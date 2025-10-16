هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق آلية “رعد”.. مركبة متطورة تحرس الأرواح والممتلكات

في خطوةٍ إماراتية جريئة نحو إعادة تعريف مفاهيم الاستجابة للطوارئ، أعلنت شركة “كي 2 – K2” المملوكة لحكومة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إطلاق آلية “رعد” الذكية خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” بدبي، لتقدّم نموذجًا ثوريًا يوظّف الذكاء الصناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جاهزية فرق الإنقاذ في الميدان.

وتشكل هذه الآلية المتطورة قفزة نوعية في قدرات الاستجابة للطوارئ، إذ تُعد أول منصة متنقلة في المنطقة توظّف الذكاء الصناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة ضمن منظومة موحدة للقيادة والتحكم.

نقلة إستراتيجية في مهام الدفاع المدني

قال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن إطلاق آلية “رعد” الذكية يشكّل نقلة إستراتيجية في قدرات الدفاع المدني التشغيلية، مضيفًا أنها تجسّد التزام الهيئة بتبنّي أحدث الحلول التقنية التي تدعم مهام الإنقاذ والإطفاء.

وأوضح أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل المخاطر عن رجال الإطفاء، مما يعزّز سلامة المجتمع ويصون الأرواح والممتلكات.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا الابتكار إلى إدماج الذكاء الصناعي والطائرات المسيّرة والروبوتات في منظومة موحدة، تتيح تقييم المخاطر بسرعة وتحسين التنسيق الميداني بين مختلف الجهات المعنية في أثناء الطوارئ.

رائد مهندس علي المدفعي، مدير مشاريع الحلول المتقدمة والتقنيات الناشئة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، يتحدث عن الآلية الذكية "رعد" ومهامها التي تُرسي معياراً جديداً يدعم تطوير كفاءة منظومة الاستجابة وجاهزية الفِرق الميدانية في الإمارة. pic.twitter.com/9d7BPXUbw1 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) October 16, 2025

رؤية وطنية للابتكار

من جانبه، عبّر شون تيو، المدير التنفيذي لشركة «كي 2 – K2»، عن فخره بالشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تطوير آلية “رعد” الذكية وإطلاقها، مؤكدًا أنها تجسّد رؤية مشتركة لتسخير الذكاء الصناعي في خدمة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن هذا الابتكار يعكس قدرة التكنولوجيا الإماراتية على تقديم حلول عملية تدعم المهام الميدانية وتعزّز جاهزية فرق الاستجابة.

وأشار إلى أن الشركة من خلال آلية “رعد” تؤكد التزامها بتطوير تقنيات ذاتية التشغيل عالية الاعتمادية تدعم القطاعات الحيوية وتُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار والتقنيات المستقبلية.

قدرات تشغيلية متقدمة

تتميّز آلية “رعد” الذكية بنظام دفع رباعي “4×4” يتيح لها التحرك في البيئات الوعرة، إلى جانب منصة قيادة وتحكم ذكية تتيح مراقبة المهام وتوجيه الفرق الميدانية في الوقت الفعلي.

وتضم الآلية حاويتين للطائرات المسيّرة مجهزتين بمواد إخماد حرائق قادرتين على احتواء النيران في مراحلها الأولى، إضافة إلى روبوت رباعي الأرجل قادر على التحرّك في المناطق الخطرة أو الضيقة لتنفيذ مهام الاستطلاع قبل دخول فرق الإطفاء.

ذكاء صناعي واتصالات آمنة

تحتوي “رعد” على أنظمة ذكاء صناعي بمعالجات “NVIDIA Orin” لمعالجة بيانات أجهزة الاستشعار والصور الحرارية، وتوفير معلومات دقيقة لمركز القيادة.

وتتمتع الآلية بنظام اتصالات متكامل يربطها بالطائرات المسيّرة وغرف العمليات عبر شبكة آمنة تتيح بثًّا مباشرًا للصور والبيانات في الزمن الحقيقي، مما يعزز سرعة اتخاذ القرار ودقة التنسيق الميداني.

انسجام مع رؤية أبوظبي 2030

تجسّد آلية “رعد” الذكية رؤية “كي 2 – K2” في تطوير حلول وطنية متقدمة تعزّز الكفاءة التشغيلية وتدعم التحوّل الرقمي في قطاع الحماية المدنية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 نحو بناء مجتمع آمن ومستدام. كما تمثّل هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لتكامل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الإنسان.

يُعد إطلاق “رعد” من أبرز المشاركات الإماراتية في “جيتكس جلوبال 2025″، الذي يشهد هذا العام حضورًا واسعًا من شركات التكنولوجيا العالمية لاستعراض أحدث ابتكاراتها.