الصناعة الإماراتية تنطلق برؤية رقمية متكاملة عبر 4 شراكات جديدة في “جيتكس جلوبال 2024”

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” – التي اُختتمت يوم الجمعة 17 أكتوبر – عن حزمة من المبادرات والشراكات الرقمية الطموحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعات الذكية والتقنيات المتقدمة.

وجاءت مشاركة الوزارة لتؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة “اصنع في الإمارات”، من خلال إطلاق مبادرات تدعم التحول الرقمي، وتعزّز جاذبية البيئة الاستثمارية، وتُمكّن الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التصنيع المستقبلي.

4 اتفاقيات جديدة لتعزيز التحول الصناعي

وخلال الحدث، وقّعت الوزارة أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم نوعية مع جهات حكومية وخاصة، تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في الصناعة، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وخلق فرص تدريب وتأهيل جديدة للكوادر الوطنية.

ووُقّعت مذكرة تعاون مع مركز ثَرا لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، وشركة “دو” لتفعيل وتشغيل مركز التمكين الصناعي 4.0 في عجمان، المخصص لتدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

ووقّعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة “بريسايت” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لدعم الشركات الناشئة وتسريع التحول الرقمي عبر برامج مسرّعات الأعمال ومسابقة “اصنع في الإمارات”.

وفي إطار تطوير منظومة الخدمات الذكية، وُقّعت اتفاقية مع شركة “دبي لوجستكس وورلد” لتطوير أعمال “برنامج الجواز اللوجستي العالمي” وإنشاء نظام رقمي موحّد لإدارة شهادات المنتجات الحلال والآمنة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.

سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، تشاركنا تفاصيل مذكرة التعاون التي وقّعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع “دبي لوجستكس وورلد”، على هامش فعاليات اليوم الرابع من معرض جيتكس 2025.#وزارة_الصناعة_والتكنولوجيا_المتقدمة #اصنع_في_الإمارات pic.twitter.com/ERSSJfsAp1 — وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (@MoIATUAE) October 17, 2025

وأما الاتفاقية الرابعة، فجاءت مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتركّز على تعزيز التكامل في مجالات النقل الذكي والصناعة، وتطوير برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لرفع جاهزية الكفاءات الوطنية.

تصريحات رسمية تؤكد التزام الوزارة بالتحول الرقمي

أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مشاركة الوزارة في “جيتكس جلوبال” تندرج ضمن جهودها لتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وأكد سعادة عمر السويدي أن الوزارة تركّز على تحسين تجربة المتعاملين وتوفير بيانات وخدمات تدعم قرارات المستثمرين بكفاءة، مشيرًا إلى أهمية مجلس صوت المتعامل الرقمي كمنصة للتواصل وتطوير الخدمات وتعزيز الأداء.

مقتطفات من مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جيتكس جلوبال 2025، حيث تم التعريف بخدماتنا الرقمية ومبادراتنا الوطنية التي تقود مسيرة التحوّل الصناعي والتقني في دولة الإمارات، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية، pic.twitter.com/hOvJWq6p8M — وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (@MoIATUAE) October 15, 2025

رؤية وطنية تقود المستقبل الصناعي

تُبرز هذه المشاركة الدور الريادي للوزارة في بناء نموذج صناعي مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الذكية، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار الصناعي.

وتُجسّد الشراكات الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتهيئة بيئة رقمية داعمة للاستثمار والتصنيع المتقدم، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية ويدفع مسيرة “نحن الإمارات 2031” نحو آفاق أوسع من الريادة والتنافسية.