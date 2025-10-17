خطوة نحو التحول الرقمي الآمن في الفجيرة.. إطلاق أول نموذج في نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني

لتسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانتها كإمارة ذكية، أعلنت حكومة الفجيرة بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني. وجاء ذلك خلال مشاركة المركز في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

تحول رقمي يعزز كفاءة العمل الحكومي

أكد الدكتور أحمد حسن المرشدي، المدير العام لمركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن إطلاق النموذج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، ويعكس التزام الإمارة بتبني أحدث التقنيات الذكية لدعم صناع القرار.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان الوصول الآمن والمستدام للبيانات، بما يرسّخ مكانة الفجيرة كإمارة ذكية ومتكاملة.

وأوضح فريق تقنية المعلومات في المركز أن المشروع ينطلق في مرحلته الأولى كنموذج تجريبي تفاعلي، يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المكانية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني. كما يهدف إلى تسهيل استخراج المعلومات ورفع جودة الوصول إلى البيانات الحكومية ضمن بيئة رقمية آمنة ومتقدمة.

رؤية مستقبلية للتكامل والسيادة الرقمية

تتضمن الخطط المستقبلية للمشروع تطويره إلى منصة متكاملة تدعم التكامل الحكومي والسيادة الرقمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعزز قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية.

خطوة نحو إمارة أكثر ذكاءً وأمانًا

يمثل إطلاق هذا النموذج الذكي خطوة إستراتيجية نحو مستقبل رقمي آمن وفعّال في إدارة البيانات، ويجسّد رؤية حكومة الفجيرة في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الحكومية، دعماً لمسيرة الدولة في الريادة الرقمية والتحول الذكي.