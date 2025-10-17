بوابة رقمية وتدريب افتراضي.. الإمارات تبني جيلًا جديدًا من الرقابة النووية الذكية

كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” عن جيلٍ جديد من الحلول الرقمية التي تُحوّل مفاهيم السلامة النووية والإشعاعية إلى منظومات ذكية متكاملة، قادرة على الرصد والتنبؤ والتدريب في بيئات افتراضية متقدمة.

وتعكس هذه المبادرات رؤية الإمارات في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف السلامة والاستدامة، وتعزيز جاهزية بنيتها التحتية النووية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتُشكّل مشاركة الهيئة في المعرض هذا العام منصة لإبراز التقدّم التقني الذي حققته في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، عبر إدماج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنظمة الإنذار المبكر، وإدارة المختبرات، وبرامج التدريب الافتراضي.

أنظمة ذكية ترصد وتحلل وتُنبّه

سلّطت الهيئة الضوء على “نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية”، وهو ابتكار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الظروف البيئية والمناخية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، مع قدرات تنبؤية لتحليل تأثيرات تغيّر المناخ المحتملة على المدى الطويل.

واستعرضت الهيئة “شبكة الرصد الإشعاعي الوطنية”، التي تتيح مراقبة فورية لمستويات الإشعاع في كافة أنحاء الدولة، وتعمل كنظام إنذار مبكر لحماية المجتمع والبيئة في حال وقوع أي طارئ إشعاعي.

منصات رقمية تُعزّز كفاءة المختبرات وجودة التدريب

قدمت الهيئة نظام “إدارة مختبرات البيئة”، وهو منصة رقمية متكاملة تُنظّم سير العمل داخل المختبرات وتُحسّن دقة التحاليل البيئية، مما يرفع كفاءة عمليات المراقبة البيئية الوطنية.

واستعرضت الهيئة منظومة التدريب بالواقع الافتراضي، التي تتيح للمشاركين خوض تجارب محاكاة واقعية في مجالات التفتيش، والاستجابة للطوارئ، والتدريب على الممارسات الآمنة، ما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز الوعي الرقابي في القطاع النووي.

خدمات رقمية تُبسّط الإجراءات وتدعم الكفاءات الوطنية

وفي إطار التحول إلى الخدمات الذكية، عرضت الهيئة “بوابة الخدمات الرقمية” التي تتيح إصدار وتجديد التراخيص والتصاريح الخاصة بالتعامل مع المواد الإشعاعية إلكترونيًا، بالإضافة إلى خدمات معايرة الأجهزة عبر المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات، ما يُسهِم في رفع كفاءة الأعمال وتسريع الإجراءات.

التحول الرقمي في الرقابة النووية

تُواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تطوير منظومتها التقنية لتواكب التطورات العالمية في مجالات الرقابة والأمان النووي. وتأتي مشاركتها في “جيتكس جلوبال 2025” كتجسيد لرؤية الإمارات في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لضمان أعلى معايير السلامة وجودة الأداء في قطاع الطاقة السلمية، وتأكيدًا على دور الدولة الريادي في بناء مستقبل آمن قائم على المعرفة والابتكار.