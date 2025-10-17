“صُنع في الإمارات”.. “AMD” و”كيرنو” الإماراتية تفتتحان عصر السيادة التقنية في الخليج

في خطوة إستراتيجية تؤكد تزايد أهمية منطقة الخليج كمركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وقعّت شركة (إي إم دي) AMD، اتفاقية تعاون إستراتيجي مع شركة (كيرنو) Kerno، الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع حلول البنية التحتية للمؤسسات، وذلك بهدف تسريع نشر حلول البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا التعاون تحالفًا نوعيًا بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية، إذ ستطلق الشركتان مبادرة مشتركة تحمل علامة (صُنع في الإمارات)، لتطوير حلول متقدمة للبنية التحتية تعتمد على تقنيات (AMD) داخل الدولة، ما يعزز التوطين التكنولوجي النوعي.

ولا يقتصر هذا التوجه على تعزيز القدرات المحلية في الهندسة والتصنيع فقط، بل يرسخ مكانة الإمارات كمركز رائد في الحوسبة المتقدمة، ويوفر للشركات والمؤسسات الحكومية في المنطقة القدرة على الابتكار بكفاءة وثقة عبر حلول عبر حلول مصممة ومبنية ومدعومة محليًا.

توطين حلول الذكاء الاصطناعي:

تكمن أهمية هذه الشراكة في دمج الخبرات التقنية العالمية لشركة (AMD) مع القدرات الهندسية والتصنيعية الإقليمية لشركة (كيرنو)، مما يصنع تأثيرًا مضاعفًا في أسواق الخليج التي تسعى بقوة إلى تبني إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

إذ تنص الاتفاقية على تعاون وثيق بين (AMD)K و(كيرنو) لتطوير واعتماد حلول مؤسسية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسترتكز هذه الحلول على تقنيات (AMD) الرائدة، وتحديدًا

مسرّعات الذكاء الاصطناعي (AMD Instinct): التي تهدف إلى توفير أداء فائق لمراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي العالية المتطلبات.

وحدات المعالجة المركزية (AMD EPYC): لتوفير قدرة حوسبة مؤسسية عالية الأداء.

حزمة البرمجيات المفتوحة (AMD ROCm): لدعم تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقد أكدت شركة (كيرنو) في بيان صحفي تلقت (البوابة التقنية) نسخة منه، أن حصولها على صفة شريك إقليمي معتمد في مجال تصنيع المعدات الأصلية (OEM) لتقنيات (AMD)، سيمنحها فرصة الإطلاع المبكر والحصري على منتجات (AMD) المستقبلية وأدوات دعم المبيعات، وأشارت إلى أن هذا الامتياز سيعزز بنحو حاسم ريادتها وقدرتها التنافسية في السوق الإقليمية، مما يسمح بتقديم أحدث الابتكارات لعملائها في دول مجلس التعاون الخليجي فور إطلاقها العالمي.

وقال كريستوفر ر. كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (كيرنو): “تعكس مبادرتنا الجديدة تحت علامة صُنع في الإمارات، التزامنا المشترك بتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في مجال الحوسبة المتقدمة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين منصات AMD العالية الأداء وخبرة كيرنو الإقليمية العميقة في مجالي الهندسة والتصنيع، نعمل على ابتكار حلول مؤسسية متكاملة يتم تصميمها، وبناؤها، ودعمها بالكامل داخل الإمارات، بما يتيح للحكومات والشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مواصلة الابتكار بثقة مطلقة وكفاءة غير مسبوقة”.

إنشاء مختبر محلي ومركز إقليمي للتميز في الذكاء الاصطناعي:

تدعم الاتفاقية أيضًا خططًا إستراتيجية لتوطين التكنولوجيا والخبرات، إذ ستعمل الشركتان على وضع خريطة طريق لإنشاء مختبر محلي مشترك مخصص لاختبار ودمج التقنيات المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستبحث الشركتان إمكانية تأسيس مركز إقليمي للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيُعنى هذا المركز بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤسسية الرائدة من (AMD) مباشرة في مشاريع إستراتيجية وموجهة خصوصًا لخدمة العملاء في المنطقة.

ومن جهته، أكد زيد غطاس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة (AMD)، أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحضور المحلي للشركة، قائلًا: “”تلتزم AMD بدعم شركائها في الشرق الأوسط ومساعدتهم في تحقيق أداء ريادي والتوسع بالاعتماد على بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي. ويعزز هذا التعاون حضورنا المحلي القوي في دولة الإمارات ويؤكد إمكاناتنا في توفير حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للمؤسسات، فضلًا عن دعم عملائنا المحليين، والمساهمة الفاعلة في دفع مسيرة النمو المستقبلي للمنطقة”.

ما التأثير المتوقع لهذا التعاون في المنطقة؟

تؤثر هذه المبادرة الإستراتيجية بنحو مباشر وفعّال في تسريع وتيرة التحول الرقمي في دول الخليج، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تعتمد بقوة على البنية التحتية العالية الأداء، مثل: الخدمات الحكومية، والطاقة، والمالية، والرعاية الصحية.

ويعكس هذا التوجه التزام الشركتين بترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في مجال الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، كما يوفر هذا التوطين التكنولوجي أساسًا متينًا لدول الخليج للاعتماد على حلول متقدمة طُورت محليًا.

ويحقق هذا التحول النوعي فؤائد إستراتيجية، فهو يقلل بنحو كبير من الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المتقلبة، ويعزز في الوقت ذاته مستويات الأمن السيبراني والسيادة الرقمية والمرونة الرقمية للمنطقة بأكملها في مواجهة التحديات العالمية.

ركيزة جديدة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي:

يمثل التعاون بين AMD و(كيرنو) الإماراتية نقطة تحول مفصلية في أسواق الخليج. إذ يتجاوز الأثر هنا مجرد توفير معدات حوسبة متقدمة، ليصل إلى بناء ركيزة تكنولوجية محلية قوية ومستدامة تدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

فمن خلال مبادرة (صُنع في الإمارات)، تتحول المنطقة من موقع مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك فاعل في تطوير حلول البنية التحتية وتصنيعها، مما يعزز التنافسية العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي في عصر الحوسبة المتقدمة.