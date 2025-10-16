“نظام إدارة المطارات المتكامل” الجديد من “مطار الفجيرة الدولي”.. نقلة نوعية في تشغيل المطارات وتجربة المسافرين

سعيًا إلى ترسيخ مكانته كمركز رائد في مجال الطيران والخدمات اللوجستية الذكية، يشارك مطار الفجيرة الدولي ضمن جناح حكومة الفجيرة الرقمية في معرض جيتكس جلوبال 2025، لعرض مشاريع رقمية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الإمارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية حكومة الفجيرة لتطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة، تدعم تطلعات الإمارة في بناء مستقبل رقمي متكامل.

نظام إدارة المطارات المتكامل

يُعد المشروع الأول الذي يقدمه مطار الفجيرة الدولي نظام إدارة المطارات المتكامل (Airport Management System)، الذي صُمم لتحسين الكفاءة التشغيلية عبر توظيف أحدث تقنيات الأتمتة والتحليل الذكي للبيانات.

يساهم هذا النظام في رفع مستوى السلامة والدقة، وتسريع الإجراءات التشغيلية، وتسهيل تنسيق مختلف عمليات المطار، مما يعزز من تجربة المسافرين وكفاءة العمل الداخلي.

توظيف الطائرات المسيرة لدعم الخدمات اللوجستية

وأما المشروع الثاني الذي أطلقه مطار الفجيرة في جيتكس فيركز في استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) في العمليات التشغيلية في المطار، سواء لمراقبة المناطق الحيوية، أو دعم عمليات التفتيش، أو تسريع نقل الطرود والبضائع. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز جاهزية المطار لمستقبل النقل الجوي الذكي والمستدام.

رؤية مستقبلية للابتكار في قطاع الطيران

أكد الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، أن المشاركة في معرض (جيتكس 2025) تمثل فرصة مهمة لعرض ابتكارات المطار ومشاريعه التقنية التي تواكب التحول الرقمي في الدولة.

وأشار إلى أن المطار يسعى من خلال هذه المشاريع إلى تطوير بيئة عمل ذكية، وتبني أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقدم تجربة مستخدم متميزة.

Visit Fujairah International Airport at GITEX 2025! Hall 18 Pavilion H18 – A10

Discover our latest smart travel innovations and see how we’re shaping the future of aviation. #FujairahAirport #GITEX2025 #InnovationInAviation #FujairahAtGITEX pic.twitter.com/70Ovz019NN — Fujairah Airport (@fujairport) October 16, 2025