كلية الإمارات للتطوير التربوي تُطلق برنامج “آفاق”.. خطوة جديدة نحو تعليم أكثر ذكاءً

في تأكيد للتحول الجذري الذي تشهده منظومة التعليم في دولة الإمارات، اختتمت كلية الإمارات للتطوير التربوي مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” بإطلاق حزمة من المشاريع التعليمية الذكية وبرنامج تدريبي رائد بعنوان “آفاق”، يستهدف تمكين المعلمين من مهارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير أساليب التعليم.

وجسدت الكلية من خلال حضورها في جناح حكومة أبوظبي نموذجًا متقدمًا لتكامل التكنولوجيا مع العملية التربوية، بما يعزز جودة التعليم ويواكب تطلعات الدولة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.

ويأتي البرنامج، الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ضمن مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى بناء ثقافة مدرسية داعمة للذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات تعلم شاملة وتكيفية باستخدام تقنيات حديثة تعزز التجربة التعليمية.

ويعمل البرنامج على دمج آليات التقييم الذكي والتغذية الراجعة المهنية، إلى جانب إعداد سياسات مدرسية أخلاقية تضمن الشفافية والثقة المجتمعية، وتدعم الابتكار المؤسسي المستدام في المدارس الإماراتية.

قامت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، بجولة في جناح حكومة أبوظبي ضمن فعاليات #جيتكس2025، اطلعت خلالها على أبرز التقنيات والحلول التعليمية المعروضة، وتبادلت الرؤى مع ممثلي الجهات المشاركة حول دور الابتكار في تطوير التعليم وتمكين المعلمين pic.twitter.com/g5d6IamNaO — ECAE (@ECAE_ae) October 14, 2025

ابتكارات تعليمية ذكية تجذب زوار المعرض

وحظيت مشاريع الكلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم بتفاعل كبير داخل جناح حكومة أبوظبي، حيث قدّمت الكلية نماذج تطبيقية توضح مستقبل التعليم الذكي في الدولة.

ومن أبرز هذه المشاريع “التعلم الذكي للغة العربية والدراسات الإسلامية”، الذي يُوفّر بيئة رقمية تفاعلية تمكّن الطلبة من التعلم الذاتي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب “نظام النقل المدرسي بالذكاء الاصطناعي”، الذي يُعزّز سلامة الطلبة من خلال تقنيات التعرّف على الوجه ومراقبة سلوك السائق والاستجابة الذكية للطوارئ.

رؤية تربوية تدعم توجهات الدولة نحو التعليم المستقبلي

وأكدت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن مشاركة الكلية في جيتكس تأتي في إطار التزامها بدعم توجهات دولة الإمارات نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم وتمكين التربويين بمهارات المستقبل، مشيرة إلى أن برنامج “آفاق” ومشاريع الكلية الجديدة سوف يُحدثان نقلة نوعية في جودة الحياة المدرسية والبيئة التعليمية.

وأضافت أن الكلية ماضية في بناء شراكات إستراتيجية وتطوير برامج تدريبية متقدمة تواكب التحول الرقمي في التعليم، وتُعزز مكانتها كمركز محلي وعالمي في تطوير الكفاءات التربوية، بما يُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار في منظومة التعليم الذكي.