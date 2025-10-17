تحالف بين دائرة الطاقة بأبوظبي و”جوجل كلاود”.. التحول الرقمي يقود مستقبل الطاقة

وقّعت دائرة الطاقة بأبوظبي اتفاقية تعاون إستراتيجي مع “جوجل كلاود” تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتحسين كفاءة إدارة الأنظمة والبيانات.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025″، الذي انتهت فعالياته يوم الجمعة 17 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة، ووقّعتها المهندسة شيماء عبدالله الملا، المدير التنفيذي لقطاع حماية المستهلك والترخيص والامتثال واستمرارية الأعمال، إلى جانب عبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لـ”جوجل كلاود” في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

تعزيز الاستدامة وبناء منظومة ذكية للطاقة والمياه

أكد معالي الدكتور الجروان أن الشراكة تُعد محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، وداعمًا لاستدامة منظومتي الطاقة والمياه واستعدادهما للمستقبل، مشيرًا إلى أن الاستفادة من خبرات “جوجل كلاود” ستمكّن توسيع نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بما يعزز الموثوقية ويخفض التكاليف ويسرّع دمج مصادر الطاقة النظيفة.

بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة جوجل كلاود بهدف تسريع التحوّل الرقمي وتعزيز جهود الابتكار في قطاع الطاقة بالإمارة

وقّع المذكرة كل من سعادة المهندسة شيماء عبدالله الملا، المدير التنفيذي لقطاع حماية المستهلك والترخيص

خارطة طريق للابتكار في قطاع الطاقة

من جهته، أوضح الذهيبان أن الاتفاقية تضع خارطة طريق للابتكار في قطاع الطاقة، تركّز في مرحلتها الأولى على استكشاف مساهمة تقنيات “جوجل كلاود” السحابية الآمنة في دعم رؤية دائرة الطاقة نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

ويشمل إطار التعاون خمسة مجالات أساسية هي: التحول الرقمي وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات الوطنية، والبحث والابتكار.

كما تتضمن الاتفاقية الاستفادة من تقنيات “جوجل كلاود” لتحليل البيانات الضخمة، وتعزيز اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نماذج الصيانة التنبؤية لشبكات ومحطات الطاقة.

مشاريع تجريبية وبرامج تدريبية

ووفق الاتفاقية، ستطلق الجهتان مشاريع تجريبية وحلولًا رقمية مبتكرة لدعم مستقبل الطاقة في الإمارة، إلى جانب ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير الكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني.

وتُكمل الاتفاقية جهود دائرة الطاقة ضمن منصة AD.WE المطوّرة بالتعاون مع “بريسايت”، التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد.