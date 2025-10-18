بجودة عالمية ودعم محلي غير مسبوق.. “كيرنو” الإماراتية ترسم ملامح جديدة لصناعة التقنية في الخليج

في مقابلة خاصة مع (البوابة التقنية) خلال فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، كشف تيرو مارجاماكي، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة (كيرنو إنتربرايزس) Kerno Enterprises، عن ملامح الرؤية الطموحة، التي تقودها الشركة نحو إحداث تحول نوعي في قطاع التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، من خلال التصنيع المحلي الكامل للخوادم ووحدات المعالجة وأجهزة التخزين، بما يعزز السيادة التقنية ويدعم الاقتصاد الرقمي الوطني.

كيرنو.. شريك محلي بجذور راسخة:

أكد مارجاماكي أن (كيرنو) ليست مجرد وكيل أو ممثل لعلامات عالمية، بل شركة محلية حقيقية بجذور إماراتية راسخة، إذ تُجرى جميع عمليات البحث والتطوير والتصنيع والدعم الفني داخل الدولة. ويمنحها هذا القرب الإستراتيجي من السوق والعملاء قدرة استثنائية على الاستجابة السريعة وتقديم خدمات وحلول تقنية مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.

قدرات إنتاجية ضخمة وجودة لا تُضاهى:

تستعد شركة (كيرنو) لتحقيق نمو كبير في عام 2025، إذ يمتلك مصنعها المجهز بالكامل القدرة على إنتاج 60 ألف خادم سنويًا، مع خطط مستقبلية للتوسع لمواكبة الطلب المحلي والإقليمي المتزايد.

وفيما يتعلق بجودة التصنيع، شدد مارجاماكي على أن كيرنو تولي الدقة والجودة أولوية مطلقة في كل مراحل الإنتاج، معتمدةً على تقنيات متقدمة مثل تكنولوجيا التركيب السطحي (SMT) العالية الدقة، وغرف نظيفة بمعايير ISO 7 لضمان خلو عمليات اللحام من التلوث، إضافةً إلى اختبارات صارمة تشمل الفحص بالأشعة السينية واختبارات التحمل والأداء لضمان أعلى مستويات الاعتمادية.

كيرنو.. سرعة فائقة في الأداء والدعم الفني الاستثنائي:

أوضح مارجاماكي أن (كيرنو) تتفوق في السوق بعاملين أساسيين، وهما: السرعة والمرونة. فهي قادرة على تقديم الحلول التقنية في غضون أسابيع قليلة، بالإضافة إلى تنفيذ التعديلات والترقيات بسرعة كبيرة.

ولعل أبرز ما يُميزها هو خدمة ما بعد البيع والدعم الفني، إذ توفر الشركة دعمًا فنيًا محليًا سريعًا يمكنه الوصول إلى موقع العميل خلال 4 ساعات فقط في حالات الأعطال الحرجة. ويمنح هذا المستوى من الاستجابة والموثوقية العملاء في المنطقة راحة بال أعلى بكثير مقارنة بما تقدمه العلامات العالمية.

تمكين المنظومة التقنية المحلية:

وفي ختام حديثه، أكد مارجاماكي أن رؤية (كيرنو) تتجاوز تصنيع حلولها الخاصة. فالشركة تدعم البنية التحتية المفتوحة وتعمل على إشراك شركات أخرى في منظومتها، بهدف رئيسي هو تمكين المنطقة لتصبح لاعبًا عالميًا رئيسيًا في صناعة الخوادم والتقنيات المتقدمة.

باختصار، تُعيد كيرنو إنتربرايزس تعريف صناعة الخوادم في منطقة الخليج عبر التصنيع المحلي الكامل، والجودة العالمية الصارمة، والسرعة في التسليم، والدعم الفني غير المسبوق، مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مستقبل التقنية في المنطقة.