“دانة”.. منصة دبي الجديدة لإدارة المدن بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية

في إطار سعيها المستمر إلى ترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ورائدة عالميًا، أطلقت بلدية دبي إطلاق مشروعها المبتكر (دانة)، وهو عبارة عن منظومة رقمية متكاملة مصممة خصوصًا لإدارة المدن بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمُقام حاليًا في دبي.

ويُعدّ المشروع نقلة نوعية في كيفية تحليل البيانات الجيومكانية ودعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية، إذ يهدف إلى تقديم حلول ذكية تُعزز التحول الرقمي وكفاءة العمليات اليومية، مما يعكس التزام البلدية بتبني أحدث التقنيات المتقدمة لخدمة البنية التحتية والمجتمع.

ثورة رقمية في إدارة المدن:

يرتكز مشروع (دانة) على الابتكار الرقمي والاستفادة القصوى من البيانات المدمجة، مما يمكنه من تحديد المباني المتخصصة في القطاع العقاري بدقة عالية. ويضمن هذا التكامل توفير مصادر بيانات شاملة للمباني الذكية، ويعزز جودة التحليل، ليوفر أساسًا متينًا لدعم كافة القرارات الإستراتيجية.

كما يمثل “دانة” منظومة رقمية شاملة لعرض البيانات الجيومكانية وتحليلها باستخدام أدوات متقدمة تشمل: العرض التفاعلي، والتدقيق والمراجعة، والربط الزمني والمكاني بين الأحداث والبيانات.

نورة أحمد الشحي، مديرة قسم البنية التحتية والذكاء الجيومكاني، تشرح كيف يُسهم مشروع "دانة" في بناء منظومة ذكية متكاملة لإدارة المدن في دبي.

تابعوا الفيديو واكتشفوا كيف ترسم #بلدية_دبي ملامح المستقبل باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي. #البلدية_في_جيتكس #جيتكس2025 pic.twitter.com/ZlxiNReuK8 — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) October 13, 2025

ويُسهم المشروع في رفع كفاءة العمل الميداني بنحو كبير من خلال توظيف تقنيات مبتكرة، تشمل:

مساعد التحكم الصوتي: يقدم (دانة) مساعد تحكم صوتي متطورًا يعمل على تحويل الأوامر الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما يسهل التفاعل السريع والدقيق مع النظام ويُسرّع من عمليات المراقبة والإدارة.

يقدم (دانة) مساعد تحكم صوتي متطورًا يعمل على تحويل الأوامر الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما يسهل التفاعل السريع والدقيق مع النظام ويُسرّع من عمليات المراقبة والإدارة. التعلم الآلي: يدعم المشروع وظائف التنبؤ واتخاذ القرار عبر نماذج التعلم الآلي، مما يعزز من دقة التحليلات واستباقية الإجراءات.

ريادة البنية التحتية وجودة الخدمات:

يُعزز مشروع “دانة” من رؤية دبي لتكون مدينة ذكية ومستدامة عالميًا، وقد أكدت المهندسة مريم المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن مشروع “دانة” يجسد التزام البلدية بتبني الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات لتعزيز ريادة دبي في مجال البنية التحتية الرقمية.

وقالت: “يعكس مشروع دانة رؤيتنا في الارتقاء بجودة الخدمات الذكية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتنا اليومية، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة عالميًا”.

نحو مدينة ذكية ومستدامة بالبيانات:

يُعد مشروع (دانة) مثالًا ساطعًا على كيفية استخدام الحكومات الذكية لتكامل البيانات المعقدة (الجيومكانية) مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول متكاملة لإدارة المدن. ويعزز هذا الدمج من قدرة بلدية دبي على التخطيط والتنبؤ والاستجابة بفاعلية عالية، مما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي للمدن التي تعتمد على الابتكار والاستدامة الرقمية.