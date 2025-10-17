من أبوظبي إلى العالم.. منصة “AD.WE” تقود التحول الذكي في إدارة الطاقة والمياه

في خطوة تعكس التزام أبوظبي بالتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الهوية المرئية لمنصتها الرقمية المتقدمة AD.WE، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتعتمد المنصّة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون الأولى من نوعها عالميًا في مجال إدارة الطاقة والمياه؛ مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة.

منصة AD.WE.. رؤية مستقبلية لإدارة الطاقة والمياه

أعلنت دائرة الطاقة الجدول الزمني لتطوير المنصة بالشراكة مع شركة (بريسايت)، وعُرضت الهوية الرقمية لمنصة AD.WE ضمن جناح حكومة أبوظبي في جيتكس من خلال لوحة تحكم تفاعلية مباشرة، تعكس قدرة المنصة على إحداث تحوّل نوعي في إدارة الموارد الحيوية.

إذ تتيح منصة AD.WE رصد وتحليل مليارات السجلات التشغيلية لحظيًا عبر سحابة رقمية آمنة داخل دولة الإمارات؛ مما يمنح مشغّلي المنظومة رؤية موحدة ودقيقة لكل ما يمر عبر شبكات أبوظبي.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ترصد لحظيًا فرص تعزيز كفاءة الطاقة في مراحلها المبكرة، يمكن تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%، والطاقة بنسبة تصل إلى 20%، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تتجاوز 100 مليون درهم سنويًا، مع تقليل الانقطاعات ودعم أهداف الاستدامة.

وستتوسع المنصة لتشمل موارد إضافية مثل: التبريد المركزي والمنتجات البترولية؛ مما يرسخ مكانتها كمنظومة شاملة لإدارة الطاقة والمياه بكفاءة واستدامة.

أرقام تعكس أثر التحول

عند دخول المنصة مرحلة التشغيل الكُلي، من المُتوقع أن تحقق وفورات سنوية تقدر بـ:

160 مليون متر مكعب من المياه (ما يعادل 64 ألف مسبح أولمبي).

1.9 تيرا واط لكل ساعة من الكهرباء (تكفي لتزويد أكثر من 37 ألف منزل بالطاقة بحلول 2035).

خطة تطوير من ثلاث مراحل

كشفت “طاقة أبوظبي” أيضًا عن خطة تطوير منصة AD.WE، وتشمل المراحل الثلاث التالية:

المرحلة الأولى (2025): التحقق من قدرات المنصة واعتماد الوظائف الأساسية.

التحقق من قدرات المنصة واعتماد الوظائف الأساسية. المرحلة الثانية (2025–2026): الإطلاق الكامل وتوسيع التكامل ليشمل التبريد المركزي والمنتجات البترولية.

الإطلاق الكامل وتوسيع التكامل ليشمل التبريد المركزي والمنتجات البترولية. المرحلة الثالثة (2026): دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّم مثل “الذكاء الاصطناعي الوكيل” لتعزيز مستويات الكفاءة والابتكار.

مختبر الذكاء الاصطناعي.. مركز للابتكار المستقبلي

وخلال المعرض، أعلنت دائرة الطاقة أيضًا إطلاق “مختبر الذكاء الاصطناعي” على منصة AD.WE، الذي سيساعد في تنفيذ مشاريع متقدّمة تشمل:

التنبؤ بالطاقة الشمسية.

رصد الأعطال.

تحسين الري.

تعزيز عمليات المحاكاة الذكية.

وتهدف هذه الخدمة إلى دعم إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.

شراكة إستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي

قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن منصة AD.WE تجسد رؤية أبوظبي لتعزيز مرونة منظومتي المياه والطاقة ودعم الاستدامة البيئية.

من جهته، أكد توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، أن المنصة تمثل “خطوة جريئة نحو مستقبل تُسهم فيه البيانات والذكاء الاصطناعي في تحويل قطاع الخدمات”.

أبوظبي.. ريادة عالمية في استدامة الطاقة

من خلال منصة AD.WE، تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها الريادي في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الاستدامة وتعزيز كفاءة الموارد. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسار بناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.