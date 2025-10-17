أبوظبي تطلق “راية”.. نافذة رقمية تضع أولياء الأمور في قلب العملية التعليمية

من أجل التحوّل نحو تعليم أكثر تفاعلًا وذكاءً، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي منصتها الرقمية الجديدة “راية” خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025“، الذي انتهت فعالياته يوم الجمعة 17 أكتوبر، لتكون بوابة موحّدة تتيح لأولياء الأمور متابعة تقدّم أبنائهم ودعمهم في كل مرحلة تعليمية عبر تجربة رقمية مخصّصة تعكس توجه أبوظبي نحو تطوير منظومة تعليمية تستند إلى البيانات والتفاعل الفوري.

بيانات فورية ورؤى مخصّصة لكل طفل

تُقدّم “راية” واجهة ذكية تمكّن أولياء الأمور من الوصول إلى معلومات دقيقة في الوقت الفعلي تشمل الحضور والدرجات ومستوى الأداء الأكاديمي مع إشعارات فورية تُنبه إلى أي تغيّر في نتائج الطالب أو انتظامه الدراسي. وتتيح المنصة المقارنة بين أداء المدارس على مستوى الإمارة بحسب المناهج والمناطق، لتوفير رؤية شاملة تساعد الأسر على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة.

وتمتاز المنصة بقدرتها على تحليل الملف التعليمي لكل طالب وتقديم توصيات مخصّصة تتناسب مع مستوى التقدّم واحتياجات الطفل، مما يجعلها أداة ذكية تدعم عملية التعلم المستمر وتساعد الأسرة في التوجيه الفعّال في المراحل الدراسية المختلفة.

موارد تربوية وأنشطة عائلية لتعزيز التعلم اليومي

توفر المنصة محتوى غنيًا يشمل موارد تربوية وأنشطة تعليمية وثقافية عائلية تُسهم في تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل، وتشجع على تحويل التعلم إلى جزء من الحياة اليومية، كما تعرض تقارير أداء المدارس ونتائج برامج “ارتقاء” وعلامة الهوية الوطنية، بما يتيح للأهل اختيار المدارس بناءً على بيانات موثوقة ومحدّثة.

تبسيط البيانات وتمكين أولياء الأمور

قال مروان عثمان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المساندة بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: “إن منصة راية تعمل وفق مفهوم بسيط وواضح؛ فعندما يكون أولياء الأمور مطّلعين ومتمكّنين ومزوّدين بالمعلومات والمعارف الضرورية، يحقّق أبناؤهم النجاح والتميّز. لذلك صُمّمت المنصة لتبسيط متابعة البيانات الأكاديمية وتحويلها إلى تجربة رقمية داعمة تُعزّز دور أولياء الأمور كشركاء في رحلة الطلبة التعليمية”.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد دائرة التعليم والمعرفة التزامها ببناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تُعزّز المشاركة الأسرية في دعم الطالب، وتواكب التحوّل نحو التعليم المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في إطار رؤية أبوظبي لبناء جيل قادر على التعلّم مدى الحياة.