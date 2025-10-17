“راصد السلامة الذكي”.. أداة ذكاء اصطناعي من وزارة الموارد البشرية لمراقبة بيئة العمل في الإمارات

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات مشروع “راصد السلامة الذكي” خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” التي اُختتمت يوم الجمعة 17 أكتوبر، لتدشّن مرحلة جديدة من الرقابة الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويأتي هذا المشروع كمنصة مبتكرة تُعيد تعريف مفهوم السلامة المهنية، عبر توظيف تقنيات الرؤية الحاسوبية وتحليل البيانات الميدانية بنحو فوري، مما يُسهم في رفع كفاءة التفتيش وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للعمال في مختلف القطاعات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة بيئة العمل

أكدت سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، أن المشروع يُجسّد توجه الوزارة نحو الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الرقابة الميدانية وتسهيل متابعة وتطبيق معايير الصحة والسلامة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية حكومة الإمارات الطموحة في ريادة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز نماذج الابتكار والحلول المبنية على التحول الرقمي الذكي.

وشددت العوضي على أن “راصد السلامة الذكي” ينسجم مع إستراتيجية الوزارة في دعم رفاهية العمال وسعادتهم عبر بيئة عمل صحية وآمنة، مؤكدة أنه يُعد خطوة مهمة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة، تعكس التزام الإمارات بالمسؤولية الإنسانية والتنمية المستدامة في سوق العمل.

مفتش ذكي بقدرات تحليلية فورية

ويُعد المشروع الجديد “مفتشًا رقميًا ذكيًا” قادر على تحليل الصور والبيانات الميدانية تلقائيًا، وتعرّف المخالفات والمخاطر المحتملة مثل غياب معدات الوقاية أو سلوكيات العمل غير الآمنة، إضافة إلى رصد تراكم المواد الخطرة بدقة تفوق الملاحظة البشرية التقليدية.

ويعتمد النظام على خوارزميات التعلم العميق (Deep Learning) التي درّبت على آلاف المشاهد الواقعية من بيئات عمل مختلفة، مما يمكّنه من اكتشاف الأنماط الخطِرة فور ظهورها، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة تقارير ذكية بلغة طبيعية توضّح نوع المخالفة وموقعها واحتمالية خطورتها، وتقدّم توصيات فورية بالإجراءات التصحيحية.

تحول رقمي في منظومة التفتيش

ويُعد “راصد السلامة الذكي” ركيزة أساسية في التحول الرقمي لمنظومة التفتيش، إذ يُحوّل البيانات الميدانية إلى قرارات استباقية تدعم تحسين الأداء وترشيد الجهد البشري، مما يمنح المفتشين الفرصة للتركيز على التحليل والتقييم بدلًا من المهام الروتينية.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في جناحها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” للزوّار فرصة استكشاف المشروع عمليًا عبر عروض توضيحية حية تُظهر كيفية تحليل الصور ورصد المخالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تجربة تُبرز التكامل بين الإنسان والتقنية في بناء بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.