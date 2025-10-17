مقابلة خاصة: تيرو مارجاماكي، الرئيس التنفيذي للتقنية لدى شركة Kerno Enterprises

في هذه المقابلة، يتحدث تيرو مارجاماكي عن رؤية شركة كيرنو إنتربرايزس ودورها في إحداث تحول حقيقي في قطاع التقنية بدولة الإمارات ومنطقة الخليج، من خلال التصنيع المحلي الكامل للخوادم ووحدات المعالجة وأجهزة التخزين.

🔹 شريك محلي حقيقي: كيرنو ليست مجرد ممثل لعلامات عالمية، بل شركة محلية بجذور راسخة داخل الإمارات، حيث تتم كل عمليات البحث والتطوير والتصنيع والدعم الفني داخل الدولة. هذا القرب من السوق والعملاء يمنحها سرعة استجابة أعلى وخدمات مصممة خصيصًا لاحتياجات المنطقة.

🔹 قدرات إنتاجية عالية: رغم حداثة انطلاقها، تستعد كيرنو لتحقيق نمو كبير في 2025، إذ يمتلك مصنعها القدرة على إنتاج 60 ألف خادم سنويًا مع إمكانية التوسع مستقبلًا لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد.

🔹 جودة لا مثيل لها في التصنيع: تركّز الشركة على الجودة والدقة في كل مراحل الإنتاج باستخدام تقنيات متقدمة مثل: تكنولوجيا التركيب السطحي (SMT) عالية الدقة. غرف نظيفة بمعايير ISO 7 لضمان خلو عمليات اللحام من التلوث. اختبارات دقيقة تشمل الأشعة السينية واختبارات التحمل والأداء.

🔹 خدمة ما بعد البيع استثنائية: توفر كيرنو دعمًا فنيًا محليًا سريعًا يصل خلال 4 ساعات فقط في حالات الأعطال الحرجة، ما يمنح العملاء راحة وموثوقية أعلى مقارنة بالعلامات العالمية.

🔹 تميّز في السرعة والمرونة: من تقديم الحلول في غضون أسابيع قليلة، إلى إمكانية تنفيذ التعديلات والترقيات بسرعة كبيرة، تجعل كيرنو عامل الوقت والكفاءة أحد أبرز نقاط تفوقها في السوق.

🔹 تمكين المنظومة التقنية المحلية: إلى جانب تصنيع حلولها الخاصة، تدعم كيرنو البنية التحتية المفتوحة وتعمل على إشراك شركات أخرى في منظومتها، بهدف تمكين المنطقة من أن تصبح لاعبًا رئيسيًا عالميًا في صناعة الخوادم والتقنيات المتقدمة. كيرنو إنتربرايزس تعيد تعريف صناعة الخوادم في الخليج بتصنيع محلي كامل، جودة عالمية، سرعة في التسليم، ودعم فني غير مسبوق – مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مستقبل التقنية في المنطقة.