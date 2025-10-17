تحالف “التربية والتعليم” و Core42.. الإمارات تفتح فصلًا جديدًا في التعلم الرقمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم شراكة إستراتيجية مع شركة “Core42” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحلول التقنية المتقدمة، لتوظيف التقنيات الذكية في تطوير منظومة التعليم الوطنية. وجاءت هذه الخطوة على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025” بدبي، الذي انتهت فعالياته يوم الجمعة 17 أكتوبر.

وتؤكد الشراكة التزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي وبناء بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز جودة التعليم ومخرجاته.

وتسعى الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتصميم حلول ذكية تواكب متطلبات المستقبل، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر التربوية لرفع كفاءتهم التقنية وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتنص المذكرة على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مراحل التنفيذ وتقييم أثر المبادرات الرقمية في جودة الخدمات التعليمية ومخرجات التعلم.

الذكاء الاصطناعي ركيزة لتنافسية التعليم

وقال سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذه المذكرة تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية المنظومة التعليمية الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداء والابتكار في التعليم. وأضاف أن التعاون مع “Core42” إضافة نوعية لمسيرة التحول الرقمي في الوزارة من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية للشركة في مجالات تحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والتعلم الآلي.

ومن جانبه، أوضح طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والشراكات في شركة “Core42″، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم التميز الرقمي في التعليم من خلال بناء قاعدة تكنولوجية ذكية تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية لتعزيز كفاءة التعلم وتحسين مخرجاته.

وأضاف القيسي أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يُجسّد نموذجًا عمليًا لتكامل القطاعين الحكومي والخاص في بناء مستقبل تعليمي رقمي أكثر تطورًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق حلول تقنية جديدة قادرة على دعم صانعي القرار والمعلمين في تطوير أساليب التعليم المبتكرة القائمة على التحليل الذكي للبيانات التعليمية.

رؤية إماراتية لمستقبل تعليمي رقمي

ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مفهوم التعليم الرقمي الذكي، الذي يواكب التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، ويُعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتنمية المجتمع.