الكويتي: “جيتكس جلوبال 2025” يؤكد ريادة الإمارات في رسم مستقبل المشهد الرقمي العالمي

في قلب معرض (جيتكس جلوبال 2025)، تحول جناح مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إلى منصة محورية لترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالميًا في المجالات الرقمية وتأمين المشهد التقني المستقبلي.

وقد أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن معرض (جيتكس جلوبال 2025) يجسد المكانة الريادية التي تحتلها الإمارات عالميًا في مجالات التقنية والابتكار الرقمي، ويعكس رؤيتها الطموحة في إعادة رسم ملامح المشهد الرقمي العالمي، وترسيخ موقعها كقوة مؤثرة في مستقبل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل القادم.

وأوضح الدكتور الكويتي أن جيتكس جلوبال يمثل منصة محورية لتحفيز الابتكار وتعزيز الحوار بين صُنّاع القرار والخبراء الإقليميين والعالميين، بما يساهم في تمكينهم من التكيف مع التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال الرقمية. كما يشكل المعرض فرصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والحوسبة الطرفية، إلى جانب كونه جسرًا لبناء شراكات إستراتيجية تدعم منظومة الابتكار وتدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي العالمي نحو آفاق جديدة.

توحيد الجهود لتعزيز المرونة السيبرانية:

شهد جناح مجلس الأمن السيبراني زخمًا كبيرًا في توقيع مذكرات التفاهم، التي عكست التوجه الإستراتيجي للمجلس نحو بناء شراكات فاعلة عبر القطاعين العام والخاص وعلى المستويين المحلي والدولي.

H.E. Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Head of Cyber Security for the UAE Government, concluded his tour at GITEX GLOBAL 2025, marking the end of an inspiring and successful week of innovation, collaboration, and future-focused dialogue. اختتم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن… pic.twitter.com/moat5Ndgjd — Cyber Security Council (@cscgovae) October 17, 2025

فقد وقّع المجلس مذكرات تفاهم مع دولتين رائدتين هما: مصر، والهند، لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني. وشملت قائمة الجهات المحلية مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والتعليمية، منها: مجموعة تدوير، ودائرة عجمان الرقمية، ومؤسسات إنسانية مثل: مؤسسة زايد ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وجهات أكاديمية ورياضية، مثل: جامعة عجمان، وجامعة نيويورك، ومجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية ربدان، مما يعزز التكامل الوطني في حماية الفضاء الرقمي ودعم الابتكار السيبراني.

وعلاوة على ذلك، وقّع المجلس مجموعة من مذكرات التفاهم مع شركات رائدة وناشئة في المجالات الأمنية والسيبرانية، أبرزها: (برسايت)، و(إيدج) و(فزعة) و(إننكسيس).

منصة للحوار والتحليل:

استضاف جناح المجلس في معرض (جيتكس جلوبال 2025) سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية بالتعاون مع شركاء دوليين بارزين مثل: ميتا، و KPMG، و Accenture، وقد تناولت هذه الجلسات موضوعات محورية شملت:

مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنافسية الرقمية.

تمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من تطوير ابتكاراتها بمسؤولية وأمان.

مبادرات تقنية لتعزيز الجاهزية الوطنية:

عرض المجلس خلال مشاركته في عرض (جيتكس جلوبال 2025) مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، التي تهدف إلى تأمين الفضاء الرقمي للدولة ومواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ومنها:

منصات تداول المعلومات: عرض المجلس منصات متقدمة لتداول المعلومات حول بيانات الأمن السيبراني، ومنها منصة الامتثال والحوكمة ومنصة الكرة البلورية (Crystal Ball).

عرض المجلس منصات متقدمة لتداول المعلومات حول بيانات الأمن السيبراني، ومنها منصة الامتثال والحوكمة ومنصة الكرة البلورية (Crystal Ball). تعزيز الابتكار والمهارات: تضمنت الفعاليات أنشطة الابتكار من خلال مبادرة سايبر E71، بالإضافة إلى إقامة مسابقة التقط العلم (Capture the Flag)، وورش عمل متخصصة تناولت حماية البيانات وتعزيز الوعي الرقمي.

At GITEX GLOBAL 2025, a vision came to life, where innovation and intelligence converge to create a safer digital future.

Among 1,200 delegations and investors from 180 countries, the Cyber Security Council showcased national leadership in cybersecurity through impactful… pic.twitter.com/xTkstYwEc9 — Cyber Security Council (@cscgovae) October 17, 2025

قيادة الإمارات لمستقبل الاقتصاد الرقمي الآمن:

يؤكد الحضور القوي لمجلس الأمن السيبراني في (جيتكس جلوبال 2025) التزام الإمارات بقيادة الجهود العالمية والمحلية في مجال الأمن السيبراني. فمن خلال إبرام هذه الشراكات المتعددة الأوجه، وعرض المبادرات التقنية المتقدمة، يرسخ المجلس مكانته كمنصة للحوار والتعاون في مجالات التحول الرقمي، ويعمل على توفير البيئة الآمنة والمستقرة التي تدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتطور بيئة الأعمال في الدولة.