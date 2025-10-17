حلول سيبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يعرضها “مركز دبي للأمن الإلكتروني” في جيتكس 2025

سعيًا لترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني عن حزمة من الحلول والابتكارات الرقمية الجديدة خلال مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2025، تهدف إلى تعزيز قدرات الحماية الرقمية ورفع جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التهديدات المتطورة.

ابتكارات متقدمة تعزز منظومة الحماية الرقمية

عرض المركز خلال الحدث الإصدار الثاني من نظام “أساس” للتدقيق والضمان الأمني المتقدم، والذي يأتي مدعومًا بمحرك تدقيق ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتيح الإصدار الجديد تقييمات فورية لمستويات الأمن السيبراني، وتحليلًا تلقائيًا للثغرات، بالإضافة إلى تقديم توصيات مباشرة عبر لوحة تحكم تفاعلية؛ مما يساهم في رفع مستوى إدارة المخاطر الرقمية في منظومة حكومة دبي.

مؤشر دبي للأمن الإلكتروني.. مراقبة لحظية وتحليلات دقيقة

يواصل المركز تطوير مؤشر دبي للأمن الإلكتروني من خلال منصة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقيس جاهزية الجهات الحكومية في التصدي للهجمات والتهديدات الإلكترونية. وتتيح المنصة مراقبة لحظية للتهديدات، وتحليلات تفصيلية للمخاطر، بالإضافة إلى مقارنة أداء مُختلف الجهات؛ مما يعزز مرونة البنية الرقمية الحكومية، ويدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر أمانًا على مستوى العالم من الناحية السيبرانية.

“إيثاق بلس”.. منصة رقمية موثوقة لإصدار الشهادات

كما سلط المركز الضوء على المنصة المحسّنة “إيثاق بلس”، وهي منصة آمنة لإصدار الشهادات الرقمية للقطاعين العام والخاص. وتوفر آليات موثوقة لإصدار الشهادات الرقمية وإدارتها والتحقق منها؛ مما يعزز موثوقية الوثائق الرسمية والامتثال للمعايير الأمنية، ويدعم الثقة في مختلف المعاملات الإلكترونية.

رؤية مستقبلية للأمن السيبراني في دبي

أكد سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، أن مشاركة المركز في “جيتكس جلوبال 2025” تعكس التزامه بدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار والمرونة الرقمية. وقال: “نعمل على تعزيز منظومة الأمن الإلكتروني بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويساهم في بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وموثوقية”.