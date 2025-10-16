من “LivAI” إلى “عين المدينة”.. أبوظبي تُقدّم جيلًا جديدًا من حلول المدن الذكية في “جيتكس جلوبال 2025”

في مشهدٍ يعكس تحوّل أبوظبي إلى مختبرٍ مفتوح للابتكار الحضري، كشفت دائرة البلديات والنقل عن جيل جديد من الحلول الذكية في معرض “جيتكس جلوبال 2025″، وهي حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والتحليل التنبؤي في منظومة واحدة تُعيد تعريف مفهوم المدينة المتكاملة.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الدور الريادي للدائرة في بناء بيئة عمرانية أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وتوجيه التنمية المستقبلية للإمارة.

رؤية رقمية لمستقبل المدن

قدّمت دائرة البلديات والنقل خلال مشاركتها منصات رقمية متكاملة تُجسّد رؤية أبوظبي لبناء مدن أكثر ذكاءً وازدهارًا، وتُبرز كيفية توظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات، في تطوير منظومات تخطيط وإدارة المدن. وتتيح هذه الحلول للمخططين وصنّاع القرار مواءمة الخدمات المجتمعية والبنية التحتية مع متطلبات النمو العمراني المتسارع.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور عمر الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات في دائرة البلديات والنقل: “إن حضورنا في معرض جيتكس العالمي للتقنية هذا العام يعكس رؤية الدائرة الطويلة المدى لتوظيف التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز مستويات الحوكمة والكفاءة وجودة الحياة عبر جميع أنحاء الإمارة”.

شهد اليوم الثالث من "جيتكس 2025" استعراض المزيد من ابتكارات دائرة البلديات والنقل التقنية التي من شأنها أن تضع الإنسان في المقام الأول وترتقي بجودة الحياة في خضم هذا التطور التقني المستمر الذي تشهده أبوظبي. Day 3 of GITEX 2025 saw the DMT showcase more human-centered tech… pic.twitter.com/WzcGjdFeyH — دائرة البلديات والنقل (@AbuDhabiDMT) October 15, 2025

“LivAI”.. منصة تفاعلية تقرأ نبض المدينة

من أبرز الابتكارات المعروضة هذا العام “منصة المعيشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي LivAI”، وهي نسخة مطوّرة من منصة التوأمة الرقمية التي أطلقتها الدائرة في الدورة السابقة من المعرض.

وتوفر المنصة مؤشرات آنية حول جودة الحياة في مختلف مناطق أبوظبي، وتدمج التحليلات التنبؤية لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية، مما يتيح للمخططين الحكوميين تخصيص الموارد بكفاءة وتحسين الخدمات وفق احتياجات السكان المتغيرة.

وتُعد LivAI نموذجًا عمليًا لتطبيق مفهوم المدينة الرقمية الثلاثية الأبعاد، إذ تُترجم البيانات إلى خرائط ديناميكية تعكس أنماط المعيشة الحقيقية.

“عين المدينة”.. منظومة استباقية لإدارة المدن

وفي إطار جهودها لتعزيز قدرات المراقبة الميدانية، كشفت الدائرة عن نظام “عين المدينة”، وهو إطار عمل متطور قائم على الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتحليل البيانات المكانية والتفاعل الذكي مع الحالات الطارئة.

ويُسهم هذا النظام في تسريع الاستجابة للأحداث وتعزيز جودة الخدمات العامة عبر استخدام قدرات أوامر صوتية ووظائف تنبؤية، مما يُتيح التدخل المبكر وضمان إدارة فعّالة للموارد.

ويرتبط “عين المدينة” ارتباطاً مباشراً بمنصة LivAI، حيث يستفيد من خرائطها التفاعلية لدعم عمليات التفتيش والرصد في الوقت الفعلي.

سلامة مرورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي جناح مركز النقل المتكامل التابع للدائرة، يتم عرض “النظام الآني للإدارة الذكية للسلامة المرورية” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات المباشرة لرصد النقاط الخطرة والتنبؤ بالحوادث قبل وقوعها.

تُقدّم خريطة السلامة التفاعلية عرضاً آنياً لحالة الطرق في جميع أنحاء الإمارة، ما يدعم جهود أبوظبي في تحقيق هدفها الطموح بتصفير وفيات الحوادث المرورية.

روبوت تفتيش ذكي لدعم المراقبة الميدانية

كما تكشف الدائرة عن روبوت تفتيش ذكي يُعرض لأول مرة في “جيتكس 2025” ضمن منصة LivAI، صُمّم لدعم فرق الصيانة والمراقبة في الحدائق والمرافق الترفيهية.

ويتميّز الروبوت بمجسّات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرات إدراك بيئي متقدمة، تُمكّنه من اكتشاف المشوّهات والمساهمة في صيانة المساحات العامة بشكل ذاتي وفعّال.

التزام مستمر برؤية المدن المستدامة

تُجسّد مشاركة دائرة البلديات والنقل في “جيتكس جلوبال 2025” إستراتيجية أبوظبي للتحول نحو مدن ذكية مستدامة، قائمة على التعاون بين القطاعات وتبنّي التقنيات الناشئة لتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة.

ومن خلال هذه المبادرات، ترسّخ أبوظبي مكانتها كواحدة من أكثر المدن استعداداً لمستقبلٍ تُديره البيانات ويقوده الذكاء الاصطناعي.