرض توقيع استثمارات وشراكات عابرة للحدود.

واُختتم المعرض بتتويج الفائزين في (مسابقة سوبرنوفا 2.0)، التي بلغت جوائزها الإجمالية 300 ألف دولار أمريكي، إذ حصدت شركة (AIM Intelligence) الكورية المركز الأول، في حين جاء الفائزون في المركزين الثاني والثالث من تشيلي والإكوادور. ويؤكد هذا التنوع الجغرافي بنحو قاطع اتساع بصمة جيتكس، كأكبر منصة عالمية للتوسع والنمو للشركات الناشئة.

المستقبل.. جيتكس يتحول إلى (تِك-كايشن):

يستعد جيتكس لإعادة تشكيل روزنامة الفعاليات التقنية العالمية في عام 2026، فقد أعلن المنظمون إطلاق (جيتكس تِك-كايشن) GITEX Tech-cation العام المقبل، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وذلك خلال المدة الممتدة من 7 إلى 11 من ديسمبر 2026، في تجربة استثنائية تمزج بين التقنية والسياحة والثقافة وأسلوب الحياة العصري.

إذ يهدف مفهوم (تِك-كايشن) إلى الخروج بالحدث من حدود القاعات التقليدية للمعارض، ليحول دبي بأكملها إلى مركز حيوي للتواصل المهني والترفيه، عبر بتجارب غامرة تتزامن مع موسم دبي للحياة العصرية والسياحة، لتشجيع التنفيذيين والمستثمرين على إقامات طويلة.

وسيبدأ الحدث في 7 من ديسمبر 2025 بقمة (GITEX Scale) الجديدة، وهي قمة مركزة على النتائج ومخصصة لقادة العالم وصناع القرار. ويخصص هذا اليوم لحوارات إستراتيجية رفيعة المستوى حول التوجهات الحاسمة، والفرص، وأطر السياسات التي تؤثر في اقتصادات الذكاء الاصطناعي عالميًا.

ومن 8 إلى 11 من ديسمبر 2025، سيعرض المعرض على مدى أربعة أيام أحدث الابتكارات الدافعة للحدود عبر صناعات (الذكاء الاصطناعي × 5.0)، ابتداءً من الحوسبة الكمّية ووصولًا إلى علوم الأحياء وأشباه الموصلات، ليواصل ترسيخ التعاون عبر القطاعات الحيوية، التي تشكل مستقبلنا.

وبهذا الختام، يرسخ (جيتكس جلوبال) مكانته ليس فقط كأكبر معرض تقني في العالم، بل كمحرك رئيسي لصياغة ملامح الذكاء الاصطناعي السيادي والاقتصاد الرقمي المستقبلي انطلاقًا من دبي.