خدمة “إصدار الاسم التجاري بالذكاء الاصطناعي”.. نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الذكية في الشارقة

في خطوة تعكس ريادة إمارة الشارقة في التحول الرقمي وتوظيف التقنيات المستقبلية لخدمة الإنسان، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية، عن خدمة مبتكرة لإصدار الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمى خدمة “إصدار الاسم التجاري بالذكاء الاصطناعي”.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس جلوبال 2025، وتشكل هذه الخدمة سابقة عالمية تعزز مكانة الإمارة كمركز للابتكار الرقمي.

خدمة “إصدار الاسم التجاري بالذكاء الاصطناعي”

تهدف خدمة “إصدار الاسم التجاري بالذكاء الاصطناعي” الجديدة إلى تبسيط وتسريع إجراءات إصدار الأسماء التجارية، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحليل طبيعة النشاط التجاري واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية بنحو فوري، دون أي تدخل بشري.

وتُعد هذه الخدمة جزءًا من منظومة “مساعد الشارقة الرقمية” التي طورتها دائرة الشارقة الرقمية لتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية في الإمارة. وتُساهم هذه المنظومة في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق تجربة سلسة ومبتكرة للمتعاملين.

مزايا الخدمة الذكية

توفّر خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي مجموعة من المزايا النوعية، أبرزها:

تقليص زمن إصدار الاسم التجاري بنسبة تصل إلى 98%.

اقتراح أسماء مخصصة بناءً على طبيعة النشاط التجاري وتفضيلات المستخدم.

تقليل الأخطاء البشرية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية.

واجهة استخدام سهلة وبسيطة تعزز تجربة المتعاملين.

رؤية قيادية تدعم التحول الرقمي

أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة حريصة على تسخير أحدث التقنيات لتطوير خدماتها بما يواكب تطلعات المستقبل، مشيرًا إلى أن المشاركة في “جيتكس 2025” تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إلكترونية متقدمة تساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين. كما أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في الخدمات الحكومية الذكية.

تحفيز ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات

وأوضح سعادته أن المشروع يعكس رؤية اقتصادية الشارقة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة، تدعم مرونة بيئة الأعمال وتشجع على تأسيس الشركات بمختلف تخصصاتها، بما يعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة.