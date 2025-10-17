إستونيا تكشف عن منظومات ذكية في “جيتكس جلوبال 2025” لدعم التحول الرقمي في الإمارات

تشارك جمهورية إستونيا بقوة في معرض “جيتكس جلوبال 2025” من خلال سبع شركات تكنولوجية رائدة تقدم منظومات متكاملة تدعم القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية، مؤكدةً بذلك موقعها كأحد أبرز المراكز الأوروبية في مجال الابتكار الرقمي.

وتأتي المشاركة تحت شعار “خطة إستونيا الرقمية” التي تُعد رؤية شاملة لتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الأمن السيبراني والرعاية الصحية الرقمية والاتصالات والنقل الذكي، مما يعزز مكانة إستونيا كشريك رئيسي لدولة الإمارات في تطوير مستقبل التكنولوجيا والخدمات الحكومية الذكية.

شراكات إستونية – إماراتية متنامية

وتسلط المشاركة الضوء على العلاقات المتنامية والتعاون الوثيق بين إستونيا ودولة الإمارات، خاصةً في مجالات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني والابتكار المستدام.

وتضم الشركات المشاركة كلًا من:

Nortal المتخصصة في مشاريع الحكومة الرقمية.

CybExer Technologies في التدريب على الأمن الرقمي.

FoxSec لحلول الأمن الذكي للمباني.

SelectZero لمراقبة البيانات المؤسسية.

Bamboo Group لأنظمة التواصل والنقل الذكي.

Omnicomm لإدارة الأساطيل الذكية.

Dexatel للاتصالات الآمنة.

شراكة رقمية تعزز الريادة

قالت سعادة ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “حضور الشركات الإستونية في دولة الإمارات يتعزز من خلال وجود إقليمي فعّال لبعض مقارها، إذ تمتلك شركة Nortal مقرًا إقليميًا في مدينة دبي للإنترنت لدعم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة، في حين تتخذ مجموعة Bamboo Group عبر شركتها التابعة Yomly من مدينة دبي للإعلام مقرًا لها”.

وأضافت أن الشركات الأخرى تعمل من مقراتها في إستونيا مع خطط لتوسيع شبكاتها وشراكاتها في السوق الإماراتية، مشيرةً إلى أن غرفة دبي سجلت هذا العام 95 شركة إستونية، بزيادة قدرها 37% على العام الماضي، مما يعكس تنامي الحضور الإستوني في بيئة الأعمال المحلية.

تعاون متقدم في الطب الرقمي والتنقل الذكي

وأوضحت السفيرة أن إستونيا والإمارات وقّعتا عدة اتفاقيات في قطاع الطب الرقمي، تشمل السجلات الطبية الإلكترونية، والطب من بعد، والوصفات الرقمية، مؤكدةً أن بلادها ملتزمة بتعزيز هذا التعاون بما يخدم جودة الحياة والصحة العامة.

وفي مجالات الاستدامة والبنية التحتية الذكية، كشفت عن شراكة بين شركة Auve Tech ومؤسسة “مصدر” لتجريب المركبات الذاتية القيادة، إلى جانب تحالف بين “تاكسي دبي” و”بولت” الإستونية لإطلاق أكبر منصة تنقل رقمي في الدولة.

وأكدت بيلوفاس أن تجربة الإمارات في التحول الرقمي تُعد نموذجًا عالميًا يُحتذى، مشيرةً إلى أن الدور الإستوني يدور حول مشاركة التجارب والخبرات التي أثبتت نجاحها في بناء بنية تحتية رقمية آمنة وسلسة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن تطبيق الإمارات لهذه المبادئ في سياقها الوطني يعزز مكانتها كعاصمة عالمية لرواد الأعمال، مستفيدة من التجربة الإستونية التي جعلت من الرقمنة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.