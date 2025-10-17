ذكاء اصطناعي في خدمة التعليم الجامعي.. كليات التقنية العليا تكشف عن منظومة تعليمية ذكية في “جيتكس جلوبال 2025”

كشفت كليات التقنية العليا عن مجموعة من الأنظمة والمشاريع التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال مشاركتها في “جيتكس جلوبال 2025″، لتقدّم نموذجاً جديداً في التعليم القائم على التحليل الذكي والتعلّم المخصص للطلبة.

وتُبرز هذه المبادرات رؤية الكليات في توظيف التقنيات المستقبلية لتعزيز تجربة التعليم الجامعي، عبر أنظمة قادرة على التنبؤ بالأداء الأكاديمي، وتوليد المحتوى الدراسي تلقائيًا، وتوفير مساعد رقمي ذكي يواكب مسيرة الطالب من القاعة الدراسية حتى التخرج.

وقالت مي المري، مدير إدارة التعليم الذكي والرئيسة التنفيذية للابتكار في كليات التقنية العليا، إن الكليات اعتمدت نظامًا ذكيًا لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة والتنبؤ بالمخاطر الدراسية، موضحة أن النظام يتعرّف الطالب المعرّض للخطر الأكاديمي بنحو أولي، ليتيح التدخل المبكر وتقديم الدعم قبل تراجع المستوى أو تأخر التخرج.

وأضافت أن النظام يعتمد على مؤشرات تحليلية متعددة تشمل نسب الحضور والغياب، ودرجات اللغة الإنجليزية والرياضيات، والسلوك الأكاديمي العام، ويُصدر تنبيهات للمرشدين الأكاديميين في حال ملاحظة أي تراجع في أداء الطالب، مما يضمن استجابة فورية ودعمًا موجهًا لكل حالة.

المساعد الذكي والمكتبة الرقمية

وكشفت المري عن مشروع “المساعد التعليمي الذكي”، وهو تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي يقدّم للطالب تجربة تعليمية مخصصة، إذ يزوّده بمعلومات محاضراته وأماكنها، ويتيح التواصل مع المدرس، ويذكّره بمواعيد الامتحانات. ويلخّص المواد الدراسية وتنظيم مراجعات تفاعلية استعدادًا للاختبارات النهائية.

وأشارت إلى أن الكليات طورت كذلك أنظمة ذكاء اصطناعي لدعم المدرسين في تصميم المقررات الدراسية، إذ يمكن للمدرس إدخال المادة أو الكتاب المطلوب فيُنشئ النظام تلقائيًا العروض التقديمية والمحتوى التعليمي، مما يوفر الوقت ويركّز الجهد على التفاعل وجودة التدريس.

وتضم منظومة التعليم الذكي مكتبة رقمية تحتوي على أكثر من مليون كتاب ومقال علمي، تُتيح للطلبة مصادر معرفية متخصصة وتوصيات ذكية وفق مجال دراستهم ومقرراتهم الأكاديمية.

منصة للابتكار والتعاون

وأكدت كليات التقنية العليا أن مشاركتها في “جيتكس جلوبال” تُشكّل فرصة لعرض ابتكاراتها التعليمية والتفاعل مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدةً أن الحدث يدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة، ويُبرز دور الكليات في قيادة التحوّل الذكي في التعليم الجامعي بالإمارات.